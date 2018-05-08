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Триер, Гиллиам и Серебренников: что выберут Канны

В Каннах открывается 71-й международный кинофестиваль‍

На съемках фильма Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота» (2018) Alacran Pictures
На съемках фильма Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота» (2018)
Внушительно представительство России, Ларс фон Триер и Терри Гиллиам возвращаются, новая экранизация «451 градус по Фаренгейту» и неонуар автора хоррора «Оно». «Газета.Ru» — о самых интересных событиях предстоящего самого эмансипированного 71-го Каннского кинофестиваля.

71-й международный Каннский фестиваль открывается 8 мая. Главный киносмотр планеты в этом году предложит любителям кино много интересных фильмов, сюжетов и интриг. Ожиданий от фестиваля много, и «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных событиях, которые произойдут в ближайшее время во французском курорте, а также о том, чего не будет, что, пожалуй, еще интереснее.

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Из России с любовью

Весьма необычной оказалась программа фестиваля как минимум по той причине, что за бортом киносмотра были оставлены новые фильмы любимцев Канн Терренса Малика («Радегунд») и Паоло Соррентино («Они»). Но даже без новых работ признанных мастеров в этом году будет что посмотреть как в конкурсной программе, так и вне ее.

Фестиваль пройдет с внушительным российским присутствием.

Сразу несколько отечественных фильмов будут представлены на суд жюри и зрителей. В основной конкурсной программе покажут сразу две российских картины: «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого.

В конкурсе «Синефондасьон» будет представлена короткометражка «Календарь» Игоря Поплаухина, в «Неделе критики» — еще один короткометражный фильм «Я нормальный» Михаила Бородина.

Присутствие россиян в этом году можно назвать беспрецедентным, потому что не только четыре картины будут показаны на киносмотре, но и в состав жюри основного конкурса был включен Андрей Звягинцев, а в жюри «Особого взгляда» — Кантемир Балагов. К слову, Звягинцев стал первым в этом веке россиянином, которого пригласили в основное жюри.

Город женщин

Директор фестиваля Тьерри Фремо накануне открытия на пресс-конференции объявил о позиции Канн по отношению к женщинам в кино.

«Мы хотим идти в ногу с меняющимся миром. Кино всегда было в руках мужчин. В будущем будет все больше и больше режиссеров-женщин», — сказал Фремо.

В этом году в жюри основного конкурса у женщин будет численное большинство. Во-первых, его председателем стала актриса Кейт Бланшетт. Во-вторых, к ней присоединились Кристен Стюарт, Леа Сейду, Ава ДюВерней и певица из Бурунди Хаджа Нин. Мужчин четверо: уже упомянутый Звягинцев, канадский режиссер Дени Вильнев, французский постановщик Робер Гедигян и китайский актер Чан Чэнь. В основном конкурсе будет представлено три фильма женщин-режиссеров.

Возвращение короля

Две самые громкие истории развернулись в этом году еще задолго до начала фестиваля. Речь, конечно же, о конфликте Канн с Netflix и возвращении Ларса фон Триера.

Если появление в программе фон Триера привлекло максимальное внимание общественности, то противостояние с Netflix развивается тихо и без скандалов, но может оказаться весьма судьбоносным.

Суть спора организаторов фестиваля и Netflix заключается в принципе распространения кино. В правилах фестиваля сказано, что участник программы Канн должен выйти в прокат во французских кинотеатрах и только через какое-то время фильм можно будет издавать в цифровом формате. Однако это противоречит политике Netflix, который все без исключения свои фильмы сразу открывает в интернете для всех подписчиков сервиса. Из-за конфликта интересов зрители не смогут увидеть в Каннах новый фильм оскароносца Альфонсо Куарона «Рим».

Противостояние по сути своей представляет спор о будущем кино и модели его распространения. Очевидно, что Netflix выступает за технологии, новый формат и большую доступность, в то время как Канны придерживаются привычного консервативного подхода. Понятно, что кинотеатры никуда не денутся и люди будут смотреть фильмы на большом экране, однако модель американского сервиса имеет больше перспектив, что заметно уже сейчас, и не исключено, что в обозримом будущем прокатчикам придется как-то уживаться с этой мыслью, как в свое время сделали звукозаписывающие компании.

Что касается Ларса фон Триера, то датчанин появится в Каннах впервые с 2011 года, когда он неосторожно пошутил про Гитлера и нацистов, за что был сразу признан персоной нон грата.

Запрет сняли через два года, но эксцентричный датчанин затаил обиду на организаторов и не стал привозить «Нимфоманку» во Францию.

Похоже, топор войны был зарыт, и теперь зрители фестиваля смогут увидеть новую работу современного гения «Дом, который построил Джек» во внеконкурсной программе.

Вне поля зрения

Вообще, внеконкурсная программа в этом году получилась едва ли не интереснее основной. Достаточно было бы и одного фон Триера, но в этом году буквально каждая картина ярка.

Прежде всего, это долгожданный «Человек, который убил Дон Кихота» Терри Гиллиама.

Фильм, над которым британский мастер работал более 20 лет. Были большие проблемы с финансированием, постоянно менялось расписание съемок, менялся кастинг, опять были проблемы с деньгами. Но в итоге живой классик все-таки добился своего и воплотил давнишнюю мечту на экране.

А еще покажут спин-офф «Звездных войн» про Хана Соло.

Плюс к этому состоится премьера экранизации Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» с Майклом Б. Джорданом и Майклом Шенноном в главных ролях. 50 лет назад великий Франсуа Трюффо уже перекладывал на экран не менее великую книгу. Посмотрим, как это получится у Рамина Бахрами.

Можно также будет насладиться заснеженными просторами полнометражного дебюта бразильца Джо Пенны «Затерянные во льдах» и полюбоваться Мадсом Миккельсеном. Если этого мало, то молодой кореец Юн Джон-бин представит шпионский триллер «Шпион пошел на север», а француз Жиль Леллуш продемонстрирует комедию «Большое купание» про группу мужчин, страдающих от кризиса среднего возраста, которые решили собрать команду по синхронному плаванию.

И наконец, во внеконкурсной программе будет показан документальный фильм «Уитни», рассказывающей о жизни певицы Уитни Хьюстон вне сцены.

Большие гонки

Основная программа не так пестрит громкими именами. Но последить есть зачем, начиная с фильма-открытия фестиваля «Все знают» Асгара Фархади и заканчивая новой работой великого Жана-Люка Годара «Образ и речь».

Итальянец Маттео Гарроне, уже имеющий в кармане два Гран-при Каннского фестиваля, постарается с четвертой попытки взять Золотую пальмовую ветвь с драмой «Собачник».

Японец Хирокадзу Корээда представит драму «Магазинные воришки», рассказывающую о жизни малообеспеченной семьи в стране восходящего солнца.

Будет в Каннах и американское представительство. Автор культового хоррора «Оно» Дэвид Роберт Митчелл предложит неонуарный триллер «Под Силвер-Лэйк» о юноше по имени Сэм, который расследует загадочное убийство миллиардера и предполагает, что оно может быть связано с исчезновением его соседки.

Спайк Ли снял триллер «Черный клановец». В центре сюжета окажется темнокожий полицейский, который внедряется в Ку-клукс-клан, однако настолько втирается в доверие к новым товарищам, что те предлагают ему возглавить один из своих филиалов.