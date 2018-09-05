Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев прекращает деятельность в качестве ведущего программы «Воскресное время» на Первом канале, передает ФАН.

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«Я подрабатывал на Первом канале, теперь не подрабатываю. Я никуда не ухожу», — сказал сам общественный деятель, за детальными разъяснениями посоветовав обращаться в редакцию Первого канала.

В пресс-службе Первого канала отметили, что журналист больше не будет вести политическое ток-шоу «Воскресное время», Фадеев хотел бы сосредоточиться на работе в Общественной палате, а работа на телевидении отнимает у него слишком много времени.

«Мы благодарим Валерия Фадеева за совместную работу и всегда будем рады видеть его в нашем эфире», — говорится в сообщении.

Сезон программы «Воскресное время» завершился в июне 2018 года и стал последним для Валерия Фадеева. Он вел информационно-аналитическую программу ровно два года — с сентября 2016 года.

Ранее — с октября 2014 года по июнь 2016 года он вел на Первом канале общественно-политическое ток-шоу «Структура момента».

Дважды принимал участие в ежегодной программе «Разговор с Дмитрием Медведевым» как ведущий Первого канала.

Также Фадеев является главой Гильдии деловой журналистики.

В ОП он возглавляет рабочую группу по вопросам формирования и взаимодействия с Общественными наблюдательными комиссиями субъектов РФ и группу по формированию общественных советов при федеральных органах исполнительной власти.

В апреле нынешнего года Фадеев принял участие в работе форума «Сообщество» в Уфе. Он провел беседу с участниками дискуссионной секции «СМИ как агенты общественных изменений: фронтир борьбы за достойную жизнь», в ходе которой призвал СМИ активнее освещать работу гражданских активистов.

«Для того чтобы написали и показали по телевизору, НКО надо сделать дополнительную работу по продвижению. Надо взаимодействовать с обществом, со СМИ, с властями. Это отдельная работа. Коллеги иногда брезгуют этим заниматься. Но, чтобы СМИ обращали внимание, это надо делать», — пояснил глава ОП.

Кроме того, модератор секции Эдуард Коридоров поднял вопрос о том, как СМИ могут генерировать повестку дня в стране. Фадеева пояснил, какое-либо существенное влияние средств массовой информации на изменения в обществе — это миф.

«Есть крымская история, когда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали присоединение к России. Не телевидение сформировало эту ситуацию. Наоборот, эти люди во многом сформировали повестку телевидения», — подчеркнул Фадеев.

Глава ОП выразил уверенность в том, что зритель сам во многом формирует повестку телеканалов через их рейтинги.

«Публика сильнее средств массовой информации. Помимо СМИ, у людей есть множество других аспектов жизни: зарплата, рабочие места, дети, здоровье, пенсии. СМИ здесь занимают не самое главное место. Я спорю с мифом, что СМИ могут радикально повлиять на людей, тем более их зомбировать», — сказал Фадеев.

Региональную же прессу секретарь ОП РФ призвал быть смелее.

«Еще проблема в журналистике сейчас, особенно в региональной: очень сложно поднимать более или менее острые темы — все шарахаются. У нас форум называется «Социальное неравенство и достойная жизнь». И мне пришлось показывать цитаты Путина, где он говорит про неравенство, чтобы убедить коллег оставить такую формулировку», — пояснил Фадеев.

Месяцем ранее Фадеев предложил ввести нормы, согласно которым региональные власти будут обязаны согласовывать назначение главного редактора государственных СМИ с региональными общественными палатами.

«Может быть, тоже на обсуждение [выношу], принять местные какие-то законы, правила, чтобы главные редакторы СМИ, учрежденные властями, мэрией, губернатором, чтобы они согласовывали главных редакторов с Общественной палатой. Чтобы не мог губернатор назначить главного редактора, не согласовав с палатой», — сказал Фадеев в ходе пленарного заседания в ОП.

В феврале Фадеев принял участие в митинг-концерте «Россия в моем сердце» в центре Москвы на Васильевском спуске, который был посвящен победе в Сталинградской битве, участию российских спортсменов в Олимпиаде, российской операции в Сирии и волонтерскому движению. Вместе с 60 тысячами зрителей глава ОП спел песню «Широка страна моя родная», передает НСН.