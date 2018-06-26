Трейлеры недели: Крид, Хищник и ведьмак

«Крид 2» («Creed II»), Стивен Кейпл-младший

Состоялась премьера первого тизера сиквела спортивной драмы Райана Куглера «Крид: Наследие Рокки» — картины «Крид 2». На этот раз кресло режиссера занял Стивен Кейпл-младший, два года назад дебютировавший с картиной «Земля обетованная», а Куглер исполнил функции продюсера. Майкл Б. Джордан и Сильвестр Сталлоне вернулись к ролям Адониса Крида и Рокки Бальбоа, к ним также примкнули Дольф Лундгрен и Вуд Харрис. По сюжету Крид столкнется с Виктором Драго — сыном того самого Ивана Драго, который убил отца главного героя и являлся соперником Рокки в четвертом фильме.

«Удивительный мир Марвена» («Welcome to Marven»), Роберт Земекис

Появился трейлер духоподъемного байопика Роберта Земекиса «Удивительный мир Марвена», посвященного истории Марка Хоганкампа: однажды на выходе из бара его избила группа националистов — он чудом остался жив, а после восстановления увлекся созданием кукол, похожих на своих друзей, и фотографированием сценок с их участием. Главного героя в картине Земекиса сыграл Стив Карелл, также в фильме задействованы Лесли Манн и Дайан Крюгер.

«На полвека поэзии позже» («Pół Wieku Poezji Później»), Якуб Нуржинский

Группа фанатов книжной серии польского писателя Анджея Сапковского о ведьмаке Геральте представила полноценный трейлер своего фильма «На полвека поэзии позже» (который выглядит как минимум не хуже огромного количества «профессиональных» отечественных лент). Сюжет будет полностью оригинальным и расскажет о приключениях ведьмака Ламберта, чародейки Трисс Меригольд и трубадура Лютика — как раз к его мемуарам «Полвека поэзии» и отсылает название картины. Сам Геральт в фильме не появится. Премьера состоится на ютьюбе.



Реклама

«Зои» («Zoey»), Дрейк Доремус

Вышел трейлер киберпанк-мелодрамы «Зои» о влюбленных андроидах и их правах от режиссера Дрейка Домеруса. Картина посвящена двум ученым, которые создают программу, определяющую успешность отношений (привет «Черному зеркалу»), после чего принимаются за разработку андроида — идеального партнера. Главные роли исполнили Юэн Макгрегор и Леа Сейду, также в ленте снялась певица Кристина Агилера.

Итан Хоук готовит к выпуску байопик о важном для американской фолк-сцены музыканте Блейзе Фоли — близком друге Таунса Ван Зандта, который как-то сказал о нем: «Блейз лишь однажды перешел грань разумного. И решил остаться». По заявлению создателей, в картине будет показано «прошлое, настоящее и будущее» исполнителя. Главную роль в биографической ленте исполнил Бен Дики, а его партнерами стали Сэм Рокуэлл, Алия Шокат и еще одна кантри легенда Крис Кристофферсон. В основу фильма легла книга актрисы Сибил Розен, которая встречалась с Фоли, — она также сыграла в нем саму себя.

«Великий уравнитель 2» («The Equalizer 2»), Антуан Фукуа

Состоялся релиз еще одного трейлера продолжения нашумевшего боевика «Великий уравнитель» с Дэнзелом Вашингтоном, снятого по мотивам одноименного телесериала 80-х годов. Пост режиссера снова занял Антуан Фукуа, кроме Вашингтона в ленте снялись Педро Паскаль и рэпер Эминем. По сюжету герой Дэнзела — бывший агент ЦРУ Роберт Макколл — узнает, что его давняя подруга и коллега Сьюзан была убита, поэтому решает вновь взяться за старое и начать вершить правосудие направо и налево.

Появился трейлер полуавтобиографической картины белорусской постановщицы-дебютантки Дарьи Жук «Хрусталь». Действие фильма разворачивается в 90-е годы в Белоруссии. В центре сюжета оказывается девушка-диджей, которая мечтает уехать в США, однако делает ошибку в заявлении на получение визы. В результате на пути к исполнению «американской мечты» встает перспектива провести неделю в захолустном индустриальном городке.

«Король воров» («King of Thieves»), Джеймс Марш

Вышел трейлер очередного фильма про «ограбление века» в лондонском ювелирном квартале Хаттон-Гарден, которое произошло в апреле 2015 года, — на этот раз с участием Майкла Кейна. Тогда группа воров «третьего возраста» (среди них не было лиц младше 60 лет) украла из сейфа золота, бриллиантов и сапфиров на 14 млн фунтов. Эти события уже становились основой художественного фильма — в прошлом году вышла лента «Ограбление в Хаттон-Гарден», получившая не самую положительную прессу. Майкл Кейн, а также Майкл Гэмбон, Джим Бродбент, Том Кортни, Чарли Кокс и Рэй Уинстон должны исправить ситуацию.

«Слон сидит спокойно» («Da xiang xi di er zuo»), Ху Бо

Вышел трейлер четырехчасовой драмы «Слон сидит спокойно» китайского режиссера Ху Бо — эта работа стала первой и последней в его фильмографии, еще до показа на 68-м Берлинском кинофестивале (на котором картина произвела настоящий фурор) постановщик покончил с собой.

Появился еще один — двухминутный — трейлер «Хищника», действие которого будет разворачиваться между событиями фильмов «Хищник 2» и «Хищники». Режиссером стал Шейн Блэк, который снимался в оригинальной ленте и участвовал в написании сценария к ней. По сюжету Хищники возвращаются на Землю в усовершенствованной форме — они успели добавить к своей ДНК «лучшие черты» других инопланетных рас. Противостоять им сможет только специальный отряд из бывших солдат и учителя.