Трейлеры недели: Гиллиам, Ван Сент и Джон Ву возвращаются

«Не волнуйся, он далеко не уйдет» («Don't Worry, He Won't Get Far On Foot»), Гас Ван Сент

Вышел в свет второй трейлер фильма «Не волнуйся, он далеко уйдет» режиссера Гаса Ван Сента, автора «Умницы Уилла Хантинга», «Милка» и шедевральной ленты «Мой личный штат Айдахо». Картина основана на автобиографии карикатуриста Джона Каллахана. Алкоголик и бездельник Каллахан попадает в автокатастрофу, после которой он оказывается прикованным к инвалидному креслу.

Фильм рассказывает о попытках Джона вернуться в общество, посещениях собраний анонимных алкоголиков и стараниях его друзей облегчить Каллахану жизнь. В процессе главный герой обнаруживает талант карикатуриста, который придает его жизни новый смысл.

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В картине снялся один из ведущих актеров современности Хоакин Феникс, а компанию ему составили похудевший и выступивший в необычном амплуа Джона Хилл и Руни Мара.

«Человек, который убил Дон Кихота» («The Man Who Killed Don Quixote»), Терри Гиллиам

Еще один культовый постановщик Терри Гиллиам, наконец, завершил свой многострадальный проект «Человек, который убил Дон Кихота». Аккурат перед началом Каннского фестиваля, вышел второй трейлер картины, которая будет представлена в основной программе киносмотра. Идея фильма возникла у Гиллиама еще в 1990 году.

Лента рассказывает о герое Адама Драйвера, который из нашего столетия попадает в средневековую Испанию, где его принимают за оруженосца Дона Кихота Санчо Пансу, и он пытается выяснить кто же убил Рыцаря печального образа.

Гиллиам собрал внушительный актерский состав. Вместе с Драйвером в картине снялись Джонатан Прайс, Стеллан Скарсгард и Ольга Куриленко.

«Охота на человека» («Manhunt»), Джон Ву

Вышедший в Гонконге еще в 2017 году новый фильм Джона Ву «Охота на человека» так и не получил широкого проката на Западе. Но Netflix решил исправить ситуацию и представил англоязычный трейлер картины.

Легендарный Ву, увлекшись было историческим кино, вернулся к корням и снял свой фирменный полицейский боевик, где есть всеми любимые фишки режиссера: замедленные съемки, динамичные перестрелки и, конечно же, голуби. Маэстро из Гонконга вернулся.

«Не оставляй следов» («Leave No trace»), Дебра Граник

Автор «Зимней кости» Дебра Граник сняла новую социальную драму «Не оставляй следов», которая до сих пор была представлена только на нескольких кинофестивалях в США. В мае фильм выйдет в широкий прокат, и по этому случаю в сети вышел официальный трейлер.

Картина повествует об отце, который живет со своей 13-летней дочерью Кэролайн в лесопарке Портленда, обособившись от общества. Однако так долго продолжаться не может, и полиция находит отшельников.

Девочка встает перед непростой задаче — попытаться жить в обществе и не потерять связь с отцом. За какие-то две минуты трейлера сразу бросаются в глаза выдающиеся работы Бена Фостера, сыгравшего отца Кэролайн, и 17-летней Томасин Маккензи.

«Дядя Дрю» («Uncle Drew»), Чарльз Стоун III

Неизбежное случилось. Суперзвезда Национальной баскетбольной ассоциации Кайри Ирвинг, создавший комический образ дядюшки Дрю в ряде короткометражек, согласился сняться в полном метре. Любители баскетбола и самого Ирвинга смогут в полной мере полюбоваться разыгрывающим «Бостон Селтикс» в килограммах грима, изображающего старика, не позабывшего, как играть в настоящий баскетбол.

В фильме также снялись бывшие звезды НБА и женского баскетбола Шакил О'Нил, Реджи Миллер, Крис Уэббер, Нейт Робинсон и Лиза Лесли. Все они предстают в образе постаревших игроков, которые помогают главному герою победить на турнире по стритболу.

«Книжный клуб» («Book Club»), Билл Холдермэн

Вышел трейлер постмодернистской комедии «Книжный клуб». Лента расскажет о четырех интеллектуалках, которым в руки попалась книга «Пятьдесят оттенков серого». Предсказать дальнейшее развитие событий не составит труда, однако ценность фильма заключается прежде всего в актерском составе.

В главных ролях выступили обладательницы премии «Оскар» Джейн Фонда, Дайан Китон, Кэндис Берген и Мэри Стинберген. В роли их возлюбленных — Ричард Дрейфусс, Энди Гарсия, Дон Джонсон и Крэйг Т. Нельсон. В общем, удовольствие от лицезрения на экране легенд Голливуда гарантировано, а что там происходит в фильме, уже не интересно.

«Родня» («Kin»), Джонатан и Джош Бэйкеры

В сети появился трейлер фантастического боевика «Родня» с Джеймсом Франко, Деннисом Куэйдом и Джеком Рейнором. Здесь все как обычно: бывший заключенный и его младший брат спасаются от преследователей в лице спецслужб, бандитов и даже представителей потустороннего мира.

Для злодеев все осложняется тем, что главные герои смогли обзавестись неким оружием неизвестного происхождения, которое крушит все на своем пути.