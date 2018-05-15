Легендарный мышонок: юбилей Микки Мауса

15 мая свой юбилей празднует легендарный Микки Маус — пожалуй, самому знаменитому мультипликационному персонажу планеты за всю ее историю исполняется, страшно подумать, 90 лет.

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Любопытно, что официальным днем рождения культового «диснеевского» героя считается 18 ноября 1928 года — именно той осенью миру был показан знаменитый мультфильм «Пароходик Вилли», однако на самом деле впервые появился на свет мышонок чуть ранее, как раз в мае того года, когда вышел короткий немой мультик «Безумный самолет» с его непосредственным участием.

«Отцом» Микки Мауса, как известно, является великий Уолт Дисней, американский художник-мультипликатор и основатель корпорации Walt Disney Productions, впоследствии ставшей огромной медиаимперией.

Своим рождением Микки отчасти обязан неосмотрительности Диснея, незадолго до дебюта Мауса на экранах лишившегося авторских прав на тогдашнюю восходящую звезду мультипликации Кролика Освальда, который был создан в 1927-м партнером Уолта Абом Айверксом.

Айверкс, к слову, немало помогал Диснею и с созданием мышонка — именно его, человека, нарисовавшего легендарного персонажа, ныне по праву считают одним из главных авторов Мауса.

Эпизодический дебют новой надежды Walt Disney Productions в мультфильме под оригинальным названием «Crazy Plane» широкого успеха у публики не снискал.

К счастью, не потерял интерес Дисней по отношению к своему детищу ни после первой неудачи, ни после второй (вышедший тем же летом «Галопом на страусе» также не сумел привлечь зрителей).

Настоящим прорывом оказался следующий мультфильм с участием Мауса и первая звуковая лента с его участием:

созданный по мотивам знаменитой ленты тех лет «Пароход-Билл, младший» режиссера Бастера Китона, получился настоящим хитом современности и в дальнейшем стал завсегдатаем всевозможных рейтингов, имеющих в своих наименованиях слова «самые», «великие», а также «в истории».

К слову, двумя другими героями этого мультика были всемирноизвестная «спутница жизни» Микки — Минни Маус, а также один из его антагонистов черный кот Пит, который, что примечательно, был «рожден» еще до своего извечного врага, пусть и имел тогда несколько иной вид.

Интересно, что в «Пароходике Вилли» Микки Маус предстал перед зрителями без своих фирменных перчаток — мультипликаторы даровали их персонажу чуть позднее — в 1929 году.

Впервые показал обновку Микки в короткометражке «Деревенская опера», пятой по счету ленте со своим участием.

Конечно же, нынешней планетарной славы персонаж добился не только благодаря мультфильмам — уже в 30-х годах регулярно стали выходить комиксы его имени, позднее произведшие настоящий фурор по всему миру.

Вероятно, многие прекрасно помнят, что популярны комиксы с Микки Маусом были и в России: в нулевых их жадно читал почти каждый ребенок.

Вскоре после своего первого появления на экране мышонок обзавелся собственным голосом — до 1947-го его озвучивал сам Уолт Дисней.

Причем прекратил озвучку персонажа мультипликатор лишь из-за проблем со здоровьем: оставить занятие создатель медиагиганта был вынужден из-за хронического кашля.

Почетную должность после Диснея получил Джимми Макдональд, а еще спустя двадцать лет Микки стал общаться голосом Уэйна Оллвайна, обладателя «Эмми».

Особо трогательно, что Оллвайн впоследствии женился на Русси Тейлор, актрисе, озвучивавшей Минни Маус, и прожил с ней вплоть до собственной смерти в 2009-м.

Сам Дисней и по сей день является абсолютным рекордсменом премии американской киноакадемии «Оскар», будучи обладателем 26 (!) заветных статуэток, а также одной специальной награды организации — и, безусловно, во многом такому оглушительному успеху мультипликатор обязан именно Микки.

Кстати, изначально Уолт задумывал назвать мышонка вовсе не Микки, а Монтимером, однако отговорила его от этой затеи жена Лиллиан, увидевшая в задумке Диснея излишнюю претенциозность.

Она же посоветовала мужу частично взять в качестве прообраза для персонажа поведение легендарного Чарла Чаплина — некоторое сходство двух звезд заметно до их пор.

Сложные отношения у Мауса были с нацисткой Германией — с одной стороны, режим был против «еврейского мультфильма» (НСДАП считала Диснея евреем, хотя его куда чаще называли антисемитом) и была якобы возмущена короткометражкой, где Микки предстал в образе немецкого офицера; с другой — по некоторой информации, восхищался мультфильмом сам Адольф Гитлер.

В конце 70-х годов Микки Маус стал первым мультипликационным персонажем, удостоившимся собственной звезды на голливудской Аллее славы.

Другими известными героями вселенной Микки Мауса, нередко взаимодействующими с именинником, являются уже упомянутые кот Пит и Минни Маус, а также его верный пес Плуто, друг Гуффи, сложный в своем характере товарищ Дональд Дак со всей своей многочисленной родней, племянники Майкл и Майло Филдмаус и младший брат Морти.

На данный момент суммарное число всех короткометражек, фильмов, сериалов и комиксов с Микки Маусом невозможно сосчитать — и потому нет никакой сенсации в том что, что именно Микки является логотипом корпорации «Дисней», гордо нося звание самого успешного мультперсонажа в истории.