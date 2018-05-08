Триер, Гиллиам и Серебренников: что выберут Канны

71-й международный Каннский фестиваль открывается 8 мая. Главный киносмотр планеты в этом году предложит любителям кино много интересных фильмов, сюжетов и интриг. Ожиданий от фестиваля много, и «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных событиях, которые произойдут в ближайшее время во французском курорте, а также о том, чего не будет, что, пожалуй, еще интереснее.

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Из России с любовью

Весьма необычной оказалась программа фестиваля как минимум по той причине, что за бортом киносмотра были оставлены новые фильмы любимцев Канн Терренса Малика («Радегунд») и Паоло Соррентино («Они»). Но даже без новых работ признанных мастеров в этом году будет что посмотреть как в конкурсной программе, так и вне ее.

Фестиваль пройдет с внушительным российским присутствием.

Сразу несколько отечественных фильмов будут представлены на суд жюри и зрителей. В основной конкурсной программе покажут сразу две российских картины: «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого.

В конкурсе «Синефондасьон» будет представлена короткометражка «Календарь» Игоря Поплаухина, в «Неделе критики» — еще один короткометражный фильм «Я нормальный» Михаила Бородина.

Присутствие россиян в этом году можно назвать беспрецедентным, потому что не только четыре картины будут показаны на киносмотре, но и в состав жюри основного конкурса был включен Андрей Звягинцев, а в жюри «Особого взгляда» — Кантемир Балагов. К слову, Звягинцев стал первым в этом веке россиянином, которого пригласили в основное жюри.

Город женщин

Директор фестиваля Тьерри Фремо накануне открытия на пресс-конференции объявил о позиции Канн по отношению к женщинам в кино.

«Мы хотим идти в ногу с меняющимся миром. Кино всегда было в руках мужчин. В будущем будет все больше и больше режиссеров-женщин», — сказал Фремо.

В этом году в жюри основного конкурса у женщин будет численное большинство. Во-первых, его председателем стала актриса Кейт Бланшетт. Во-вторых, к ней присоединились Кристен Стюарт, Леа Сейду, Ава ДюВерней и певица из Бурунди Хаджа Нин. Мужчин четверо: уже упомянутый Звягинцев, канадский режиссер Дени Вильнев, французский постановщик Робер Гедигян и китайский актер Чан Чэнь. В основном конкурсе будет представлено три фильма женщин-режиссеров.

Возвращение короля

Две самые громкие истории развернулись в этом году еще задолго до начала фестиваля. Речь, конечно же, о конфликте Канн с Netflix и возвращении Ларса фон Триера.

Если появление в программе фон Триера привлекло максимальное внимание общественности, то противостояние с Netflix развивается тихо и без скандалов, но может оказаться весьма судьбоносным.

Суть спора организаторов фестиваля и Netflix заключается в принципе распространения кино. В правилах фестиваля сказано, что участник программы Канн должен выйти в прокат во французских кинотеатрах и только через какое-то время фильм можно будет издавать в цифровом формате. Однако это противоречит политике Netflix, который все без исключения свои фильмы сразу открывает в интернете для всех подписчиков сервиса. Из-за конфликта интересов зрители не смогут увидеть в Каннах новый фильм оскароносца Альфонсо Куарона «Рим».

Противостояние по сути своей представляет спор о будущем кино и модели его распространения. Очевидно, что Netflix выступает за технологии, новый формат и большую доступность, в то время как Канны придерживаются привычного консервативного подхода. Понятно, что кинотеатры никуда не денутся и люди будут смотреть фильмы на большом экране, однако модель американского сервиса имеет больше перспектив, что заметно уже сейчас, и не исключено, что в обозримом будущем прокатчикам придется как-то уживаться с этой мыслью, как в свое время сделали звукозаписывающие компании.

Что касается Ларса фон Триера, то датчанин появится в Каннах впервые с 2011 года, когда он неосторожно пошутил про Гитлера и нацистов, за что был сразу признан персоной нон грата.

Запрет сняли через два года, но эксцентричный датчанин затаил обиду на организаторов и не стал привозить «Нимфоманку» во Францию.

Похоже, топор войны был зарыт, и теперь зрители фестиваля смогут увидеть новую работу современного гения «Дом, который построил Джек» во внеконкурсной программе.

Вне поля зрения

Вообще, внеконкурсная программа в этом году получилась едва ли не интереснее основной. Достаточно было бы и одного фон Триера, но в этом году буквально каждая картина ярка.

Прежде всего, это долгожданный «Человек, который убил Дон Кихота» Терри Гиллиама.

Фильм, над которым британский мастер работал более 20 лет. Были большие проблемы с финансированием, постоянно менялось расписание съемок, менялся кастинг, опять были проблемы с деньгами. Но в итоге живой классик все-таки добился своего и воплотил давнишнюю мечту на экране.

А еще покажут спин-офф «Звездных войн» про Хана Соло.

Плюс к этому состоится премьера экранизации Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» с Майклом Б. Джорданом и Майклом Шенноном в главных ролях. 50 лет назад великий Франсуа Трюффо уже перекладывал на экран не менее великую книгу. Посмотрим, как это получится у Рамина Бахрами.

Можно также будет насладиться заснеженными просторами полнометражного дебюта бразильца Джо Пенны «Затерянные во льдах» и полюбоваться Мадсом Миккельсеном. Если этого мало, то молодой кореец Юн Джон-бин представит шпионский триллер «Шпион пошел на север», а француз Жиль Леллуш продемонстрирует комедию «Большое купание» про группу мужчин, страдающих от кризиса среднего возраста, которые решили собрать команду по синхронному плаванию.

И наконец, во внеконкурсной программе будет показан документальный фильм «Уитни», рассказывающей о жизни певицы Уитни Хьюстон вне сцены.

Большие гонки

Основная программа не так пестрит громкими именами. Но последить есть зачем, начиная с фильма-открытия фестиваля «Все знают» Асгара Фархади и заканчивая новой работой великого Жана-Люка Годара «Образ и речь».

Итальянец Маттео Гарроне, уже имеющий в кармане два Гран-при Каннского фестиваля, постарается с четвертой попытки взять Золотую пальмовую ветвь с драмой «Собачник».

Японец Хирокадзу Корээда представит драму «Магазинные воришки», рассказывающую о жизни малообеспеченной семьи в стране восходящего солнца.

Будет в Каннах и американское представительство. Автор культового хоррора «Оно» Дэвид Роберт Митчелл предложит неонуарный триллер «Под Силвер-Лэйк» о юноше по имени Сэм, который расследует загадочное убийство миллиардера и предполагает, что оно может быть связано с исчезновением его соседки.

Спайк Ли снял триллер «Черный клановец». В центре сюжета окажется темнокожий полицейский, который внедряется в Ку-клукс-клан, однако настолько втирается в доверие к новым товарищам, что те предлагают ему возглавить один из своих филиалов.