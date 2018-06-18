Терри Гиллиам: человек, который потерял «Дон Кихота»

Французский суд лишил режиссера Терри Гиллиама прав на его фильм «Человек, который убил Дон Кихота». Теперь картина принадлежит первому продюсеру проекта Пауло Бранко. Согласно постановлению суда, Гиллиам должен выплатить Бранко сумму в размере €10 тыс. за нарушение условий контракта.

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В своем иске Бранко заявил права на фильм, основанные на подписанном Гиллиамом контракте с Alfama Films, который суд оставил в силе. Сам режиссер утверждает, что после подписания соглашения с Бранко он не получил обещанного финансирования и продолжил производство, договорившись с другой компанией. Продюсерами картины в итоге выступили Эми Гиллиам и Мариэла Безуевски.

Это и стало нарушением контракта, однако автор до сих пор уверен, что соглашение касалось только производства, а прав на сценарий Бранко никогда не имел.

Продюсер также был против показа ленты на последнем Каннском фестивале, однако в данном случае руководство киносмотра встало на сторону режиссера.

«Человек, который убил Дон Кихота» был представлен вне основной конкурсной программы и закрыл международный фестиваль, получив самые теплые отзывы от критиков и зрителей. По окончании титров ленте аплодировали почти десять минут.

Для Гиллиама производство картины стало сущим проклятием, которое длилось почти 30 лет. Впервые культовый автор задумал фильм как экранизацию романа Сервантеса еще в 1989 году. Он подписал контракт с продюсерской компанией, а на главные роли рассматривались Шон Коннери и Дэнни Де Вито. Однако Гиллиам посчитал, что ему выделили слишком скромный бюджет, и покинул проект. Студия подписала другого режиссера, а также Джона Клиза и Робина Уильямса на роли Дон Кихота и Санчо Пансы. В 1997 году проект был закрыт.

В 1998-м Гиллиам впервые использовал название «Человек, который убил Дон Кихота», переписал сценарий, включив в него путешествия во времени и героя по имени Тоби Гризони, которого должен был играть Джонни Депп.

На роль Дон Кихота автор рассматривал известного французского актера Жана Рошфора.

В 2000-м году Гиллиам начал съемки, которые почти с самого старта начала преследовать череда неудач. Самым большим ударом по производству стала травма спины уже пожилого на тот момент Рошфора, который не смог продолжить работу. Расстроенный режиссер решил свернуть проект.

Два года спустя Кит Фултон и Луис Пепе выпустили на экраны документалку «Потерянный в Ламанче», которая задумывалась как фильм о фильме — а в итоге стала фильмом о фильме, которого нет. В ленте без прикрас показан весь производственный ад, через который прошла съемочная группа.

Картина получила положительные отзывы у критиков, а название «Человек, который убил Дон Кихота», стало нарицательным среди журналистов. «Дон Кихот» Гиллиама стал образчиком фильма, который не смог состояться из-за производственных проблем.

Удивительно, но режиссер не бросил своей затеи и уже в 2003 году продолжил попытки снять картину. Но проклятие и не думало отпускать многострадального автора, который был вынужден вступить в тяжбу с продюсерской компанией. Помимо судебных разбирательств он должен был решать проблемы несколько раз менявшегося актерского состава. В различные годы Гиллиам приглашал в свою ленту Роберта Дювалла, Джона Херта, Юэна МакГрегора и даже Жерара Депардье.

В итоге в 2016 году Гиллиам подписал контракт с Бранко, а на главные роли были утверждены Джонатан Прайс и Адам Драйвер. Съемки начались в том же год и завершились в июле 2017-го.

Великий режиссер, наконец, завершил свой долгострой, однако его продолжают преследовать несчастья даже после премьеры.

Несмотря на решение суда в пользу Бранко, «Человек, который убил Дон Кихота» выйдет на европейские экраны в начале июня. Также известно, что китайский прокатчик Turbo Film купил картину, правда, пока не назвал дату премьеры в Поднебесной.

Трудности возникли с самым крупным кинорынком — североамериканским. Компания Amazon, которая изначально владела правами на дистрибуцию ленты, отказалась от них из-за многочисленных тяжб Бранко с Гиллиамом, и на сегодня у «Дон Кихота» нет прокатчика в Америке.

В России фильм выйдет на экраны 13 сентября.