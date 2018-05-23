Трансформеры плюс Дэдпул: Бэй и Рейнольдс ушли в стриминг

Майкл Бэй и Райан Рейнольдс будут сотрудничать со стриминговым гигантом Netflix в создании экшн-фильма «Six Underground». Картина станет самой дорогой в производстве за всю историю стриминговых сервисов. Бюджет ленты может составить $150 млн, сообщает Deadline. Сценаристами фильма выступят Пол Верник и Ренн Риз — авторы «Дэдпула» с Рейнольдсом в главной роли.

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В марте этого года Майкл Бэй уже договорился с киностудией Skydance о съемках «Six Underground», и два месяца спустя создатели ленты подписали соглашение с Netflix.

Бэй приступит к съемкам летом этого года, чтобы закончить работу в 2019-м.

Для многих известие стало большой неожиданностью, так как стриминговый гигант еще никогда не тратил столько средств на кинопроизводство. Необычно также, что столь крупное соглашение было достигнуто на фоне конфликта Netflix с Каннским кинофестивалем, который не допустил в этом году к программе фильмы производства компании.

Если у кого-то и были подозрения, что ситуация с Каннами негативно отразится на Netflix, то корпорация подала недвусмысленный сигнал, что и без главного киносмотра планеты чувствует себя очень хорошо.

Из-за запрета Каннского фестиваля на включение в программу фильмов без широкого проката во Франции, который одновременно накладывает трехлетнее эмбарго на публикацию картин в стриминговых сервисах, Netflix отказался привозить на Лазурный берег свои ленты.

Как уже сейчас показывает время, интернет-платформа в проигрыше не оказалась, а Канны лишились двух громких фильмов: «Рима» Альфонсо Куарона и «Норвегии» Пола Гринграсса.

Несмотря на отсутствие на фестивале фильмов производства Netflix, сама компания активно присутствовала на киносмотре и заключила ряд договоров.

Уже на четвертый день фестиваля сервис заключил самую дорогую сделку, приобретя международные права на дистрибуцию китайско-канадского анимационного фильма «Следующее поколение» за $30 млн. Netflix также приобрел права на обладателя приза за лучший сценарий «Счастливый Лазарь» и «Девочку», получившую награду за лучший режиссерский дебют.

Что касается «Рима» и «Норвегии», не включенных в программу Канн, то компания не показала ни намека на расстройство, а даже выпустила заявление, что ей выгодно будет продемонстрировать новые работы Куарона и Гринграсса на фестивалях в Венеции и Торонто.

Модель Netflix по дистрибуции своего продукта отличается даже от других стриминговых сервисов, так как компания делает видео доступным на своей платформе в день премьеры на большом экране, если таковая есть. Netflix принципиально дает своим подписчикам выбор — идти в кинотеатр или же смотреть на домашних видеоустройствах.

До Майкла Бэя и Райана Рейнольдса Netflix уже создавал фильмы со звездами первой величины.

Одной из самых громких премьер платформы стал фильм «Яркость» с участием Уилла Смита, Джоэла Эджертона и Нуми Рапас. Его бюджет составил $90 млн, и компания смогла отбить вложенные в проект средства.

Любопытно, что реакция на фильм со стороны критиков и зрителей была диаметрально противоположной. Различные агрегаторы рецензий показывают рейтинг менее 30%, однако зрительские оценки колеблются в районе 80%. Несмотря на провал у критиков, картина стала самой просматриваемой из числа оригинальных продуктов компании. Через два дня после премьеры Netflix уже объявил о сиквеле.

Великий Мартин Скорсезе снимает для Netflix гангстерскую драму «Ирландец», бюджет которой, по сообщениям СМИ, перевалил за $140 млн. От актерского состава, задействованного в картине, буквально разбегаются глаза.

В фильме снимаются Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Анна Пэкуин, Джо Пеши и Харви Кейтель.

По слухам, бюджет раздулся из-за необходимости «омолаживания» Де Ниро с помощью компьютерной графики.

Имена Рейнольдса и Бэя имеют не менее притягательную силу, и риск стримингового сервиса с выделением девятизначного бюджета выглядит оправданным.

Вышедший в мировой прокат 17 мая «Дэдпул 2» с участием Рейнольдса в первый уикенд уже собрал в мире $300 млн. Самым кассовым фильмом Майкла Бэя стал «Трансформеры 3: Темная сторона Луны» с мировыми сборами в размере $1,12 млрд.