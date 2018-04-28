Настроение Киркорова: Бузова, Гнойный и мат

Премьера видео «Цвет настроения синий» состоялась в эфире шоу «Вечерний Ургант», после чего ролик появился в сети. Продюсером клипа выступил сам Иван Ургант, а сценарий написали члены команды, работающей над передачей: Григорий Шатохин, Вадим Селезнев и Александр Гудков (последний засветился в камео на финальных титрах).

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В музыкальном видео Филипп Киркоров предстает в образе подростка, подозрительным образом напоминающего рэпера Фейса, который занимается «привычными» для тинейджеров вещами: курит, пьет, с суровым взглядом посылает куда подальше каждого встречного, бедокурит в супермаркете и отмечается на вечеринке в ночном клубе. В финале он едет в опустевшем вагоне метро и встречает таинственную даму, подозрительно похожую на экс-супругу Киркорова — Аллу Пугачеву.

На этом клип обрывается, и мы видим, как Ургант обсуждает с певцом свое видение сюжета. В ответ Киркоров интересуется у шоумена, не »*** [рехнулся]» ли он, после чего предлагает снимать в более привычном формате — с бабушками и цветами.

В общем и целом работа следует канонам предыдущих музыкальных видео команды «Вечернего Урганта» и вполне удачно обыгрывает современные тренды.

В ролике засветилось большое количество известных представителей шоу-бизнеса: Николай Басков превратился в прохожего, выгуливающего собачку, Яна Рудковская с сыном (которого компания Киркорова, недолго думая, напоила) стали посетителями супермаркета,

угрюмой кассиршей оказалась Ольга Бузова (ей певец показал паспорт, согласно которому 30 апреля ему исполняется 18 лет), рэпер Вячеслав Мошнов (он же Гнойный, Слава КПСС и еще много кто) примерил на себя образ мажора в ночном клубе,

ведущий ютьюб-канала «Дневник хача» Амиран Сардаров сыграл разносчика пиццы, Тимати — многодетного отца, а Григорий Лепс — бездомного.

За несколько часов с момента публикации клип вышел на первое место в трендах ютьюба и на момент написания заметки собрал уже более 800 тысяч просмотров.

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По словам Филиппа Киркорова, снять видео на песню «Цвет настроения синий» он решил после того, как композиция неожиданно стала популярной. За пару часов с момента выхода она добралась до четвертой строчки отечественного чарта айтюнса и продержалась там более семи дней. В соцсетях даже запустился флешмоб — пользователи выкладывали собственные «клипы» на новый хит.

При этом сама песня появилась почти случайно. Сам Киркоров вспоминает, что ему на почту пришло письмо, и его саунд-продюсер Анатолий Лопатин предложил ему послушать вложенный файл.

«Записал и все, — приводит его слова «Рамблер». — И вдруг эти посты начали поститься, репоститься, другие коллеги, юмор, люди которые вообще на меня не были подписаны... Смотрю в сториз — выкладывают какие-то смешные картинки, каких-то теток, какие-то бокалы, настроение... и понеслось».

Композицию оценили многие коллеги и друзья Киркорова. Лолита, например, у себя в инстаграме назвала «Цвет настроения синий» «посвящением выпивающим товарищам».

«Я точно знаю одного абсолютно непьющего человека, даже капли! Тем смешнее реакция на его песню! — написала она. — Филипп, позволь воспринимать теперь эту песню как посвящение твоим выпивающим товарищам».

«Мы с Иваном [Ургантом] отдыхали на Новый год вместе, семьями, — рассказал Киркоров в интервью телеканалу «360». — Он послушал песню, а я сказал: «Вань, а что если ты и твои замечательные креативные ребята во главе с Александром Гудковым что-то этакое придумают?» Иван согласился, сказал, что закинет идею».

По словам артиста, съемочный процесс занял всего неделю, так как пришлось подстраиваться под плотные графики задействованных звезд. Однако Киркоров отмечает, что так и надо делать клипы и хитовые треки.

«Вот так и нужно снимать клипы на песни, которые неожиданно врываются на танцпол, вне зависимости от возраста их исполнителя. И лишний раз доказывают нехитрую истину о том, что любви и музыке все возрасты покорны!

— добавил исполнитель. — В песне было изначально заложено «киркоровское», и в то же самое время — сегодняшнее, актуальное. Поэтому оно вот случилось, сложилось и рвануло. А что там дальше — я не знаю».