Ума Турман отправится в «Покои»

Номинантка на премию «Оскар» Ума Турман сыграет одну из главных ролей в сериале Netflix «Покои». Телефильм будет состоять из десяти серий и будет снят в жанре мистической драмы.

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В центре сюжета сериала — молодая девушка, которой спасли жизнь врачи, пересадив ей донорское сердце. Она становится одержимой жизнью донора и старается выяснить причины ее смерти. Однако чем больше героиня погружается в расследование, тем больше она меняется и начинает перенимать черты — в том числе и неприятные — умершей девушки.

Ума Турман сыграет в телефильме мать донора, у которой завязывается с девушкой дружба. Но со временем ее начинают одолевать сомнения в том, что ее дочь действительно мертва.

Создателем «Покоев» стала Леа Рэйчел, которая еще ни разу не работала в жанре мистики. На ее счету есть только два комедийных сериала «Одри» и «Правила свиданий из будущего».

Соавтором Рэйчел выступит известная сценаристка Акела Купер. Из-под ее пера вышли такие известные сериалы, как «Гримм», «Сотня» и шестой сезон «Американской истории ужасов» под названием «Роанок». Последним проектом Купер стал супергеройский телефильм Netflix «Люк Кейдж».

Одним из продюсеров сериала выступит знаменитый Стивен Гейган, лауреат «Оскара» за сценарий к «Траффику», а также номинант на Золотую статуэтку за «Сириану», которую сам же поставил. Режиссером первой серии станет Альфонсо Гомес-Рехон, известный по работе над «Американской историей ужасов».

Так как стриминговый гигант финансирует проект, то телефильм будет доступен в день премьеры на сервисе в полном объеме. По такому же принципу Netflix выпускает и другие свои сериалы.

Netflix заключил сделку по «Покоям» еще в январе этого года, однако договориться со звездой такого калибра, как Ума Турман, удалось только на днях.

Для Турман это не первое участие в сериалах, но до этого муза Квентина Тарантино в основном появлялась на телеэкране в качестве приглашенной звезды. На этот раз актриса сама будет лицом проекта и главной притягательной силой для подписчиков Netflix.

Последней ролью Турман на сегодняшний стало участие в фильме Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек». Картина пока не вышла в широкий прокат, однако ее премьера состоялась на Каннском фестивале 14 мая, и, как обычно это случается с фильмами гениального датчанина, вызвала бурю восторга и негодования одновременно.

Турман играет в ленте одну жертв главного героя — серийного маньяка-убийцы. Как следствие, ее экранное время не слишком большое, однако актриса хорошо запомнилась зрителям и кинокритикам. Несмотря на то что «Дом, который построил Джек» уже вышел, российский зритель увидит Турман в кинотеатре раньше, так как премьера Триеровской ленты в стране назначена на 29 ноября.

3 августа в российский покат выйдет хоррор «Дальше по коридору», в котором Турман сыграла одну из главных ролей.

Картина расскажет о студентке элитной школы-интерната, которая будет противостоять сверхъестественным силам заведения, а также его директрисе.

Фильм снял испанец Родриго Кортес, прославившийся после психологического триллера «Погребенный заживо» с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Картина была тепло встречена критиками и получила много положительных отзывов от зрителей.

Стриминговый сервис Netfliх, основанный в 1997 году, занялся финансированием и дистрибуцией сериалов в 2013-м. С тех пор компанией был издан целый ряд популярных телефильмов, включая «Карточный домик», «Сорвиголову», «Джессику Джонс», «Карателя», «Очень странные дела» и «Видоизмененный углерод».

В 2015 году корпорация начала финансировать и выпускать полнометражные фильмы. С тех пор все больше известных актеров и режиссеров сотрудничают с Netflix.

Компания выпустила такие картины, как «Окча» Пон Джун-хо, «Немой» Данкана Джонса и «Аннигиляция» Алекса Гарленда. В этом году выйдут «Рим» лауреата «Оскара» Альфонса Куарона, «Норвегия» Пола Гринграсса и «Апостол» Гарета Эванса. В производстве также находится фильм «Ирландец» Мартина Скорсезе, чей бюджет уже перевалил за $100 млн.

Последней громкой сделкой Netflix стала лента с рабочим названием «Six Underground», которую снимет Майкл Бэй, а главной звездой фильма станет Райан Рейнольдс. Проект пока числится как самый дорогой за всю историю стриминговых сервисов — его бюджет составит $150 млн.