65 лет назад родился известный дирижер, генеральный директор Мариинского театра, режиссер Мюнхенского филармонического оркестра Валерий Гергиев. Юбилей в этом году отмечает и его Мариинка — знаменитому театру оперы и балета в Петербурге исполняется 235 лет. В театре Гергиев руководит уже более 30 лет.

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Валерий Гергиев родился 2 мая 1953 года в осетинской семье. Его отец Абисал Гергиев был участником Великой Отечественной войны. Свое детство Гергиев провел в Орджоникидзе.

Талант в мальчике рассмотрели не сразу. В семь лет его отвели в музыкальную школу, позже мать Гергиева сделала все возможное, чтобы ее сын добился успехов на творческом поприще.

После окончания училища Гергиев поступил в Ленинградскую консерваторию в класс Ильи Мусина.

Карьерный успех ждал Валерия Абисаловича в Кировском театре, где он проработал ассистентом главного режиссера. Его дирижерским дебютом стала опера Сергея Прокофьева «Война и мир». Через четыре года капельмейстер становится руководителем Государственного симфонического оркестра Армении, а в 35 лет — главным дирижером театра.

Гергиев несколько лет организовывает тематические музыкальные фестивали, посвященные творчеству Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, того же Прокофьева — и многих других композиторов. Так, в 2002 году Валерий становится художественным руководителем Пасхального фестиваля.

Сейчас дирижер уже несколько лет работает не только для российской публики, но и за рубежом. Успешно экспериментировать Гергиев начал в оперной труппе Нью-Йорка. На данный момент Гергиев — главный капельмейстер Лондонского симфонического оркестра. Он — признанный мастер, оцененный Всемирным оркестром.

В апреле 2012 года Гергиеву было присвоено звание почетного доктора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в ноябре 2012 года — звание почетного профессора Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.

Помимо музыкальной деятельности, Гергиев также известен как активный футбольный болельщик. Этим спортом он увлекается почти всю свою жизнь. В числе его футбольных фаворитов два клуба — петербургский «Зенит» и владикавказская «Алания».

В 2013 году журнал Forbes отметил Гергиева как одного из наиболее обеспеченных деятелей музыкальной индустрии.

В 2003 году дирижер основал свой благотворительный фонд с целью поддержки в области искусства, культуры, просвещения и образования. Одна из главных задач организации — продвижение Концертного зала Мариинского театра. Также фонд активно поддерживает молодых артистов и музыкальные коллективы.

Кроме этого, дирижер нередко выступает с политическими заявлениями и проводит акции, привлекающие внимание к актуальным проблемам. По мнению Гергиева, именно из-за непонимания мировой культуры возникают многие международные конфликты.

Во время пятидневной войны 2008 года вместе со своим оркестром он дал концерт в разрушенном Цхинвали.

«Последние три-четыре дня все больше голосов задают вопросы, а что все-таки произошло в Цхинвали, что заставило Россию ввести войска — эти 36 часов бомбежек унесли очень много жизней — полторы тысячи, если бы было шесть часов, то 500-600 человек осталось бы в живых», — говорил дирижер.

В 2012 году он был официально зарегистрирован как доверенное лицо Владимира Путина на выборах президента России — как и в 2018-м.

В мае 2016 года оркестр Мариинки под руководством Гергиева выступил в сирийской Пальмире после освобождения армии правительства Сирии. Музыканты дали концерт в древнем амфитеатре, где боевики массово казнили местных жителей. Акция получила название «С молитвой о Пальмире. Музыка оживляет древние стены».

В 2010 году журнал Time включил Валерия Абисаловича в список ста самых влиятельных людей планеты. За свою творческую карьеру он был удостоен множества наград и званий — Героя труда, Народного артиста России, Украины, а также Северной Осетии — Алании. В 2003-м организация ЮНЕСКО назвала Гергиева «Артистом мира».