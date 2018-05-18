«Убить» Шнура : «Ленинград» презентовал новый клип

Российская группа «Ленинград» выпустила новый музыкальный клип на совместный с певицей Глюкозой и рэпером ST трек «Жу-Жу». Видео было опубликовано на официальном Youtube-канале группировки 17 мая и за сутки набрало чуть менее миллиона просмотров.

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Режиссером анимационного клипа стал создатель нашумевшего фильма «Хардкор» Илья Найшуллер, ранее неоднократно сотрудничавший с лидером «Ленинграда» Шнуром.

По уже отработанной ранее схеме видеоряд и слова композиции в клипе группы между собой практически никак не взаимодействуют — пока Глюкоза поет о постоянно чем-то недовольных людях, на экране проходят захватывающие перестрелки между мультяшными героями.

В комментариях к клипу, что интересно, многие пользователи остались недовольны музыкальной составляющей — кто-то возмутился нетипичным для «Ленинграда» драм-н-бэйсовым битом, кому-то не пришелся по душе сам рефрен композиции.

Замысел песни заключается в простеньком повествовании о недовольстве и зависти всего человечества. Начинается трек с показательного четверостишия Глюкозы:

«Оля недовольна «Мерседесом»

Коля недоволен лишним весом

Он и своей «Маздой» недоволен

«Мерседес» его б устроил Олин».

В следующем за ним припеве певица выступает антагонистом Оли и Коли, в свойственном «Ленинграду» нарочито хулиганском стиле заявляя, что водит не самый люксовый автомобиль, но не особо по этому поводу возмущается.

Один из куплетов в композиции доверили исполнить популярному рэперу Александру Степанову, известному под ником ST — и он, кстати, также не впервые появился в проекте Сергея Шнурова. Артист отметился в прошлогоднем треке «Ленинграда» «Ч.П.Х.», клип на который на данный момент набрал на ютьюбе почти 50 миллионов просмотров.

Кроме того, Степанов, сольные рэп-композиции которого в последнее время, мягко говоря, не выстреливали (зато Александр стал автором суперхита «Мало половин» в исполнении Ольги Бузовой), принимал участие в крупных концертах группировки.

Любопытно и то, что не только сам Шнуров, но и вообще никто из «Ленинграда» не произносит ни слова.

Что касается визуальной составляющей клипа, то она многим понравилась по большей части за счет качественной рисовки (которую в СМИ, правда, почему-то ошибочно поспешили назвать «анимешной»), сюжета и внимания к деталям.

Так, приятным моментом для поклонников творчества Натальи Ионовой стало появление в мультике ее верного помощника добермана, одного из главных героев клипов Глюкозы времен нулевых.

Ролик начинается с диалога уверенного в себе молодого человека и, вероятно, его пожилой матери. Женщина говорит сыну, что тот «совершает ошибку», и советует ему «просто остановиться и быть счастливым». Парень же с этим заявлением не соглашается, отмечая, что не планирует «приближаться к краю воды и восхищаться рыбой» — вместо этого он собирается «отойти, подготовить сети и поймать собственную».

Следом клип переносит зрителей на ночные улочки некого фантастического города с явными элементами киберпанка, где бесчинствуют рисованный Шнуров и его помощники в рэперских кепках с буквами «S» и «T», окруженные вооруженной до зубов охраной.

За обычных жителей, видя все бесчинства злодеев, вступается Глюкоза с напарниками — местные уличные вершители правосудия сначала легко (и очень зрелищно) разбираются со свитой Шнура, после чего главная героиня убивает и самого главаря банды.

Параллельно с основным действом клип кратко знакомит зрителя с экранным прошлым Шнурова. Оказывается, что в свое время тот не был злодеем (по крайней мере — уж точно так не выглядел), однако, почуяв близость власти, убил напарника (вполне возможно, отца Глюкозы) и впоследствии стал криминальным боссом.

Похожая сцена происходит и в концовке видео: к уже разобравшейся со Шнуром Глюкозе сзади подходит подруга, после чего приставляет к ее затылку пистолет — точно так же, как когда-то сделал мультяшный персонаж лидера «Ленинграда».

Однако сотворить задуманное девушке мешают обстоятельства: внезапно в кадре появляется тот самый молодой человек из начала ролика в окружении вооруженных охранников (уже явно «подготовивший сеть») с прозрачными намерениями «забрать свое».

Продюсером видео выступил Александр Чистяков, с 2006 года муж Глюкозы.

«Жу-Жу» стал уже третьим клипом «Ленинграда», сделанным для группы Ильей Найшуллером — ранее он также срежиссировал «Кольщика» и «Вояж». Обе работы были высоко оценены зрителями.

Найшуллер впервые громко заявил о себе роликом на песню собственной группы «Biting Elbows», который собрал аж 40 млн просмотров — его отличительной чертой была съемка от первого лица.

Позднее Найшуллер создал фильм «Хардкор» с Данилой Козловским, где использовал тот же технический прием, а уже вскоре получил предложение стать режиссером клипа известного западного исполнителя Уикенда.

На данный момент видео на трек «False Alarm» оценили уже почти 90 млн пользователей ютьюба.