Истина больше не рядом: «Секретные материалы» закончились

Телеканал Fox не будет продлевать сериал «Секретные материалы» на 12-й сезон, что фактически означает его закрытие. Об этом рассказал генеральный директор компании Гэри Ньюман.

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Культовой саги нет в планах Fox на 2018-19 гг. и, как отмечают некоторые профильные СМИ, это по большей степени отражает желание как самих создателей сериала, так и телезрителей — в целом это было ясно еще после обнародования рейтингов 11-го сезона, оказавшихся неприлично низкими.

«Секретные материалы», созданные Крисом Картером, с непревзойденными Дэвидом Духовны и Джиллиан Андерсон в главных ролях стартовал на телеэкранах еще в далеком 1993 году, сразу же став завсегдатаем различных престижных кинопремий, в частности — «Эмми» и «Золотого глобуса».

Будучи нереально популярным в середине 90-х, сериал ближе к нулевым начал постепенно сдавать в позициях и в 2002 году, когда вышел его девятый сезон, создатели саги решили закрыть производство «Икс-файлов».

На тот момент «Секретные материалы», что интересно, были самым длинным научно-фантастическим сериалом в истории. Впоследствии их рекорд, правда, был неоднократно побит другими эпопеями.

Прислушавшись к многочисленным мольбам фанатов, Fox спустя аж 13 лет после черной для «материалов» даты решился на возобновление съемок, анонсировав 10-й сезон, состоящий из шести серий.

Долгожданный камбэк был признан в целом успешным и создатели сериала решили продлить свое детище еще на десять серий, вошедших в 11-й сезон.

Однако хоть сколько-нибудь адекватного резонанса он не создал, отметившись лишь грустными рейтингами, во многом еще тогда чуть ли не официально похоронившими будущее саги.

Кроме того, в январе этого года исполнительница одной из главных ролей в «Секретных материалах» Андерсон, поблагодарив всех за шанс вновь окунуться в родную мистическую атмосферу вселенной сериала, заявила, что больше не хочет быть «месяцами привязанной к чему-то одному».

Любопытно, что сказала это актриса всего спустя пару дней после получения именной звезды на голливудской Аллее славы, которой 49-летняя обладательница «Золотого глобуса» добилась в том числе и благодаря «Икс-файлам».

Духовны в свою очередь едва ли устроило решение напарницы: 57-летний актер — в отличие от Андерсон — был полностью за продолжение сериала, по некоторой информации, даже дав согласие на продолжение съемок в последующих сезонах.

Сама Андерсон при этом уже по ходу съемок новых сезонов саги неоднократно критиковала создателей «Секретных материалов» за излишнюю, по ее мнению, предрасположенность к режиссерам-мужчинам, а также жаловалась на меньший по сравнению с партнером гонорар.

«Мне не очень понятно, почему так мало журналистов поднимают эту тему, но ведь все рассказанное мной — чистая правда, — говорила тогда Джиллиан. — Это особенно актуально в свете слухов о том, что женщинам в Голливуде не доплачивают за работу в кинобизнесе. Очень важно, чтобы эту проблему не замалчивали».

Позднее, согласно информации СМИ, гонорары двух звезд за сезоны стали равными.

Не особым желанием продолжать «Секретные материалы» горел и Картер, резонно подчеркивавший, что не готов снимать сериал, «в котором не будет Андерсон».

Сюжет «Икс-файлов», насчитывающих 218 серий и два полнометражных фильма («Борьба за будущее» и «Хочу верить», которые были выпущены в 1998 и 2008 годах соотвественно), основан на недостоверных данных о якобы существующем секретном подразделении Федерального бюро расследований (ФБР), основными делами которого являются всяческие паранормальные явления.

Главными героями сериала стали специальные агенты Фокс Малдер и Дана Скалли, роли которых в саге исполнили соответственно Духовны и Андерсон. Их ключевой миссией на протяжении внушительной части сериала становится раскрытие крупного правительственного заговора, что разбавляется отдельными «побочными» историями.