Герои-насекомые, сенсация Канн и другие премьеры недели

«Человек-муравей и Оса» («Ant-Man and the Wasp»), Пейтон Рид

Первая за три недели громкая премьера в российском прокате «Человек-муравей и Оса» — сиквел вышедшего три года назад «Человека-муравья». Картина может рассчитывать на внушительные сборы в отсутствие конкурентов-тяжеловесов.

Если первая часть была классическим фильмом-ограблением, то новый фильм к конкретному жанру отнести сложно — но это определенно в первую очередь комедия. Досиживающий последние дни под домашним арестом Скотт Лэнг (Пол Радд) оказывается втянут в операцию по спасению Джанет ван Дайн (Мишель Пфайффер) — матери Хоуп (Эванджелин Лилли) и жены Хэнка Пима (Майкл Дуглас) — из квантового мира. К сожалению, за необходимым для этого оборудованием также охотятся таинственная девушка-призрак и криминальный авторитет Сонни Берч.

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«Газета.Ru» написала подробную рецензию на фильм.

«Пылающий» («Burning»), Ли Чхан-дон

На это неделе российский зритель сможет ознакомиться с главной сенсацией прошедшего в мае 71-го международного Каннского кинофестивался. Речь идет о южнокорейской картине «Пылающий», которая получил рекордную за всю историю киносмотра оценку от критиков — 3,8 балла.

Режиссером фильма выступил бывший министр-культуры страны Ли Чхан Дон, который в связи с занимаемой высокой должностью не снимал кино почти восемь лет. В центре сюжета начинающий писатель Джонсу (Ю А Ин), который встречает в начале повествования подругу детства. Она вскоре уезжает в путешествие, а возвращается с новым знакомым — состоятельным молодым человеком Беном (Стивен Ян из «Ходячих мертвецов»), который в свободное время развлекается сжиганием теплиц.

«Зверь» («Beast»), Майкл Пирс

Дебют британца Майкла Пирса расскажет о главной героине Молл, которая в свои 27 лет впервые в жизни испытывает чувство настоящей любви. Фильм заявлен, как триллер, но больше склоняется к классической драме о замкнутом обществе и попытках вырваться из серых будней. Конечно, не обойдется и без серийного убийцы и попыток местных жителей его найти и покарать.

«Невидимка» («In Darkness»), Энтони Бирн

Первый за 11 лет полнометражный кинофильм многообещающего ирландца Энтони Бирна «Невидимка» расскажет о незрячей Софии, которая становится невольным свидетелем убийства дочери опасного международного преступника. Несмотря на ее слепоту, за ней начинают охоту, как спецслужбы, так и мафия, но девушка находит способы дать отпор опасным противникам.

Снявший картину Бирн очень давно не снимал художественных фильмов, работая режиссером в известных сериалах, и будет очень любопытно посмотреть, что у него вышло. Главную роль в картине сыграла звезда «Игры престолов» Натали Дормер.

«Париж. Город Zомби» («La nuit a dеvorе le monde»), Доминик Роше

Уже набившая оскомину зрителю тема нашествия зомби вполне может заиграть новыми красками в основном синего, белого и красного цветов. Дебютант Доминик Роше предлагает свою версию зомби-апокалипсиса в картине «Париж. Город Zомби».

Французский хоррор в последние десять лет вырос в отдельный поджанр, который подарил зрителю таких интересных авторов, как Паскаль Ложье («Мученицы», «Страна призраков») и Александр Ажа («Кровавая жатва», «У холмов есть глаза»). Может быть, в стране появится новый многообещающий режиссер. Картина расскажет о молодом человеке Сэме, который, проснувшись утром, обнаруживает, что его бывшая девушка, ее новый бойфренд и вообще все вокруг превратились в зомби.

«Попробуй подкати» («Tout le monde debout»), Франк Дюбоск

Картина Франка Дюбоска «Попробуй подкати» открыла проходящий в Москве кинофестиваль «Французские каникулы». Она стала одной из двух лент, которые выйдут в России в широкий прокат. С 5 июля ленту уже можно посмотреть в кинотеатрах.

Легкая романтическая комедия расскажет об успешном и весьма эгоистичном бизнесмене, который в процессе соблазнения женщин попадает в крайне щекотливую ситуацию.