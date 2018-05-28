Цвет настроения радужный: Киркорова обокрали на гастролях

Народного артиста России Филиппа Киркорова обокрали во время гастролей. Инцидент произошел в городе Павлово Нижегородской области, где на 28 мая у певца был запланирован концерт.

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Заявление о краже было подано в отделение полиции утром понедельника — обратился в правоохранительные органы глава местного физкультурно-оздоровительного комплекса. Оказалось, что преступление произошло именно на территории спортобъекта: неизвестные выкрали сценические костюмы шоу Киркорова из припаркованных здесь грузовиков, перевозивших наряды и декорации для гастролей 51-летнего артиста.

Согласно предварительным оценкам, из фур были украдены восемь сценических костюмов, а общий ущерб составил примерно $11 тыс.

«Заявление о краже в полицию подал директор местного физкультурно-оздоровительного комплекса, на территории которого были припаркованы фуры, перевозящие костюмы и декорации для шоу известного российского артиста, — подтвердили информацию в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. — В заявлении сказано, что были похищены восемь костюмов кордебалета».

Представители полиции также отметили, что в настоящий момент на месте преступления трудится следственно-оперативная группа, а по факту кражи проводится проверка. По информации РИА «Новости», решение о возможном возбуждении уголовного дела будет принято позднее.

Не оставил без внимания инцидент и сам артист. По словам Киркорова, никто и ничто не сможет испортить его «радужное» настроение.

«Ничто и никто не сможет испортить мне мое радужное настроение или сорвать концерт — даже не старайтесь, господа «воры». Особенно после минувшей незабываемой сумасшедшей ночи: кто в теме, тот поймет»,

— написал певец в своем инстаграме.

Завершающаяся весна получилась для Киркорова максимально насыщенной. Во-первых, уроженец болгарской Варны выпустил клип на песню «Цвет настроения синий», буквально «взорвавший» медиапространство.

Премьера видео состоялась в эфире шоу «Вечерний Ургант», что логично — продюсером ролика выступил сам Иван Ургант, тогда как над сценарием работали его коллеги по передаче Григорий Шатохин, Вадим Селезнев и Александр Гудков. Основной идеей клипа стала пародия на многие тренды современной отечественной музыки (а именно — ее визуальной составляющей), сам же певец предстает в необычном для себя образе «плохого» тинейджера, который пьет, курит, а также неуважительно обращается со старшими.

Помимо Киркорова, в ролике снялись многие другие звезды российского шоу-бизнеса, примерившие на себя примечательные образы:

телеведущая Ольга Бузова «устроилась на работу» кассиршей в супермаркете, музыкант Григорий Лепс оказался бездомным, Тимати стал многодетным отцом, а рэпер Слава КПСС (Вячеслав Мошнов) — мажорным завсегдатаем ночных клубов.

Сам народный артист России, рассказывая о том, как он решился ввязаться в подобную авантюру, признался, что на создание ролика в столь хулиганской стилистике его сподвиг именно Ургант.

«На эту аферу я мог поддаться только под влиянием великого и ужасного — нет, великий и ужасный я. Великого и всемогущего Урганта и «Гудков и Ко», — поведал певец, отметив, что даже не читал сценария видео.

В целом понравилась многим и сама песня — заедающий мотив и хитовый рефрен пришлись по душе в том числе и молодым слушателям, ранее Киркорова не жаловавшим.

Кроме того, уже в мае поп-исполнитель съездил в Лиссабон на «Евровидение-2018», где был представителем молдавской группы DoReDoS, занявшей в конкурсе с песней «My Lucky Day» («Мой счастливый день») десятое место.

Не обошлось и без небольшого скандала — во время интервью одному из шведских телеканалов Киркоров обматерил шумевших за кадром людей.

«А что за шум? Можно не шуршать здесь? Вы не понимаете, что это все слышно? Спасибо!», — сказал певец нарушителям тишины.

Видео быстро распространилось по соцсетям, тогда как шведские журналисты решили оставить в итоговой версии интервью кусок с ругательствами артиста, уточнив, что Киркоров прибегает к «непереводимой игре слов».