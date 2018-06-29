«Миссия: невыполнима», «Человек-муравей» и еще 8 фильмов июля

«Человек-муравей и Оса» («Ant-Man and the Wasp»), Пейтон Рид — 5 июля

Одна из главных премьер месяца — сиквел «марвеловского» «Человека-муравья» — к названию которого теперь прибавилась «Оса». Если первая часть была классическим фильмом-ограблением, то новый фильм к конкретному жанру отнести сложно — но это определенно в первую очередь комедия. Досиживающий последние дни под домашним арестом Скотт Лэнг (Пол Радд) оказывается втянут в операцию по спасению Джанет ван Дайн (Мишель Пфайффер) — матери Хоуп (Эванджелин Лилли) и жены Хэнка Пима (Майкл Дуглас) — из квантового мира. К сожалению, за необходимым для этого оборудованием также охотятся таинственная девушка-призрак и криминальный авторитет Сонни Берч.

«Пылающий» («Burning»), Ли Чхан-дон — 5 июля

Своеобразная экранизация рассказа гениального японского писателя Харуки Мураками «Сжечь сарай» от южнокорейского режиссера и экс-министра культуры Ли Чхан-дона. Основной сюжет сохранен: начинающий писатель Джонсу (Ю А-ин) встречает подругу детства, которая вскоре уматывает в путешествие, а возвращается с новым знакомым — состоятельным молодым человеком Беном (Стивен Ян из «Ходячих мертвецов»), который в свободное время развлекается сжиганием теплиц. Две трети фильма следуют по стопам оригинала, однако концовку Чхан-дон выдумал сам — относиться к этому можно по-разному, но оценить стоит. Как минимум потому, что в Каннах «Пылающий» получил рекордно высокую оценку жюри критиков.

«Зверь» («Beast»), Майкл Пирс — 5 июля

С приличным опозданием до России, наконец, дойдет очень интересный «Зверь» — дебют британца Майкла Пирса. Фильм заявлен, как триллер, но больше склоняется к классической драме о замкнутом обществе и попытках вырваться из серых будней. Безусловно, здесь будет и загадка, и поиски серийного убийцы, но картина сосредоточена на главной героини Молл, которая в свои 27 лет впервые в жизни испытывает чувство настоящей любви.

«Монстры на каникулах 3: Море зовет» («Hotel Transylvania 3: Summer Vacation»), Дженнди Тартаковски (Геннадий Тартаковский) — 12 июля

Автор «Монстров на каникулах» москвич Геннадий Тартаковский представит триквел популярной франшизы про культовых героев ужасов в комедийном формате. На этот раз Дракула и его друзья отправляются в круиз на шикарном лайнере.

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Родившийся в Москве Тартаковский перебрался с родителями в США еще в семилетнем возрасте и уже там начал обучаться производству анимации. Он стал автором таких известных мультсериалов, как «Лаборатория Декстера», «Самурай Джек» и «Клонические войны».

«Небоскреб» («Skyscraper»), Роусон Маршалл Тербер — 12 июля

Новый блокбастер с Дуэйном «Скалой» Джонсоном в главной роли. На этот раз Джонсон будет спасать всех в Гонконге из атакованного террористами небоскреба. Компанию «Скале» на экране составят звезда «Криков» Нив Кэмпбелл и сыгравший в «Игре престолов» Ноа Тейлор. В этом году Джонсон впервые получил гонорар свыше $20 млн за роль в фильме «Красное уведомление», который выйдет на экраны только 2020 году.

«Талли» («Tully»), Джейсон Райтман — 12 июля

В середине июля до России доберется комедия автора «Джуно» Джейсона Райтмана. Его новый фильм «Талли», как и многие работы режиссера, несет в себе актуальное социальное послание. Картина расскажет о жизни многодетной матери и о том, как находить общий язык с детьми разных возрастов. В главных ролях снялись Шарлиз Терон и Маккензи Дэвис.

«Muse: Drones World Tour», Том Керк, Иэн Уиллем Шрам — 12 июля

Крупный проект британских мегаломанов (в хорошем смысле) Muse, запечатлевший мировое турне с альбомом «Drones». Знакомые с творчеством группы могут себе представить ухищрения, к которым Мэттью Беллами и компания прибегли при создании фильма, и, вероятно, уже точно определились с планами на 12 июля (лента будет в прокате всего один день). Незнакомым стоит приготовиться к библейским масштабам действа.

«Клуб миллиардеров» («Billionaire Boys Club»), Джеймс Кокс — 19 июля

Последний (теперь точно) фильм с опальным Кевином Спейси «Клуб миллиардеров» выйдет в российский прокат 19 июля. Действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе в начале 1980-х годов. В центре сюжета оказывается компания молодых ребят, которые проворачивают аферу и становятся миллиардерами. Но, разумеется, в итоге для них все оборачивается не самым лучшим образом. В главных ролях выступили звезды нового поколения Тэрон Эджертон («Kingsman») и Энсел Элгорт («Малыш на драйве»).

«Миссия невыполнима: Последствия» («Mission: Impossible — Fallout»), Кристофер МакКуорри — 26 июля

Главный блокбастер лета «Миссия невыполнима: Последствия» выйдет в прокат в самом конце июля. Тут без особых сюрпризов: Том Круз делает сам головокружительные трюки, расправляется с плохишами и использует высокотехнологичные гаджеты. В любом случае, пиршество для глаз зрителю обеспечено. Очень любопытно будет посмотреть на Генри Кавилла в роли злодея.

«Свидетели», Константин Фам — 26 июля

В один день с фильмом имени Тома Круза выйдет, пожалуй, заслуживающий большего внимания киноальманах российского режиссера Константина Фама. Картина состоит из трех новелл на тему холокоста, которые Фам снимал в разное время. Примечательно, что все они в разные годы были номинированы на «Оскар» в категории «Лучший игровой короткометражный фильм», а также получили награды на международных и российских кинофестивалях.