«Хочу усыпить Трампа»: создатель «Смерти Сталина» удивил США

Режиссер Армандо Ианнуччи, автор нашумевшей черной комедии «Смерть Сталина», которую запретили к показу в российских кинотеатрах, посредством социальных сетей рассказал об идее снять сатирический фильм о президенте США Дональде Трампе. Согласно задумке 54-летнего шотландца, одиозного политика накачивают какими-то сильными препаратами, а затем перевозят в точную копию Белого дома и с помощью высококлассных актеров создают у Трампа полное ощущение, что тот по-прежнему управляет страной, тогда как на деле у руля государства встает совсем другой человек.

«Есть идея для фильма. Усыпить Трампа и переместить его в реплику Белого дома, где он думал бы, что и дальше управляет страной. Потратить миллионы на актеров, которые будут играть членов его администрации, сенаторов, ведущих новостей и людей, ходящих на его собрания. Вот так. Студии, жду наиболее выгодных предложений»,

— написал кинематографист в своем твиттере.

Реклама

Очевидно, что пост Ианнуччи был в первую очередь шуткой, однако уже вскоре после публикации поста с ним действительно связались представители студий, причем не одной-двух, а сразу восьми (так, по крайней мере, пишут американские СМИ).

Усилиями фанатов Армандо проект даже обзавелся «рабочим названием», и, справедливости ради, оно более чем крутое — «Fake America Great Again» («Подделаем Америке былое величие»), что является прямой отсылкой к предвыборному лозунгу самого Трампа («Мake America Great Again»; «Вернем Америке былое величие», а если дословно — «Сделаем Америку великой снова»).

Свое согласие на участие в проекте, который такими темпами и правда может стать реальным фильмом, а не просто шуткой в твиттере, уже дали звезда сериала «Сайнфелд» Джулия Луис-Дрейфус и комик Роб Делани.

«Э... Кажется, Голливуд заинтересовала моя идея. И что же теперь делать? — написал удивленный реакцией общественности режиссер чуть позже. — Похоже, Армандо, тебе придется снимать новый фильм».

Отметим, что в настоящий момент Ианнуччи занят работой над драмой «Личная история Дэвида Копперфилда», киноадаптацией знаменитого произведения Чарльза Диккенса с Тильдой Суинтон и Хью Лори в главных ролях. После этого режиссер займется съемками нового сериала HBO под названием «Авеню 5», где вновь посотрудничает со звездой «Доктора Хауса». Согласно информации СМИ, проект будет представлять из себя фантастическую комедию о будущем, в которой Лори предстанет в образе капитана космического корабля Райана Кларка. Известно, что на данный момент телесеть заказала у Ианнуччи лишь съемки пилотного эпизода, вместе с тем попросив кинематографиста предоставить на оценку черновые сценарии будущих серий для их последующего одобрения.

Российские любители кино знали об Ианнуччи и до скандала со «Смертью Сталина» (как минимум — благодаря примечательной комедии «В петле», которая едва не победила на «Оскаре» в номинации «лучший адаптивный сценарий»), однако широкую известность режиссеру в стране принес именно недавний инцидент с запретом его картины.

Произошел он в самом начале 2018 года — всего за два дня до премьеры Министерство культуры внезапно отобрало у ленты прокатное удостоверение, объяснив это тем, что фильм Ианнуччи содержит запрещенную законом информацию, а также глумится над прошлым государства. Скандал получил большой общественный резонанс, и уже вскоре его прокомментировали в Кремле, где подчеркнули, что не видят в запрете «Смерти Сталина» проявления цензуры.

«Мы не согласны с тем, что это проявление цензуры», — сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Песков также подчеркнул, что вопрос о невыдаче прокатного удостоверения тому или иному фильму является прерогативой Минкульта.

«Это прерогатива Министерства культуры, там есть экспертный совет. Если я не ошибаюсь, эксперты в достаточно большом количестве посмотрели этот фильм и пришли к определенным выводам», — передает его слова РИА «Новости».