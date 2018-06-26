«Второго такого человека нет и не будет»

Вдова известного российского поэта Андрея Дементьева Алла Пугач назвала причину его смерти. Согласно словам Пугач, поэт скончался в возрасте 89 лет от осложнения после простуды.

«90 лет, от чего можно скончаться? От всего, множество болезней. Осложнение было после простуды», — сказала она в эфире «Говорит Москва».

Фоторепортаж: Умер поэт Андрей Дементьев __is_photorep_included11815177: 1

Дементьев был одним из самых известных поэтов страны во второй половине XX века. На его кончину отреагировали множество деятелей культуры, политиков и музыкантов.

Свои соболезнования родным и близким поэта выразил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня поступила новость о том, что скончался Андрей Дементьев. Президент Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким», — сказал Песков.

Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон отметил, что был близким другом Дементьева.

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«Мы готовились к празднованию его 90-летнего юбилея в Твери. Он очень много сделал, его стараниями появился единственный в России Дом поэзии и рядом с этим домом памятник «шестидесятникам». И все это благодаря Андрею Дмитриевичу. Невероятно жаль, но мы не в силах что-либо изменить, — приводит слова Кобзона МК. — Мы были очень близкими людьми. Да, дружили семьями. Поэтому трудно сейчас на эту тему говорить».

Знаменитый поэт-песенник Илья Резник назвал Дементьева последним «шестидесятником» в стране.

«Только-только мне жена моя сообщила эту жуткую весть неожиданную. Андрюша – последний шестидесятник, классик наш.

С его уходом, конечно, опустело литературное пространство, — цитирует Резника kp.ru. — С Аней у нас была договоренность, мы придумали такой концерт на родине Андрюши сделать, две легенды, что ли. Каждый со своими песнями, со своими стихами. Это у нас было в плане. И это было бы замечательно — поехать на родину Андрея».

Еще один известный российский поэт Юрий Энтин также прокомментировал кончину своего коллеги.

«Как-то мне казалось, несмотря на его возраст, он настолько живой, настолько не старик был, даже в сравнении со мной, хотя он старше меня, — подчеркнул Энтин.

— Для меня это в какой-то степени даже, можно сказать, личное горе. Потому что я с него брал пример жизнелюбия, теплоты, которая от него исходила в жизни. Это был человек, с которым мне было очень приятно. По-моему, второго такого человека нет и не будет».

Посол Азербайджана в России, певец и актер Полад Бюль-Бюль-оглы отметил, что смерть Дементьева — большая потеря для всего постсоветского пространства.

«Это очень большая потеря не только для России, но и для всех стран, которые входили в СССР, где его знали и любили как замечательного поэта и человека, — отметил певец в беседе с RT. — На его стихи написано много прекрасных и любимых песен. Ужасно, уходят яркие звезды нашего поколения, уменьшаются те духовные скрепы, которые остались на постсоветском пространстве. Это то, что обедняет нашу духовную жизнь.

Для меня это очень тяжелая потеря. Удивительный человек, душевный, скромный. Он умел дружить, очень любил свою родину и русский язык, русскую поэзию. Даже трудно найти слова, чтобы выразить ту боль, которую я испытываю».

Глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, певица Диана Гурцкая сказала, что стихи поэта будут жить в сердцах людей.

«Это величайшая потеря. Андрей Дмитриевич был настоящим русским интеллигентом, продолжателем лучших традиций отечественной поэтической культуры, — приводит слова Гурцкой РИА «Новости». — Необыкновенно светлый и теплый человек в личном общении, яркий и живой, который всегда мог поддержать и одобрить.

Я искренне скорблю и выражаю соболезнования его супруге и всем родным и близким. Истинно, что поэты не умирают, ведь живут их стихи».

Гурцкая также добавила, что в ее репертуаре есть песня на слова Дементьева, которая называется «Спасибо за то, что ты есть».

О дате и месте прощания с поэтом пока не сообщается. Согласно желанию Дементьева, он будет захоронен в Москве либо у себя на родине — в Твери.