Премьеры недели: Цой, динозавры и красотка

«Лето», Кирилл Серебренников

Главная российская премьера сезона, участник Каннского фестиваля и просто настоящее живое кино. В своей новой ленте худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, всего два года назад шокировавший общественность неоднозначным и крайне смелым «Учеником», обращается к более «летним» вопросам, окуная зрителей в теплую атмосферу Ленинграда начала 80-х, полную надежд, любви и стремления к свободе. Лента, которую некоторые ошибочно нарекли байопиком, рассказывает о знакомстве начинающего музыканта Виктора Цоя с уже известным в определенных кругах Майком Науменко и его женой Натальей — однако в реальности это история не столько про конкретных персонажей, сколько красивая вневременная зарисовка про жизнь в целом.

Подробнее о «Лете» можно почитать здесь.

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«Мир Юрского периода 2» («Jurassic World: Fallen Kingdom»), Хуан Антонио Байона

Один из тех редких примеров, когда большой голливудский блокбастер дебютирует в российских кинотеатрах раньше, чем в американских.

Сюжет сиквела перезапущенной в 2015 году саги построен вокруг извержения вулкана на острове, где когда-то базировался парк с динозаврами, и желании менеджера учреждения в исполнении Брайс Даллас Ховард при помощи всемогущего Криса Пратта вернуться в «пекло» ради спасения ни в чем не повинных «зверушек». Естественно, такую заботу оценивают далеко не все ящеры, тем самым даруя зрителям практически бесконечный экшн.

Интересно, что выход «Мира Юрского периода 2» приурочен к 25-летию культовой эпопеи, начатой в 1993-м самим Стивеном Спилбергом.

Возможно, именно по этому случаю в картину был добавлен любимый всеми персонаж Джеффа Голдблюма — доктор Иэн Малкольм, поражавшийся возможностям генетики еще четверть века назад.

«Красотка на всю голову» («I Feel Pretty»), Эбби Кон, Марк Силверштейн

«Красотка на всю голову» — очередной фильм со стендап-комедианткой Эми Шумер в главной роли, и этим все сказано.

Одна из самых критикуемых и популярных у создателей мемов актрис на сей раз играет закомплексованную в себе девушку по имени Рене, стесняющуюся своей внешности и изо всех старающуюся похудеть. Все меняется, когда персонаж Шумер в результате падения с велотренажера сильно ударяется головой и начинает видеть в себе исключительную красотку.

В комедии от создателей «В активном поиске» и «Обещать — не значит жениться» также отметился целый ряд топ-моделей: Эмили Ратаковски, Оливия Калпо, Наоми Кэмпбелл. А в роли одной из подруг предстает обладательница «Золотого глобуса» Мишель Уильямс, известная по «Острову проклятых», «Манчестеру у моря» и «Горбатой горе».

«Реинкарнация» («Hereditary»), Ари Астер

Творение малоизвестного режиссера Ари Астера видится одним из главных претендентов на звание лучшего хоррора лета.

Согласно первым отзывам, фильм ужасов, заслуживший лестных сравнений с «Бабадуком», не только пугает, но и пытается затрагивать чуть более сложные для жанра темы. Впрочем, на «ура» лента выполняет именно свои главные функции — отличная операторская работа Павла Погожельского вкупе со сценарными фишками как бы намекают зрителям, что в ближайшие пару ночей у них не выйдет сэкономить на электроэнергии.

Отдельный плюс «Реинкарнации» — ее актерский состав.

Чего только стоит Тони Коллетт, исполняющая главную роль: лауреат «Золотого глобуса» почти 20 лет назад снялась в «Шестом чувстве» М. Найт Шьямалана, так что о «страшилках» она кое что знать должна.

«Фокстрот» («Foxtrot»), Самуэль Маоз

Трехкратный призер Венецианского кинофестиваля в 2017 году, выпущенный под эгидой сразу четырех стран (Израиль, Швейцария, Германия, Франция), повествует о семье Фельдман, которая потеряла сына, исполнявшего воинский долг. Для супругов это жуткая трагедия, но они пытаются жить дальше. Тем временем где-то вдалеке на одном из КПП на грани жизни и смерти балансирует Йонатан Фельдман, ребенок убитых горем родителей.

«Фокстрот» стоит посмотреть хотя бы ради одной фразы, которая в правильном контексте вызывает мурашки: «Знаешь, в чем суть фокстрота? Не важно, куда ты двигаешься, ты все равно окажешься в начальной точке».