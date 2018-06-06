Расизм сгубил «Розанну»: надежда только на спин-офф

Со скандалом закрытый американский ситком «Розанна» может получить вторую жизнь в виде спин-оффа, посвященного дочери главной героини популярного шоу Дарлин Коннер-Хили. Создательница и главная звезда оригинального проекта Розанна Барр в новом шоу задействована не будет — сериал был закрыт как раз из-за ее расистской шутки в твиттере (она сравнила темнокожую экс-советницу Барака Обамы Валери Джарретт с обезьяной).

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Как пишет Variety, исполнительница роли Дарлин актриса Сара Гилберт вместе с исполнительными продюсерами «Розанны» Томом Вернером и Брюсом Хелфордом встретились с главой ABC Entertainment Ченнинг Данги (первой темнокожей женщиной на этом посту, она и приняла решение закрыть «Розанну»). Они представили ей разработанную за прошедшую неделю концепцию спин-оффа.

Ожидается, что решение по поводу возможного запуска проекта будет принято уже к выходным.

Согласно источникам издания, главные звезды шоу в лице Джона Гудмана и Лори Меткаф (муж и сестра Розанны) готовы взяться за сериал о Дарлин. Команда сценаристов перезапущенного ситкома, который в марте вернулся на экраны после 20-летнего перерыва, также останется прежней.

«Розанна» была закрыта после завершения десятого сезона, однако канал успел продлить шоу на одиннадцатый еще до скандала. Расписание на осень также уже было составлено, поэтому исчезновение главного хита минувшего телесезона в США оставило после себя внушительную дыру в сетке. Выход спин-оффа на данный момент видится наиболее оптимальным вариантом для ABC.

Готовность Данги принять решение в кратчайшие сроки тоже выглядит закономерно: если она даст проекту зеленый свет, производство надо будет запускать сразу же, чтобы максимально сократить задержку.

Одиннадцатый сезон «Розанны» должен был быть готов к осени, теперь речь идет, скорее всего, о конце ноября.

Такой выход из ситуации действительно может помочь ABC, принадлежащему Disney, спастись от коммерческого провала. Ребут ситкома заработал на рекламе порядка $45 млн, а продолжение могло принести еще $60 млн.

На данный момент спин-оффы на американском телевидении в целом выглядят скорее успешными — прошлой осенью стартовало (и уже продлено на второй сезон) «Детство Шелдона» о юном Шелдоне Купере из «Теории большого взрыва», в апреле начался уже четвертый сезон «Бойтесь ходячих мертвецов», а в августе должен выйти (опять же) четвертый сезон «Лучше звоните Солу» про адвоката Сола Гудмана из «Во все тяжкие».

К тому же возможный сериал о Дарлин, исходя из имеющейся информации, сложно назвать спин-оффом в общепринятом понимании этого слова — на данный момент это скорее походит на тот же самый ситком, только без Розанны Барр и с другим названием.

Десятый сезон «Розанны» буквально взорвал американское телевидение. Премьерный эпизод шоу посмотрел каждый десятый житель США, а среди возрастной категории от 18 до 49 лет сериал стал самым рейтинговым в году.

С успехом Барр лично поздравил по телефону президент страны Дональд Трамп (как в жизни, так и в сериале она ярая протрамповская республиканка).

Лидер государства высказался и по поводу закрытия сериала — естественно, у себя в твиттере.

»Боб Айгер (глава компании The Walt Disney. — «Газета.Ru») из ABC позвонил Валери Джарретт, чтобы сообщить ей, что «ABC не терпит комментариев, подобных тем», которые сделала Розанна Барр, — написал он. — Боже, он никогда не звонил президенту Дональду Трампу, чтобы извиниться за ужасные заявления и высказывания обо мне на ABC. Может, я просто пропустил звонки?»

У себя в микроблоге Айгер, разместивший скриншот заявления Данги, назвал решение о закрытии шоу «единственно верным». Глава ABC, в свою очередь, охарактеризовала высказывания Барр как «мерзкие, отвратительные и несовместимые с ценностями, которых придерживается телесеть».

Сама Розанна сначала извинилась за неприемлемую шутку, позже попыталась списать все на действие снотворного, а после новостей о закрытии начала публично ругаться с продюсерами.