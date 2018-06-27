«Давно дал понять моим актерам, что ухожу»

Российский театральный режиссер Константин Богомолов подтвердил информацию о своем уходе из МХТ им. Чехова. Накануне вечером стало известно, что постановщик покидает театр. Сообщалось, что новое руководство организации решило не продлевать договор с ним «из-за эстетических разногласий».

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«Мне действительно было сообщено, что со мной как с режиссером у МХТ, в рамках его новой художественной политики, не связано никаких планов», — написал Богомолов у себя в фейсбуке.

Он также отметил, что изначально не предполагал, что его сотрудничество с МХТ продолжится.

«Давно дал понять моим дорогим актерам, с которыми нас связывает долгое многолетнее творческое согласие, что «Три сестры» станут моей последней работой в МХТ на ближайшие годы», — продолжил Богомолов. Режиссер добавил, что он продолжит курировать идущие в данный момент постановки и что они «не подвергнутся вымыванию».

Богомолов признался, что у него не было желания обнародовать эту информацию до сентября «по многим причинам», главной из которых он назвал стремление к покою и желание работать: «Потому как работы много, а трепать языком не хочу».

По его словам, он изменил свое решение из-за «внезапных вбросов информации и многочисленных звонков», и все-таки склонился к тому, чтобы лично прояснить ситуацию.

«Мой контракт с МХТ как помощника художественного руководителя заканчивается где-то там летом — никогда не следил за этим, при жизни Олега Павловича [Табакова] контракт продлевался автоматически по взаимной любви и необходимости. Продлится он или нет — не обсуждал ни с кем и не вижу в этом никакой драмы или знаковости... Дело нового художественного руководителя — подбирать себе команду по своему вкусу и пониманию театра и его будущего», — написал режиссер.

Пресс-атташе МХТ Мария Малкина накануне вечером сообщила, что постановщик не подавал заявления об уходе.

«Константин Богомолов не подавал заявления об уходе из МХТ имени Чехова», — отметила Малкина, однако подтвердила отсутствие планов касательно новых спектаклей Богомолова в МХТ им. Чехова на ближайший сезон.

Режиссерская карьера Богомолова началась еще 16 лет тому назад. Сотрудничать с Московским художественным театром постановщик начал в 2012 году — тогда он поставил спектакль на сцене МХТ спектакль «Событие» по одноименной пьесе Владимира Набокова.

Всего репертуар театра насчитывает восемь постановок Богомолова — это в том числе «Карамазовы», «Юбилей ювелира» и «Дракон».

Одной из самых известных и резонансных работ постановщика стал спектакль «Идеальный муж» по мотивам произведения Оскара Уайльда. Восторг публики и прессы был омрачен после того, как на один из показов ворвались православные активисты.

Они забрались на сцену и начали призывать зрителей остановить «надругательство над христианскими святынями». Также на этот спектакль пожаловались в полицию, после чего Следственный комитет осуществил проверку постановки.

По поводу «Идеального мужа» негативно высказывались и некоторые представители отечественного духовенства, посчитавшие спектакль «кощунственным».

Так, протоиерей Всеволод Чаплин выразил мнение, что в постановке «имело место осквернение символа распятия, когда нечто подобное ему изображала почти полностью раздетая женщина».

В 2013-м Богомолов уже порывался уйти из театра после того, как руководство потребовало внести ряд изменений в спектакль «Карамазовы».

«С прискорбием сообщаю об отмене прогонов и премьеры в связи с требованием театра внести в спектакль изменения, требующие перестройки спектакля и существенного времени для дополнительных репетиций», — написал тогда Богомолов у себя в фейсбуке и сообщил, что подал заявление об уходе из МХТ.

Последней на данный момент работой Богомолова в МХТ являются «Три сестры» по Антону Чехову, премьера которых состоялась в мае 2018 года.

В течение последних шести лет Богомолов активно сотрудничал с худруком театра Олегом Табаковым, который скончался 12 марта в Городской клинической больнице № 1 в результате сердечного приступа. После его смерти МХТ возглавил режиссер Сергей Женовач. Пост главы второго театра Табакова — «Табакерки» — занял актер Владимир Машков.