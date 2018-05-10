«Каннам ответил не Путин»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ по поводу возможности участия арестованного в Москве режиссера Кирилла Серебренникова в Каннском кинофестивале поступил не от президента России, а от МИД РФ, передает RT.

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По его словам, организационный комитет фестиваля направил российскому внешнеполитическому ведомству обращение с просьбой посодействовать приезду Серебренникова на фестиваль.

«И действительно, по линии Министерства иностранных дел был направлен ответ, где пояснялось, что, как в любой другой стране мира, как и во Франции, ни Министерство иностранных дел, ни глава государства не имеют права, полномочий каким-то образом влиять на решения судебных или следственных органов. Но это не был ответ непосредственно от президента Путина», — пояснил представитель Кремля.

Он также ответил на вопрос о том, есть ли у организаторов возможность обратиться напрямую в суд, передает РИА «Новости».

«Обращаться-то они могут, но я не знаю, насколько здесь уместны, скажем так, попытки оказать влияние на суд, но обращаться можно», — сказал Песков.

Песков также подчеркнул, что Министерство иностранных дел и президент не могут оказывать влияния на решения суда.

«Это же никак не противоречит какому-то законодательству. Но в данном случае речи о президенте вообще не шло и не идет. Это было обращение в министерство иностранных дел. И как вы понимаете, ни министерство иностранных дел, ни глава государства не принимают решения о задержании или не задержании тех или иных лиц подозреваемых. Поэтому в данном случае нет таких полномочий ни у министерства иностранных дел, ни у президента», — отметил он.

Несколькими часами ранее на Каннском фестивале сообщили об ответе Владимира Путина, который объяснил, по какой причине режиссер Кирилл Серебренников не приехал во Францию лично представлять свой фильм «Лето». Якобы глава государства заявил, что не может помочь с поездкой режиссера на кинофестиваль, так как российский суд независим.

Письмо Владимиру Путину направлял министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. В нем французский политик просил посодействовать приезду Кирилла Серебренникова, чтобы режиссер мог лично представить свой фильм в Каннах.

«Он (Путин) сказал, что был бы рад помочь Каннскому фестивалю, но российское правосудие независимо», — сообщили в пресс-службе киносмотра.

Для Серебренникова было приготовлено место на пресс-конференции, однако оно в итоге осталось пустым. Продюсер «Лета» Илья Стюарт и сыгравшие в фильме актеры Тэо Ю, Рома Зверь и Ирина Старшенбаум прошли по красной дорожке фестиваля с плакатом, на котором было написано Kirill Serebrennikov.

71-й международный Каннский фестиваль открывается 8 мая, передает НСН. «Лето» Кирилла Серебренникова будет представлено на суд жюри и зрителей в основной конкурсной программе.

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Александра Шолохова, другого ответа последовать и не могло. Как он отметил, даже когда такие просьбы поступают на высшем уровне, пренебрегать законом невозможно, передает ФАН.

«То, что случилось — прискорбно. Но ответ был дан единственно верный. Если бы, к примеру, в Москве захотели проявить благородство, то как бы тогда выглядела ситуация? Решение, принятое вопреки закону — не самый разумный и грамотный поступок. Мы не можем пренебрегать правилами. Я поддерживаю то, каким образом в Москве отреагировали на просьбу организаторов Каннского фестиваля. Даже в популистских целях МИД не повелся. Хорошо.

А что касается фильма — нечасто российское кино столь бурно встречают на Каннском фестивале. И я не удивлюсь, что все эти овации и публичные проявления обусловлены именно политической ситуацией, которую сейчас наблюдаем вокруг этого вопроса», — пояснил парламентарий.

С 23 августа 2017 года Серебренников, обвиняется в организации хищения 133 млн рублей, которые Минкультуры выделило в 2011-2014 годах на реализацию театрального проекта «Платформа» на базе продюсерской компании «Седьмая студия», находится под домашним арестом.

Труппу «Седьмая студия» создал Серебренников в 2012 году. Из показаний свидетелей следует, что в «Седьмой студии» была «черная касса», а сама студия была создана специально с целью получения денег на проект «Платформа». Режиссера задержали 22 августа прошлого в Санкт-Петербурге, где он снимал фильм, посвященный обстоятельствам гибели Виктора Цоя.

В октябре прошлого года Владимир Путин встретился с Советом по правам человека. Среди прочего, разговор зашел о Кирилле Серебренникове. О нем упомянул Станислав Кучер, перед этим несколько раз с места просивший возможности выступить. Эта история была поднята в контексте «атмосферы ненависти», которая, по мнению члена СПЧ, присутствует в России, и заставляет ряд людей уезжать за границу.

«Он (Серебренников. — «Газета.Ru») что — политический деятель? Его кто-то преследует за какую-то политическую позицию? Там чисто финансовая основа всего этого малоприятного разбирательства», — отметил президент.