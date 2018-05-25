Миллион за свободу: Вайнштейн отпущен под залог

Опальный продюсер Харви Вайнштейн покинул зал суда после того, как был отпущен на свободу под залог в размере $1 млн. Изначально судья назначил весьма существенную сумму $10 млн, однако предложил альтернативу выплатить $1 млн наличными, которые у Вайнштейна, судя по всему, оказались под рукой.

На обвиняемого в изнасилованиях бывшего киномагната наложены существенные ограничения — он не может покидать территорию штатов Нью-Йорк и соседнего Коннектикута, а за его перемещениями будет следить специальное отслеживающее устройство.

Вайнштейн ранним пятничным утром добровольно явился в полицейский участок Нью-Йорка, где ему были официально предъявлены обвинения по трем статьям: изнасилование первой степени (уголовное преступление категории В), изнасилование третьей степенни (категория Е) и преступные сексуальные действия (категория В).

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Согласно американскому уголовному праву, категория В наказывается сроком до 25 лет лишения свободы, а преступления под маркировкой Е — пятью годами.

Таким образом, в случае признания Вайнштейна виновным по всем обвинениям без смягчающих обстоятельств судья вправе назначить экс-продюсеру наказание сроком в 55 лет заключения.

На предварительном слушании окружной прокурор Джоан Иллуцци заявила, что Вайнштейн «использовал свое положение, деньги и власть», чтобы заманивать молодых женщин.

Адвокат Вайнштейна Бенджамин Браффман сообщил, что его подзащитный не признает вину. «Господин Вайнштейн намерен не признавать свою вину, — приводит слова юриста CNN. — Мы собираемся отклонить обвинения».

Браффман также считает, что смягчающем обстоятельством в деле его подзащитного является тот факт, что так называемый «кастинг через постель» (когда актриса получала роль в фильме после оказания сексуальных услуг продюсеру) существовал в Голливуде задолго до Вайнштейна.

Вдобавок ко всему, адвокат обратился к теме подбора присяжных в случае, если будет назначено судебное разбирательство.

«Я надеюсь, что 12 присяжных заседателей не будут участниками движения #MeToo и смогут беспристрастно оценить показания женщин, обвинивших моего клиента», — подчеркнул Баффман.

Движение #MeToo возникло после признаний о домогательствах Вайнштейна. В рамках движения Вайнштейна обвинили около 70 женщин, включая звезд первой величины: Кейт Бланшетт, Анджелину Джоли, Уму Турман, Гвинет Пэлтроу, Сальму Хайек.

Первыми из селебрити, кто открыто заявил о домогательствах со стороны продюсера, стали Эшли Джадд и Роуз Макгоуэн. Именно откровения Джадд запустили волну обвинений в отношении продюсера. Макгоуэн обвинила Вайнштейна в изнасиловании, рассказав о нем в автобиографической книге «Отважная». По ее словам, преступление произошло в 1997 году на фестивале в Санденсе. Однако иск актриса подавать не стала.

Арест Вайнштейна и его освобождение под залог вызвали большой резонанс в американском обществе. Многие известные актрисы сразу высказались относительно бурно развивающихся событий.

Вышеупомянутая Макгоуэн написала в своем твиттере предельно кратко: «Ты попался, Харви. Ты попался».

We got you, Harvey Weinstein, we got you — rose mcgowan (@rosemcgowan) 25 мая 2018 г.

Легенда Голливуда Миа Фэрроу поддержала актрису Миру Сорвино, которая ранее призналась в домогательствах продюсера.

«Дорогая Мира, я знаю, как тяжело было тебе и другим женщинам, которые многим рисковали, но решились обнародовать свой ужасный опыт, — написала Фэрроу в твиттере. — Спасибо, большое спасибо! Этот день для тебя, а также для других молодых женщин, которые стали бы в будущем его жертвами».

Dear Mira, I know how hard it was for you and the other women to risk so much to come forward with the details of one of your worst experiences- but thank you thank you! Today is for you - and also for the young women who would surely have become his next victims #Justice https://t.co/89muhMY0Cj — Mia Farrow (@MiaFarrow) 25 мая 2018 г.

Сама Сорвино также не скрывала радости, узнав об аресте Вайнштейна: «Я люблю всех своих сестер, которые сплотились против монстра. Меня обуревают эмоции. Я горжусь вами и благодарю вас».

Sending love to all my sisters today who stood up against a monster... so many emotions... I am proud of and grateful to you all. — Mira Sorvino (@MiraSorvino) 25 мая 2018 г.

В результате сексуального скандала Вайнштейн был уволен из своей собственной компании, его исключили из «оскаровской» академии и Британской академии BAFTA. Супруга продюсера дизайнер одежды Джорджина Чапман подала на развод. В марте этого года кинокомпания братьев Вайнштейнов The Weinstein Company объявила о банкротстве.