Козловский натренировал прокат

Единственная по-настоящему крупная премьера прошлой недели — режиссерский и сценарный дебют актера Данилы Козловского «Тренер» — ожидаемо прошла с успехом. Фильм возглавил отечественный прокат в день выхода на большие экраны, сместив с пьедестала бессменного на протяжении предшествовавших семи дней лидера в лице «Рэмпейджа» и заработав 46,7 миллиона рублей. Выручка стартового четверга превзошла результат вышедшей пять лет назад «Легенды №17» с тем же Козловским (35 миллионов рублей), однако уступила недавнему хиту «Лед» (53,3 миллиона).

По итогам выходных касса картины составила 340,1 миллиона рублей, и здесь ситуация полностью аналогична: «Тренер» расположился ровно посередине между «Легендой №17» с 250,5 млн и «Льдом» с впечатляющими 465,7 млн рублей. Бюджет картины Козловского при этом составил 390 миллионов.

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Лента рассказывает о вымышленном форварде сборной России Юрии Столешникове (Данила Козловский), который не забивает решающий пенальти в игре с командой Румынии. После матча разгорается скандал, и Столешников вынужден завершить карьеру игрока. Вскоре он уезжает в провинциальный город, где начинает руководить местной командой «Метеор» в качестве тренера.

Намечавшаяся интрига, в которую были вовлечены фантастический боевик «Рэмпейдж» и хоррор «Тихое место», к сожалению, вылилась в унылые результаты: дурацкий экшен с Дуэйном «Скалой» Джонсоном сохранил за собой преимущество, взяв за уикенд 80 миллионов рублей и приравняв свою общую кассу к 313,9 миллиона. Фильм ужасов Джона Красински об американской семье, живущей в окружении страшных тварей, реагирующих на малейший шорох, довольствовался суммой 75,3 миллиона, а всего за две недели проката лента заработала 247,2 миллиона рублей.

При этом в случае с американским бокс-офисом наблюдатели имели возможность лицезреть настоящую кассовую драму: «Тихое место» (которое в США вышло на неделю раньше «Рэмпейджа») сумело вернуть себе первую строчку проката, собрав 22 миллиона долларов за уикенд, тогда как картина о нападении на Чикаго трех мутировавших в гигантских монстров животных и по обыкновению спасающем все человечество «Скале» отстала на целый миллион.

Впрочем, совсем уж безэмоциональными итоги выходных в России назвать нельзя — отечественный триллер «Гоголь. Вий» с Александром Петровым в главной роли рухнул на пятую строчку, уступив киберпанковскому приключению Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», — даже несмотря на то, что последний в прокате находится уже четыре недели и вышел раньше.

Российский мистический триллер за уикенд получил только 30 миллионов рублей, в сумме заработав 433,7 миллиона за три четверти месяца. «Первый игрок» превзошел его на 1,7 миллиона, в то время как его общие сборы добрались до 716,3 миллиона рублей. При этом еще в субботу Николай Васильевич держался выше спилберговского оммажа поп-культуре 80-х, взяв за четверг-пятницу 8,68 миллиона рублей против 8,3 миллиона у соперника.

Возложенные ожидания оправдали еще две премьеры прошлой недели — черный комедийный боевик «Опасный бизнес» с Шарлиз Терон и фантастический триллер со звездой «Аватара» Сэмом Уоррингтоном «Титан». Первый фильм сумел заработать 20,7 миллиона рублей, а вторая лента и того меньше — 13,3 миллиона, однако именно такие цифры и звучали в прогнозах.

Замыкает десятку дебютировавший в четверг и не справившийся с «Кроликом Питером» и «Славными пташками» хоррор «Логово Монстра» с Дэвидом Теннантом, выручка которого составила только 979,7 тысячи рублей.