«Привидение», «Танки» и другие премьеры недели

«Привидение» («Every Day»), Майкл Сакси

Вторая масштабная работа американского режиссера Майкла Сакси, который до этого снимал телевизионные фильмы, а в 2012-м выпустил разруганную критиками «Клятву» с Ченнингом Татумом и Рэйчел Макадамс.В новой ленте снялись Мария Белло, Ангури Райс, Дебби Райан.

Романтичная фэнтезийная мелодрама о любви 16-летней девушки Рианнон и неосязаемого духа по имени А, который каждый день вселяется в тело нового человека. С момента их встречи они пытаются найти способ, как остаться вместе и не никогда не расставаться.

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Постановщик «28 панфиловцев» все еще не отходит от темы Великой Отечественной войны, однако теперь упаковывает ее в формат приключенческого роуд-муви. В главных ролях – Андрей Мерзликин и звезда недавнего хита «Лед» Аглая Тарасова.

В 1940 году харьковский инженер Михаил Кошкин (Андрей Мерзликин) создает инновационный танк, который теперь нужно доставить в Москву на демонстрацию руководителям партии и правительства, в том числе — самому Иосифу Сталину. Кошкин решает тайно перегнать танки с столицу своим ходом и вместе с небольшой командой соратников отправляется в опасное путешествие, в котором встретится с разбойничающими казаками, советскими военными и немецкими шпионами.

Уже третья полнометражная лента о Смешариках — сферообразных антропоморфных зверушках, населяющих некий остров. На большие экраны двухмерный первоисточник режиссер Денис Чернов продолжает переносить с добавлением третьего измерения — решение спорное, однако детям, кажется, нравится.

На этот раз авторы Смешариков решили поэкспериментировать с темой перемещений во времени. Крош хочет подарить Копатычу на день рождения необычный подарок – путевку на путешествие во времени. Однако все, естественно, идет не по плану, и герои оказываются в разных эпохах.

«Дыши во мгле» («Dans la brume»), Дэниэл Роби

Четвертый фильм канадца Дэниэла Роби, который теперь решил отправиться во Францию и пофантазировать на чисто кинговский мотив страшного тумана, который опускается на населенный пункт и несет с собой смерть. Главные роли исполнили французский актер Ромен Дюрис, которого можно было недавно увидеть во «Всех деньгах мира» Ридли Скотта, а также Ольга Куриленко.

Париж окутывает таинственный туман, который убивает все живое. Семейная пара Анна и Мэттью вместе с небольшим количеством выживших забирается на крыши, где все еще остался чистый воздух. Однако их дочь осталась где-то в городе – а значит, им придется вернуться обратно.

Французская комедия Сержа Бозона с потрясающей Изабель Юппер, переосмысляющая классический сюжет шотландца Роберта Стивенсона про доктора Джекила и мистера Хайда. Смотреть как минимум из-за Изабель Юппер.

Мадам Жюкиль – средних лет учительница в школе, которую все недолюбливают. Многие года она живет в страхе перед учениками, коллегами и начальством. Все меняется, когда в нее попадает молния и внутри женщины поселяется вторая личность, мадам (миссис) Хайд. Теперь все обидчики встретятся с жесткой и сексуальной версией Жюкиль.

Новая лента польской постановщицы Малгожаты Шумовской, чья предыдущая работа «Тело» получила в 2015-м Золотого медведя за лучшую режиссуру. Если «Тело» обращалось к проблеме анорексии, то последний фильм Шумовской размышляет уже о вере, религии и гуманизме как таковом.

Молодой парень Яцек работает на возведении самой высокой в мире статуи Иисуса Христа и ходит на вечеринки со своей девушкой. Счастливая жизнь заканчивается, когда юноша получает серьезную травму и лишь чудом остается жив, — но врачи пересаживают ему чужое лицо.

«Знаешь, мама, где я был?», Леван Габриадзе

Анимационная лента, снятая по рассказам и рисункам одного из важнейших героев советского кинематографа — грузинского драматурга-прозаика Резо Габриадзе, из-под чьего пера вышли «Мимино», «Кин-дза-дза», «Не горюй!» и многие другие фильмы режиссера Георгия Данелии.

Режиссером картины выступил сын сценариста Леван Габриадзе, который с 12 лет работал с отцом и снялся, например, в роли «Скрипача» в том же «Кин-дза-дза». Одним из продюсеров ленты выступил Тимур Бекмамбетов.