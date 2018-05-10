«И только «Время» вечно»: Андреева возвращается

Завершая очередной выпуск программы «Время» 8 мая, Кирилл Клейменов попрощался со зрителями — кажется, окончательно.

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«Ну, вот и наступило время прощаться. И не до завтра. Впрочем, возможно, что и не навсегда. Так или иначе, мы сегодня прощаемся, — сказал ведущий. — И не только потому, что все проекты и герои временны, — и только время вечно (надеюсь, и программа «Время» — тоже)».

«Настала пора прощаться, потому что это изначально было, как сказано у классиков, повествование в отмеренных сроках.

Мы, не буду скрывать, хотели вас немного развлечь. А ведь нет ничего более занудного, чем затянувшееся развлечение, — продолжил Клейменов. — Конечно, не мне судить — но, надеюсь, миссия выполнена».

В конце он порекомендовал зрителям помнить о том, что «политика — она, как жизнь, невероятно серьезная и одновременно невероятно смешная штука». При этом он подчеркнул, что «держаться надо ровно посередине».

«Мы пытались. На этом — все. Пока», — заключил он.

Позже Клейменов подтвердил, что теперь программу «Время» снова будут вести Виталий Елисеев и Екатерина Андреева. По его словам, «так и было запланировано с самого начала» — он должен был «отладить работу новой новостной студии», а после этого вернуться к своим основным обязанностям.

Перезапуск «Времени» стартовал 19 февраля, ровно за месяц до выборов президента России. Изначально сообщалось, что Клейменов будет вести передачу до дня тишины накануне выборов, однако в итоге его последний эфир вышел 8 мая — на следующий день после инаугурации Владимира Путина, который неоднократно называл Андрееву своей «любимой телеведущей». Трансляцию церемонии инаугурации в этом году комментировала как раз Андреева вместе с Сергеем Брилевым.

Новое «Время» сменило формат — теперь ведущий не сидит за столом, а перемещается по студии и взаимодействует с интерактивными экранами. Кроме этого, Клейменов стал иначе подавать новости: вместо сухого информативного тона он часто отпускал ироничные комментарии, а также в целом использовал более художественно обогащенную речь.

Сам Клейменов положительно оценил перезапуск «Времени».

«Как показывают данные службы измерений самого канала, наша аудитория выросла и в отдельных выпусках она росла взрывообразно», — приводит его слова газета «Ведомости».

Ведущий отметил, что сегодня зрителю уже не интересно просто смотреть новости по телевизору, так как новостной контент пользуется гораздо большим спросом в интернете. При этом пока не ясно, будут ли Андреева и Елисеев продолжать вести программу в таком ключе.

Екатерина Андреева ведет программу «Время» уже более двух десятилетий.

До нее «главную новостную телепередачу» страны вели Жанна Агалакова, Светлана Моргунова, Анна Шатилова, Аза Лихитченко, Вера Шебеко, Татьяна Судец и Ирина Мишина. Андреева начала работать на Первом еще в 1995 году, а вести «Время» стала в начале 1997 года. До 1998 года она отвечала за регулярные утренние и вечерние выпуски новостей.

В 1998 году Андрееву назначили постоянной ведущей «Времени» по решению шеф-продюсера Дирекции информационных программ и инфослужбы ОРТ Сергея Доренко. В 2010 году по результатам опроса она была названа одной из самых популярных российских телеведущих.

Летом 2014 года Украина внесла ее в санкционный список из-за поддержки политики Путина по вопросам конфликта в Донбассе и присоединения Крыма к России.

Екатерина Андреева родилась 27 ноября 1961 года в Москве в семье зампреда Госснаба СССР и домохозяйки. В детстве Андреева увлекалась баскетболом и некоторое время училась в школе Олимпийского резерва.

В 1990 году Андреева окончила Московский педагогический институт имени Крупской, училась на вечернем отделении Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ). Также она работала референтом в Генеральной прокуратуре СССР. В том же году она поступила на Всесоюзные курсы повышения квалификации для работников радио и телевидения, в 1991 году начала работать на ТВ.