Трейлеры недели: «Скала» в небоскребе, Мэнди и лето 84-го

«Небоскреб» («Skyscraper»), Роусон Маршалл Тербер

Вышел последний трейлер летнего блокбастера «Небоскреб» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном в главной роли. На этот раз Джонсон выступит в роли бывшего агента ФБР, а ныне — эксперта безопасности Уилла Форда. «Скала» будет спасать людей в Гонконге из атакованного террористами самого высокого в мире небоскреба. Компанию ему на экране составят звезда «Криков» Нив Кэмпбелл и сыгравший в «Игре престолов» Ноа Тейлор. Премьера фильма состоится уже 12 июля.

«Мэнди» («Mandy»), Панос Косматос

Сын хорошо известного завсегдатаям видеосалонов Джорджа Пана Косматоса, создавшего такие хиты 80-х, как «Кобра», «Левиафан» и «Рэмбо: Первая кровь 2», снял низкобюджетный триллер с Николасом Кейджем в главной роли. Панос Косматос представит публике Кейджа в не совсем обычном амплуа в картине «Мэнди».

В центре сюжета — дровосек Ред, проживающий со своей женой Мэнди в тихой сельской местности. Однако их покою приходит конец, когда местный религиозный культ с помощью банды байкеров похищает ее жену и совершает ритуальное убийство. Фильм обещает море крови, злого Кейджа в роли жестокого мстителя и отсылки к фильмам категории «Б».

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«Красивый мальчик» («Beautiful Boy»), Феликс Ван Грунинген

Бельгиец Феликс Ван Грунинген дебютировал в США тяжелой семейной драмой с номинантами на «Оскар» Стивом Кэреллом и Тимоти Шаламе в главных ролях. «Красивый мальчик» затрагивает тему, с которой сталкиваются многие родители в США. Кэрелл играет отца, который помогает своему сыну бороться со страшной наркотической зависимостью. Картина основана на мемуарах Дэвида и Ника Шеффов, которые смогли преодолеть самый тяжелый период в своей жизни.

Второй трейлер многообещающего боевика «22 мили» постановщика «Хэнкока» Питера Берга. Фильм расскажет о бойце элитного отряда суперсекретной разведке, который помогает ЦРУ вывести из Индонезии ценного свидетеля. До безопасной зоны им надо преодолеть всего 22 мили, но на их пути встают почти все злодеи города. Лента может похвастать внушительным актерским составом в лице Марка Уолберг, Джона Малковича, Ронды Раузи и Ико Уайса.

Вернувшийся на родину в Корею после неудачного американского эксперимента Ким Джи-ун готовит настоящий подарок любителям японской анимации. После того, как в американском прокате провалился «Последний герой» с Арнольдом Шварценнегером, один из самым видных корейских режиссеров решил взяться за адаптацию аниме «Оборотни», вышедшего на экраны Японии в 1999 году. Мультфильм создал культовый Мамору Осии — режиссер «Призрака в доспехах», который в прошлом году не лучшим образом экранизировали в Голливуде.

Картина расскажет о недалеком будущем, в котором Северная и Южная Кореи начали осуществлять пятилетний план по объединению. Однако не все люди рады этому обстоятельству.

«Лето 84» («Summer of 84»), Франсуа Симар, Анук Виссель, Йоанн-Карл Виссель

Появился первый трейлер фильма «Лето 84». Независимая картина эксплуатирует модные ностальгические мотивы и помещает главных героев в 1984 год. По сюжету, проводящие скучные летние каникулы подростки, решают себя развлечь поисками серийного убийцы, орудующего в округе. Они быстро находят подозреваемого в лице офицера полиции.

«Подбросы», Иван Твердовский

Участник международного фестиваля в Карловых Варах фильм Ивана Твердовского «Подбросы» рассказывает о юноше, которого сразу после рождения мать оставляет с бэбибоксе. Выросший в детском доме главный герой обнаруживает у себя редкую болезнь и пытается найти место в мире. Неожиданно его находит мать и забирает к себе домой. Но на этом его испытания не заканчиваются.

В сети появился трейлер романтической комедии «Голая Джульетта», продюсером которой выступил хорошо известный Джадд Апатоу. Поднаторевший на таких хитовых сериалах, как «Офис», «Блеск» и «Оранжевый — хит сезона» режиссер Джесси Перец создал на экране классический комедийный любовный треугольник, который, по обещаниям создателей картины, должен рассмешить каждого зрителя в кинотеатре. В фильме снялись Роуз Бирн, Этан Хоук и Крис О'Дауд.

«Тайна дома с часами», («The House with a Clock in Its Walls»), Илай Рот

Автор скандальных и для многих слишком натуральных слэшеров и хорроров Элай Рот второй раз пытается себя найти в другом жанре. Первая попытка в виде «Жажды смерти» с Брюсом Уиллисом выдалась провальной, и фильм получил крайне недоброжелательные отзывы, как от критиков, так и от зрителей.

На этот раз Рот постарается удивить публику семейным фэнтези с легким налетом хоррора под названием «Тайна дома с часами». В главных ролях снялись Джек Блэк и Кейт Бланшетт.