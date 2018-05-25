Фетт, твой выход: о чем будут новые «Звездные войны»

Третий спин-офф киноэпопеи «Звездные войны» будет посвящен похождениям охотника за головами Бобы Фетта. По информации издания The Hollywood Reporter, режиссером проекта станет постановщик «Логана» Джеймс Мэнголд, тогда как продюсерское кресло достанется Саймону Кинбергу, ранее работавшему над серией фильмов о «Людях икс» («Логаном» в том числе) и обеими частями «Дэдпула».

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На роль режиссера также рассматривался Джош Транк, однако его кандидатура отпала после провала «Фантастической четверки», за режиссуру которой он даже получил «Золотую малину».

Как отмечает издание, на данный момент нет никаких любопытных подробностей о готовящейся картине, зато известно, что компания Lucasfilm планирует в обозримом будущем начать создание целого ряда спин-оффов, включая картину про Оби-Вана Кеноби.

На этой неделе состоялась премьера второго спин-оффа киновселенной, посвященного одному из ключевых персонажей «Звездных войн» Хану Соло. Фильм стал уже десятым полнометражным для эпопеи, и сюжет его рассказывает о приключениях молодого героя, роль которого в четвертой-седьмой частях исполнял Харрисон Форд.

В спин-оффе же Хана Соло сыграл молодой Олден Эренрайк, известный по картине «Да здравствует Цезарь!» братьев Коэнов.

Юбилейный эпизод «Звездных войн», если опираться на первые реакции зрителей, скорее разочаровал, чем наоборот — критике подверглись и «рваный сюжет», и (особенно) сам Хан Соло в исполнении Эренрайка.

Впрочем, не обошлось и без позитивных моментов, которые срезонировали более-менее у всех — например, восхитительный Дональд Гловер, исполнивший роль друга Хана Лэндо Калриссиана.

Первым спин-оффом саги был «Изгой-один», вышедший на экраны в 2016 году — и в отличие от своего последователя он был куда теплее встречен фанатами и нейтральными зрителями.

Что касается готовящейся ленты о Бобе Фетте, то она, прежде всего, интересна выбором главного героя.

Фетт хоть и является одним из самых любимых персонажей «Звездных войн», всегда считался второстепенным представителем киновселенной — впервые он появляется в эпизоде «Империя наносит ответный удар», а умирает в «Возвращении джедая», имея в сумме совсем немного экранного времени (и почти не обладая репликами).

По сюжету Фетт — это охотник за головами, планирующий получить вознаграждение за поимку Хана Соло; он немногословен и в целом не кажется каким-то невероятно примечательным героем.

Тем интереснее его феномен — будучи далеко не ключевым персонажем, Фетт заимел целую армию личных поклонников, скупавших его фигурки и требовавших от создателей эпопеи более «чуткого» отношения к любимцу публики.

В итоге Фетта даже специально добавили в эпизод первого фильма, когда происходил перевыпуск исходной трилогии.

Боба на протяжении почти всего экранного времени облачен в броню и не снимает шлем — увидеть внешность персонажа можно лишь в «Атаке клонов», где он предстает перед зрителями еще ребенком. Впрочем, если обратиться к сюжету «Звездных войн», можно вычислить и то, как выглядит Фетт в зрелости — молчаливый убийца является точной генетической копией своего «отца» Джанго Фетта, лицо которого в саге фигурирует.

Исполняли роль наемника в разное время Дэниэл Логан и Марк Остин, сыгравшие Бобу во втором и четвертом (переизданном) эпизодах соотвественно.

Дебютные «Звездные войны» вышли на экраны в 1977 году и стали первой частью исходной трилогии, включившей в себя «Новую надежду», «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая».

Спустя 16 лет произошло возрождение культовой саги — создатель «Звездных войн» Джордж Лукас снял «Скрытую угрозу», открывшую серию из трех приквелов (далее последовали «Атака клонов» и «Месть ситхов») оригинальной трилогии.

В третий раз жизнь в эпопею вдохнули уже в этом десятилетии, когда Джей Джей Абрамсом была создана картина «Пробуждение силы», после которой вышли еще три фильма киновселенной, включая два спин-оффа.