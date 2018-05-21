«А ну-ка заткнись, Танос!»: Дэдпул сверг Мстителей

Кинокомиксы продолжают терзать российский рынок проката: только-только начала улегаться пыль после третьих «Мстителей», как на большие экраны ворвался сиквел «Дэдпула», мгновенно вышедший на первое место по итогам уикенда.

Безумный супергерой взял в премьерные выходные 721,4 млн рублей и вытеснил коллег по «марвеловскому» цеху на вторую строчку — как и в мировом прокате. При этом аналитики прогнозировали ленте чуть большие сборы: ожидалось, что фильм с Райаном Рейнольдсом возьмет как минимум 740 млн.

Таким образом, войти в список 11 самых кассовых стартов в России у второго «Дэдпула» не вышло, и результат завершающей части трилогии Питера Джексона «Хоббит» сохранил свою позицию. Чуть-чуть не дотянув до выручки за первый уикенд третьего «Железного человека» (722,5 млн), продолжение безумного кинокомикса обосновалось на 14-й строчке рейтинга, обогнав четвертых «Трансформеров» (720 млн).

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Безусловно, в сравнении с первой частью 2016 года выпуска такой результат не идет ни в какое сравнение: оригинальный «Дэдпул» в этом списке — третий с 964,3 млн рублей.

При этом даже выход «Дэдпула» не сумел остановить «Мстителей» от взятия очередных рубежей. За минувшие выходные Тони Старк и компания собрали еще 117,5 млн рублей — таким образом, общая касса ленты перевалила уже за 2 млрд. Это делает «Войну бесконечности» шестым фильмом из числа самых кассовых в отечественном прокате.

Есть все основания полагать, что в конечном итоге третьи «Мстители» окажутся на одной из трех первых строчек этого рейтинга. На данный момент трехмиллиардным «Аватару» и «Движению вверх» уступают только пятые «Пираты Карибского моря», чей стартовый рекорд (1,05 млрд рублей) супергеройская шайка внушительных масштабов уже успела побить (1,16 млрд).

Замыкает тройку лидеров отечественного проката режиссерский дебют Константина Хабенского «Собибор», как и на прошлой неделе идущий после «Мстителей». Тяжеловесная драма о восстании в немецком концлагере заработала за эти выходные еще 22 млн рублей, а общая касса фильма тем временем дошла уже до 295 млн.

Ремейк комедии 1987 года «За бортом» (в оригинальной ленте снимались Курт Рассел и Голди Хоун) дебютировал на российских экранах с трехнедельной задержкой — и с четвертой строчки. Он собрал 19,9 млн рублей — то есть немного меньше прогнозируемого наблюдателями результата в районе 22 млн.

При этом и расстановка сил оказалась не соответствующей ожиданиям: ранее все указывало на то, что четвертым будет как раз «Собибор».

Совсем уж удручающие показатели у вышедшей на той неделе «Конченой» с Марго Робби и Саймоном Пеггом. Очевидно, что расчет шел на большую сумму, чем 17,1 млн: при этом даже худшие предположения начинались от 18,5 млн рублей.

Вероятно, такой провал вызван неоднозначным подходом к выбору названия для российского проката — похоже, зрители смену «Конечной» на «Конченую» оценили не слишком высоко.

В первой десятке нашлось место еще только одной премьере — второму полнометражному мультфильму про Пчелку Майю «Кубок меда». Сиквел анимационной ленты 2014 года собрал 15,1 млн рублей. При этом оригинальная картина в премьерный уикенд выступила куда лучше, взяв 27,9 млн рублей.

В остальном же в ней представлены уже знакомые нам герои: это катастрофически скверная попытка возродить франшизу «Такси» в лице пятой части (15,4 млн за уикенд и 97,7 млн рублей в общей сложности), «Смешарики. Дежавю» (8,1 млн и 266,8 млн соответственно), режиссерский и сценарный дебют Данилы Козловского «Тренер» с ним же в главной роли (6,9 млн и 858,1 млн), а также анимационный «Папа-мама Гусь» с выручкой за выходные 3,8 млн и всей кассой 67,5 млн рублей.

Несправедливостью вселенского масштаба выглядят сборы гениальной работы Уэса Андерсона, с которой он вернулся в стоп-моушен-анимацию, — «Острова собак».

Выйдя одновременно с «Мстителями», фильм за все это время взял лишь 33,4 млн рублей, из которых на последний уикенд приходится 3,2 млн. Мировые сборы также оставляют желать лучшего: с бюджетом в $50 млн «Остров собак» собрал только $55 млн.