«Медиаменеджер перестройки»: умер Леонид Кравченко

В Москве скончался медиаменеджер Леонид Кравченко. Информацию уже подтвердил его сын. Кравченко умер из-за продолжительной тяжелой болезни в возрасте 80-ти лет.

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Одной из первых о кончине Кравченко сообщила радиостанция «Эхо Москвы» в своем твиттере. По работе в этом СМИ известен и сын Кравченко обозреватель Антон Орехъ. Он являлся и является ведущим многих передач, в числе которых «Табель о рангах», «Реплика» и

«Русский бомбардир». Именно Антон сообщил о смерти отца.

Советский и российский теле- и радиоведущий Владимир Молчанов одним из первых выразил соболезнования семье Кравченко и поделился своими воспоминаниями о медиаменеджере.

»Леонид Петрович Кравченко — мой крестный отец на телевидении. Благодаря ему я туда и попал в уже зрелом возрасте, в 36 лет, — приводит слова журналиста RT. — Он моментально дал согласие на программу, которая потом стала называться «До и после полуночи». Он все время делал мне такие авансы. Он потрясающе умел распознавать настоящих журналистов, хороших аналитиков и талантливых людей.

Я ему безумно благодарен. Да и не только я, потому что вся плеяда второй половины 80-х и начала 90-х появилась благодаря Леониду Петровичу Кравченко. Это его безусловная заслуга. Вечная ему память».

Кравченко родился 10 мая 1938 года. Родиной Леонида Петровича является деревня Тургеевка (Брянская область). Он воспитывался в семье сельских учителей, отец ушел на фронт и не вернулся. После Великой отечественной Кравченко перебрался вместе с матерью в Смоленскую область.

Карьеру журналиста Кравченко выбрал сознательно, поступив на факультет журналистики МГУ в 1961 году.

Однако первый литературный опыт Леонид Петрович получил еще до поступления — в 20 лет он написал свою первую повесть «Встреча со смертью».

Первый карьерный взлет будущего медиаменеджера состоялся в «Строительной газете». Кравченко пришел работать в издание заместителем редактора отдела экономики, а уже через девяьь лет занял пост главного редактора.

Под его руководством тираж «Строительной газеты» увеличился практически в разы.

В своем следующем издании Кравченко добился уже рекордного успеха — тираж газеты «Труд», где Леонид Петрович также был главным редактором до 1985 года, был зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.

Леонид Петрович продолжал активно участвовать в общественной жизни страны. С 1989 по 1991 годы он был народным депутатом и возглавлял Федерацию хоккея СССР.

«Медиаменеджером перестройки» Кравченко назвали прежде всего за работу в Гостелерадио СССР и Телеграфном агентстве СССР (ТАСС).

Первый президент Советского Союза Михаил Горбачев лично назначил Кравченко председателем Гостелерадио в 1990-м, переименованное в следующем году во Всесоюзную государственную телерадиовещательную компанию.

Именно с этим назначением Кравченко вошел в историю как человек, который ввел цензуру на телевидении.

Против редакционной политики председателя Гостелерадио сразу начались протесты зарождающихся вольнолюбивых СМИ. Обвинения в адрес Кравченко звучали и из-за закрытия программы «Взгляд», и из-за увольнения ведущих ТСН (Телевизионная служба новостей) — первой программы, которая изначально составляла конкуренцию традиционной программе «Время».

Общественные деятели просили принять «срочные меры для защиты гласности и права граждан самостоятельно, без навязчивой идеологической опеки Кравченко и тех, кто за ним стоит, решать, какие передачи смотреть, что при этом думать и чувствовать. И как жить».

В итоге Кравченко был исключен из Союза журналистов СССР.

Свою роль в августовском путче Кравченко сыграл, выполняя поручение исполняющего обязанности заместителя генерального секретаря ЦК КПСС Олега Шенина.

Леонид Петрович стал голосом ГКЧП, передавая сообщения комитета по телевидению и радио.

С его именем связана и скандальная история с трансляцией «Лебединого озера». Считалось, что по его приказу балет поставили в эфир, однако позже прояснилось, что сетка программ была спланирована заранее.

Трансляция балета Чайковского стала одним из символов августовских событий 1991-го. Он транслировался по телевидению в перерывах между экстренными выпусками новостей. Его появление на экранах телевизоров вызвало большой резонанс среди населения, так как в последние десять лет он стал своеобразным признаком крупных политических изменений в стране.

До августовского путча «Лебединое озеро» транслировалось по телевидению в дни траура и похорон генеральных секретарей ЦК КПСС Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Константина Черненко.

В 1991 году от государственной должности Кравченко был отстранен указом Бориса Ельцина. После распада Советского союза Леонид Петрович пробовал работать в разных изданиях, в том числе в «Российской газете». В 2003-м вернулся в «Строительную газету».

В 1999-м Кравченко баллотировался в депутаты Государственной думы от Смоленской области, однако в нижнюю палату парламента не прошел. Позже он занялся преподавательской деятельностью. Несколько лет Кравченко работал в Московском государственном гуманитарном университете им. М.А. Шолохова и в Высшей школе экономики.

Леонид Кравченко был членом Союза писателей России, награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени.