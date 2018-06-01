«Nevermore»: Аквамен уплыл от «Ворона»

Американский актер Джейсон Момоа, известный по ролям Аквамена в недавних фильмах DC и Кхала Дрого в «Игре престолов», а также режиссер Корин Харди, три года назад выпустивший посредственный ужастик «Из тьмы», официально покинули ремейк фильма «Ворон» — культового готического боевика 1994 года, в котором главную (и свою последнюю) роль исполнил Брэндон Ли.

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Как утверждают источники Майка Флеминга-младшего из Deadline, всему виной творческие и финансовые разногласия с продюсером ленты Сэмюэлем Хадидой, ответственным за экранизации игр «Обитель зла» и «Сайлент Хилл». Момоа и Харди ушли из проекта за несколько недель до запланированного начала съемочного процесса.

Лента находилась на финальной стадии пре-продакшна, команда фильма во главе с Харди была готова приступить к съемкам в Будапеште уже в июле. До недавнего времени предполагалось, что картина выйдет на экраны 11 октября 2019 года.

Сам Джейсон Момоа вскоре после публикации материала Deadline разместил у себя в инстаграме совместную фотографию с Корином Харди.

«Я ждал восемь лет, чтобы сыграть роль своей мечты. Я люблю вас, Колин Харди и Sony Pictures, но, к сожалению, возможно, придется подождать еще восемь. Не сложилось. Но клянусь, что буду ждать», — написал актер.

Также он извинился перед Джеймсом О'Барром, создателем оригинального комикса, экранизацией которого являлась первая лента.

«Этот фильм должен быть освобожден, — отметил Момоа. — Фанаты, извините. Я могу играть только так, как этот фильм того заслуживает. Ему нужна любовь. Я буду готов, когда все будет так, как надо».

По информации Флеминга-младшего, уход актера и режиссера отчасти спровоцирован тем, что Хадида так и не смог закрыть сделку с Sony Pictures, которая должна была выступить международным дистрибьютором ленты. Теперь и компания близка к тому, чтобы тоже отказаться от проекта.

Примечательно, что для Харди это уже второе «покидание» ремейка «Ворона». Весной 2016 года его уволил один из управляющих компании Relativity Media, которой на тот момент принадлежали права на кинофраншизу.

Ремейк «Ворона» — классический пример прохождения ленты через так называемый «производственный ад». Проект не могут реализовать вот уже десять лет кряду.

О намерении выпустить переосмысление культовой картины режиссера Алекса Пройаса, на съемках которой погиб исполнитель главной роли Брэндон Ли, впервые было объявлено еще в 2008 году. Тогда Стивен Норрингтон — знающий толк в экранизациях комиксов постановщик первого «Блэйда» и незаслуженно разруганной «Лиги выдающихся джентльменов» — планировал сам срежиссировать и написать сценарий для ленты.

Поначалу разработкой проекта занималась компания Relativity Media, однако вскоре она объявила себя банкротом, и права на «Ворона» достались Хадиде.

В 2011 году стало известно, что Норрингтон уходит из проекта, и его место занял режиссер зомби-хоррора «28 недель спустя» Хуан Карлос Фреснадильо. На тот момент главным претендентом на роль убитого музыканта Эрика Дрейвена, который вернулся из мертвых, чтобы отомстить за изнасилование и убийство своей возлюбленной, а также собственную смерть, был звезда франшизы «Мальчишник в Вегасе» Брэдли Купер.

Через некоторое время Купер отверг предложения из-за загруженного рабочего графика. Основным кандидатом стал Марк Уолберг (который рассматривался на роль еще в 2010-м), также ходили слухи о возможном участии Райана Гослинга и Ченнинга Татума.

Фреснадильо также выбыл из проекта, после чего режиссерское кресло занял Ф. Хавьер Гутьеррес, а к числу продюсеров примкнул Эдвард Р. Прессман, который работал над лентой 1994 года. В последующие годы на роль Эрика Дрейвена претендовали Том Хиддлстон, Люк Эванс и Джек Хьюстон.

В определенный момент к работе подключился и автор комикса Джеймс О'Барр, а британский постановщик Эдгар Райт как раз и посоветовал продюсером назначить на пост режиссера Корина Харди — после того, как Гутьеррес предпочел сосредоточиться на продолжении американской версии ужастика «Звонок».

В 2016-м команда фильма, казалось, окончательно укомплектовалась, когда в проект пришли Момоа и Харди (которого на тот момент уже успели один раз уволить), — но не тут то было. Теперь разговоры о том, что на ремейке лежит проклятие, и он вряд ли когда-нибудь увидит свет, вспыхнули с новой силой — и с течением времени они становятся все убедительней.