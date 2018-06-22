Плейлист: двойной Пол Маккартни, Уэст и Gorillaz

Пол Маккартни прервал длившееся почти пять лет затишье двумя новыми песнями, которые дают все основания полагать, что затишье было перед бурей. Новая пластинка озаглавлена «Egypt Station» и была придумана во время работы над ремастером «битловского» «Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band» (и это чувствуется). Выбрать между лирической «I Don't Know» и бойкой «Come On to Me» — обеими невероятной красоты — решительно невозможно, поэтому мы сошлемся на порядок песен в треклисте. Пока что сэр Пол темнит, и на всех стриминговых платформах все остальные 14 композиций скрыты под безликими «Track» и порядковыми номерами — ждем сентября.

Тейана Тейлор — «Rose in Harlem»

Для недавно вышедшего сольника «ye» Канье Уэст сделал обложку накануне выхода альбома — пластинку Тейаны Тейлор он доделывал на ноутбуке за несколько часов до релиза прямо в самолете (это он любит) по дороге из Парижа на закрытую презентацию лонгплея (хотя едва ли этот термин применим к двадцатиминутным опусам Уэста) «K.T.S.E.» в Лос-Анджелесе. В итоге релиз вышел с суточным опозданием — и ожидание стоило того: пластинка Тейлор стала идеальной кодой наглого проекта (о сопутствующих сложностях читать здесь) музыканта, возомнившего себя рэп-богом: «Rose in Harlem» тому подтверждение.

Gorillaz, Снуп Дог и Джейми Принсипл — «Hollywood»

Новый альбом Gorillaz «The Now Now» выходит через неделю, но Дэймон Албарн продолжает выкладывать песни с него в свободный доступ — хотя, возможно, стоило бы и пожадничать: композиций будет всего 11, и пять из них уже вышли. На свежем диске явно будет гораздо больше Албарна (хотя его везде больше в сравнении с прошлогодним «Humanz»), но и немногие имеющиеся коллаборации снова стали работать как прежде: в накачанной прямой бочкой и эйсидовыми синтезаторами новинке с участием Снуп Дога и одного из пионеров чикагского хауса Джейми Принсипла «Hollywood» баланс выверен практически идеально.

Soulwax — «Essential Four»

Чуть больше года назад бодрых бельгийцев Soulwax попросили сделать подборку для передачи «Essential Mix» на радио «Би-би-си», однако вместо того, чтобы варганить обычный диджейский микс, они на две недели засели в студию и принялись импровизировать. Отправной точкой стало слово «essential» и всего его возможные трактовки. Теперь же мы имеем на руках час разнопланового, противоречивого, экспериментального — но невероятно интересного и танцевального материала.

6лэк — «Switch»

Атлантский рэпер Рикардо Валентайн, известный как 6лэк (имеется в виду «black»), на днях сообщил, что ему кажется, что «новый альбом уже готов», после чего поспешил поделиться записанным для него треком: красивой балладой «Switch», у которой есть все шансы стать одним из хитов этого лета (во всяком случае, для душных городских вечеров пока что сложно придумать саундтрек получше). В новинке 6лэк напару с Тай Долла Сайном читает о том, как хорошо было бы поменяться с кем-нибудь телами и прожить совсем другую жизнь.

Ариана Гранде и Ники Минаж — «The Light Is Coming»

Ариана Гранде и недавно камбэкнувшаяся Ники Минаж снова вместе — с сексуально-напористым поп-боевиком «The Light Is Coming», записанным под чутким руководством Фаррелла Уильямса. Размышлениям на тему художественных достоинств композиции лучше предпочесть политическую конспирологию. В песне засэмплированы слова неизвестного жителя Пенсильвании («А вместо этого вы не позволили никому говорить»), адресованные экс-сенатору штата Арлену Спектеру, — тот не позволил мужчине высказаться на собрании. Что еще интересней, Уильямс пихает фразы из этой перепалки (есть запись канала CNN) уже в третий трек: до этого под раздачу попали «Lemonade» Бейонсе и N.E.R.D. и «Master Race» Басты Раймса. Фаррелл хочет нам что-то сказать?

Florence + the Machine — «Big God»

Британка Флоренс Уэлч — фронтвумен и единственная постоянная участница группы Florence + the Machine — выпустила третий сингл (а заодно и клип) к предстоящему четвертому студийнику «High as Hope» — «Big Good». Здесь все как надо: бездонный голос Флоренс и преследующие ее всю жизнь призраки, в которых она искренне верит и влюбляется, после чего пишет невероятные песни. И такая же невероятная хореография в ролике, которую ставил «танцующий гуру» современности Акрам Хан.

Джейден Смит и Christian Rich — «Ghost»

Джейден Смит, заручившись поддержкой дуэта продюсеров-близнецов Christian Rich, отправился с друзьями покорять Токио — и привез оттуда клип на свой новый трек «Ghost». В ролике юный рэпер, на которого звездный отец возлагает большие надежды, ползает по лестницам мегаполиса, отсчитывает купюры и тусуется с местными инстаграм-селебрити — в общем, рэпует не по-детски. Песня войдет в надвигающийся сиквел дебютного альбома исполнителя «Syre», который получил название «Syre: The Electric Album».

«СБПЧ» — «Африка»

Возглавляемые Кириллом Ивановым (а теперь и Женей Борзых) петербуржцы из группы «Самое большое простое число» (или попросту «СБПЧ») не чураются выпускать клипы на песни с предыдущих альбомов — даже тогда, когда еще не улеглась пыль после релиза нового. Такая участь постигла и трехлетней давности «Африку», которая вышла на их сильнейшей пластинке «Здесь и всегда». В нехитро склепанном — и от этого даже более уютном — видео босой Александр Гудков из «Вечернего Урганта» в костюме как бы леопарда всячески домогается босую Женю Борзых из «СБПЧ» в костюме как бы рыбки.

«Звери» — «6 утра»

Рома Зверь выпустил саундтрек к великолепному «Лету» Кирилла Серебренникова, в который вошли записанные с музыкантами «Зверей» песни Майка Науменко. Синглом к нему стала «6 утра», которая в фильме сопровождает сцену возвращения Майка домой наутро после того, как он отпустил свою жену Наталью на романтическую прогулку с Виктором Цоем. Зверь добавил и без того размеренной басовой балладе Науменко еще больше истомы и по-островному размытой гитары — что, в целом, имеет право на существование.