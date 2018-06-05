Украинский режиссер совершил самоубийство

Украинский продюсер и режиссер-документалист Леонид Кантер найден мертвым на хуторе Обырок в Черниговской области. По официальной информации, гибель 36-летнего кинематографиста произошла 4 июня. На месте происшествия правоохранители нашли огнестрельное оружие.

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Сведения о смерти продюсера позднее подтвердил спикер Национальной полиции в Черниговской области Сергей Брыль.

Как отметила коллега кинодокументалиста Светлана Лищинская, в последнее время у погибшего были «очень усталые глаза».

«Последний раз мы виделись с ним третьего июня, — рассказала она изданию «Факты и комментарии». — У нас была рабочая встреча по сценарию, которая длилась около пяти часов. Леонид был полностью погружен в съемки и планы. У него было ровное настроение. Я лишь обратила внимание на его очень усталые глаза. Однако все шло по плану».

Отмечается, что режиссер оставил родным предсмертную записку, тогда как двое братьев и мать Кантера, пребывавшие в Израиле, уже вылетели на место происшествия.

У Леонида остались жена Диана и три несовершеннолетних ребенка — дочери Магдалена, Патагония и сын Дарьян.

Уроженец Киева Кантер в конце 90-х работал журналистом и ведущим в Национальной телекомпании Украины. Имея два высших образования по специальностям «актер театра и кино, ведущий телепрограмм» и «режиссер телевидения», Леонид в 2003 году основал киностудию Lizard Films, под эгидой которой были созданы более 50 короткометражных фильмов, а также несколько полнометражных и документальных картин.

На хуторе Обырок Кантер проживал с 2007-го — вплоть до рождения младшего ребенка. Сам продюсер объяснял свой переезд из Черниговской области времязатратностью «примитивного быта».

«С двумя детьми мы жили с минимальными удобствами. Во дворе был колодец, из которого воду носили. Зимой кушать готовили только на печи, летом пользовались газовыми баллонами. Так жили семь лет. Я не могу сказать, что это было трудно, привыкли. Но когда появился третий ребенок, мы поняли, что примитивный быт отнимает очень много времени, и ты не можешь ничего другого делать», — говорил он в интервью The Village.

Одной из последних режиссерских работ Леонида стала документальная лента «Добровольцы Божьей четы», премьера которой состоялась в 2015-м. Фильм рассказывает о военных боях за донецкий аэропорт, прошедших годом ранее.

Уже в начале 2018-го Кантер представил свою последнюю картину под названием «Миф», посвященную известному оперному певцу Василию Слипаку, погибшему от пули снайпера в ходе военного конфликта в Донбассе.

«Миф» — это псевдоним певца, сокращение от «Мефистофель» из оперы «Фауст», — сообщали после убийства Слипака украинские журналисты.

Сам Кантер, говоря и «Мифе», заявлял, что не мог проигнорировать историю активиста «Правого сектора» (организация, запрещенная на территории России). Он также отмечал, что снимает фильм на собственные деньги.

«Один из факторов, который существенно влияет на процесс подготовки, — это деньги. Мы делаем все за свой счет, — подчеркивал режиссер незадолго до выхода ленты. — А это значит, что рано или поздно мы останавливаемся, чтобы заработать деньги. Пауза — это неплохо, но иногда паузы затягиваются на годы».

По словам Кантера, он рассчитывал, что «Миф» будет актуальным и через 30 лет.

Любопытно, что некоторые знакомые режиссера на данный момент не верят в смерть Леонида, считая, что его кончина могла быть инсценировкой.

«Зная Леню, могу думать, что это была специально разработанная акция, как с Аркадием Бабченко», — передает слова лучшего друга кинематографиста Геннадия Корнева ФАН.

О гибели российского журналиста Бабченко в результате покушения в Киева стало известно на минувшей неделе. Однако всего спустя день после известия о смерти корреспондента оказалось, что его убийство было инсценировано украинскими правоохранителями ради раскрытия реального покушения на россиянина.