Гитарист «Морального кодекса» перенес инфаркт

Гитарист и автор большинства песен группы «Моральный кодекс» Николай Девлет-Кильдеев попал в одну из московских больниц в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у 56-летнего музыканта инфаркт миокарда. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на комментарий концертного директора рок-группы Ирины Беспаловой.

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Ранее лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев сообщил, что Девлет-Кильдееву стало плохо во время съемок.

«Да, передняя стенка, инфаркт, поставили стент.

Через пару дней он выйдет. Все благополучно завершилось. Вернется к работе, может, через неделю — перевели его из реанимации уже в палату. Несколько дней он еще пробудет в больнице. Это произошло на съемке. По счастью, были рядом люди, вызвали «скорую». Хорошо, что есть друзья на свете!» — сообщил Мазаев.

Администратор группы Ирина Беспалова отметила, что Девлет-Кильдееву предстоит реабилитация, после чего он продолжит заниматься концертной деятельностью.

Она также уточнила, что на данный момент российский музыкант перенес операцию.

«С ним все сейчас нормально, у него стабильное состояние, он переведен из реанимации в палату» — сказала Ирина.

Николай Девлет-Кильдеев — российский музыкант, наиболее известный как гитарист и автор множества песен рок-группы «Моральный кодекс». Родился в 1962 году в Пензе. Окончил музыкальную школу по классу скрипки, а затем музыкальное училище по классу балалайки.

В разные годы являлся участником вокально-инструментального ансамбля «Красные маки» (начало 80-х), группы «Скандал» (1986-1989). С 1989 года входит в состав «Морального кодекса» и является соавтором большинства композиций.

В 1992 году Девлет-Кильдеев собрал рок-группу специально для польского мюзикла «Метро» композитора Януша Стоклоса, где сам исполнил гитарные партии.

Помимо участия в музыкальном коллективе «Моральный кодекс», Девлет-Кильдеев часто сотрудничает с другими группами как сессионный музыкант. Так, гитарист принимал участие в записи альбома музыканта Алексея Ермолина («Один в поле»), эстрадного поп-исполнителя Влада Сташевского, проекта «МаLO» и многих других.

Также он сотрудничал с группами «Сплин», «Иванушки International», «Любэ», поп-группой «Фабрика» и певицей Валерией.

Помимо участия в музыкальных группах, Девлет-Кильдеев выпустил три сольных альбома гитарной музыки. В 2004 году был задействован в написании музыки для фильма «Посылка с марса» режиссера Валентина Донскова. В 2007-м совместно с Александром Соличем и Игорем Джавад-Заде создал экспериментальное трио «КДС» и выпустил одноименный альбом.

В 2008 году организовал музыкальный проект Stratosfera, играющий в жанре инструментальной музыки с элементами стиля серф. В состав группы также входят барабанщик Андрей Шатуновский (группа «Дюна»), бас-гитарист Алексей Осташев («Неприкасаемые»), второй гитарист Сергей Сухов, клавишник Константин Смирнов («Моральный кодекс»). В 2010 году группа выпустила дебютный альбом «Штурмовое предупреждение». В 2013-м вышел второй альбом проекта — «Танцы».

Группа «Моральный кодекс» является одной из самых популярных на отечественной рок-сцене.

В 1989 году музыкальный продюсер Павел Жагун, сотрудничающий с такими звездами российской эстрады, как Алла Пугачева, Валерий Леонтьев и Ирина Аллегрова, создал рок-группу «Моральный кодекс». В состав коллектива вошли гитарист Николай Девлет-Кильдеев, бас-гитарист Александр Солич (группа «Цветы») и исполнитель Сергей Мазаев (экс-участник группы «Автограф»).

Музыканты обрели всенародную известность в 1990 году после того, как выпустили клип на композицию «До свидания, мама!». Режиссером видеоролика стал Федор Бондарчук.

В 1996 году «Моральный кодекс» на время покинули музыканты Юрий Кистенев и Девлет-Кильдеев. В феврале 2014 года группа выпустила шестой студийный альбом «Зима». Всего в дискографию коллектива входят 7 пластинок.