Умер Баадур Цуладзе

Актер и кинорежиссер, заслуженный артист Грузии Баадур Цуладзе умер в возрасте 83 лет, сообщает ФАН со ссылкой на слова киноведа Вячеслава Шмырова.

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Подробности смерти Цуладзе пока неизвестны, но RT отмечает, что он умер после продолжительной болезни.

Баадур Цуладзе исполнил более 90 ролей в советских, грузинских и российских кинофильмах и телесериалах. Кроме того, он срежиссировал 10 собственных фильмов на студии «Грузия-фильм», президентствовал в Гильдии киноактеров Грузии и был членом правления грузинского Союза кинематографистов. Грузинская публика знала Цуладзе как харизматичного ведущего кулинарной телепередачи.

Широкую известность среди советского зрителя Баадур Цуладзе получил благодаря роли в «Приключениях Буратино»

(произведено на студии «Беларусьфильм», 1975 год) — там он сыграл хозяина «Харчевни трех пескарей» в полосатом розово-бело-голубом фартуке и колпаке, у которого Буратино заказывал «три корочки хлеба», а после — рассчитывался сольдо с невероятно хитрой арифметикой.

«Произошло обыкновенно — мне позвонили из Минска, сказали: «Мы снимаем «Буратино» и хотим вас снимать». Я даже не спросил, какую роль», — рассказывал сам актер.

Артист добавил, что для него не существовало деления на маленькие и большие роли — за что взялся, за то и должен отвечать. «Никаких «ого-го» ролей нет — то, что дали — то и сыграй», — заявлял Цуладзе

«Все, кто меня видят — [говорят] первое: «Буратино-буратино-буратино». Это иногда очень забавно. Я в прошлом году был в Москве, там в Центральном доме актера был мой творческий вечер, и на следующий день, утром, я вышел из гостиницы. И какой-то молодой человек проходит, резко поворачивается — и «а! Буратино!»,

— вспоминал Цуладзе.

Он также рассказывал, что ему очень приятно, ведь он сыграл небольшую роль, а она запомнилась многим людям.

«От нехватки денег приходят новые идеи — так было с неореализмом, так было с «новой волной» во Франции. Самые интересные фильмы в Америке — категории Б, малобюджетные фильмы. Эти фильмы дают тебе повод фантазировать, а когда деньги не ограничены — ничего не получается нового»,

— говорил свои мысли по поводу киносъемочного процесса именитый грузинский режиссер.

Он добавил тогда, что учит своих студентов «не много знать, но хорошо знать», а режиссер должен снимать хороший фильм — и другой вопрос, как он это делает.

Баадур Сократович Цуладзе родился 5 марта 1935 году в Батуми, Грузинская ССР. В 1961 году он закончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК), мастерскую Довженко и Чиаурели. Первую же свою роль он сыграл в 1954 году в фильме «Стрекоза», снятом на студии «Грузия-фильм».

В 1966 году Цуладзе сыграл роль Арчила — корпулентного старшего технолога на винзаводе в фильме «Листопад» — первой полнометражной работе режиссера Отара Иоселиани. Спустя три года, в 1969-м,

Цуладзе сыграл роль рыбака Вано в яркой трагикомедии Георгия Данелии «Не горюй!», свободной экранизации французского романа Клода Тилье «Мой дядя Бенджамен».

Кроме того, Баадур Цуладзе сыграл множество ролей в самых разных советских фильмах. Он отметился ролью в шпионском боевике «Тегеран-43», остросюжетном фильме «Скорость», лирической трагикомедии «Блондинка за углом» и музыкальном детском телефильме «Пеппи Длинный Чулок».

В экранизации сказки шведской писательницы Астрид Линдгрен грузинский актер сыграл господина полицейского, а его роль озвучил Олег Табаков.

Работы Цуладзе в кресле режиссера были в основном комедийными и короткометражными и выходили на экран в киноальманахах. Он снял фильмы «Гладиатор», «Удача», «Три песни» и «Феола». Кроме того, Цуладзе срежиссировал художественный фильм «Для любителей решать кроссворды» — детектив со множеством перипетий.

Сюжет фильма держит в напряжении: произошедшее преступление казалось довольно обычным — некто убил и ограбил жертву. Но майор милиции Заза, расследующий дело, сталкивается с необычным противником. Опасный рецидивист по кличке «Интеллигент» циничен, жесток и дьявольски хитер. Главные роли сыграли грузинские актеры Гурам Пирцхалава и Зураб Кипшидзе.

О дате похорон Баадура Цуладзе и прощальной церемонии пока не сообщается.