Почему стоит идти на «Танки»

1940 год. Советский Союз находится на пороге войны с нацистской Германией. Проживающий в Харькове инженер Михаил Кошкин (Андрей Мерзликин) разрабатывает инновационный танк и силами работников конструкторского бюро танкового отдела местного завода собирает два экспериментальных образца, которые теперь нужно доставить в Москву на демонстрацию руководителям партии и правительства, в том числе — самому Иосифу Сталину (собственно, черновой вариант названия картины — «Увидеть Сталина»).

Кошкин решает тайно перегнать танки с столицу своим ходом — дабы заодно провести испытания и доказать уникальность машин, которые в случае успеха будут запущены в серийное производство.

Собрав небольшую команду из двух танкистов, офицера и работницы завода, Кошкин отправляется в долгий путь, растянувшийся на 750 километров, на котором ему с товарищами придется столкнуться с казаками-разбойниками, советскими военными и немецкими шпионами.

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Постановщиком «Танков» выступил Ким Дружинин — режиссер, известный в первую очередь по позапрошлогодней работе в аналогичном жанре «28 панфиловцев». Говоря об этой картине, многие отмечали (как в положительном, так и в отрицательном ключе) деперсонификацию главных героев и отсутствие четко прописанных характеров. Сами создатели, впрочем, отвечали на это, что снимали кино не о конкретных людях, а о совершенном ими подвиге.

В случае с «Танками» наблюдается скорее обратная история — уже на вступительных титрах нам сообщают, что наравне с Мерзликиным в главных ролях тут числятся два воссозданных прототипа тех самых Т-34 образца 1940 года.

Сказать, что у авторов картины вышло наделить машины какими-то человеческими чертами и характерами, сложно, — человеку, далекому от военной тематики различить два танка в кадрах, на которых не видна нумерация, будет довольно затруднительно, однако это, в общем-то, и не требуется,

потому что на этот раз перед нами как раз картина о конкретных людях, — точнее, о конкретном Михаиле Кошкине.

Собственно, Андрей Мерзликин, кажется, идеальный кандидат для этой роли — в этом окончательно убеждаешься на финальных титрах, когда на экране появляется фотопортрет самого знаменитого инженера. Однако на внешнем сходстве заслуги актера не заканчиваются: его Кошкин — действительно живой и убедительный советский инженер, который своей работой стремится помочь своему народу.

Занятно, что при просмотре предположение о том, что фильм «Танки» снят по мотивам общеизвестной онлайн-игры, до конца не развеивается, потому что порой лента действительно начинает напоминать симулятор танка, — этому особенно способствует периодически возникающий в углу экрана постепенно заполняющийся маршрут между Харьковым и Москвой. Фильму это, как бы то ни было, идет определенно на пользу, прибавляя динамики симпатичным видовым кадрам и навевая настроение роуд-муви.

Главным успехом создателей «Танков», пожалуй, стоит назвать грамотно выверенный тон всей картины — это не угрюмая историческая драма, а именно что легкое приключенческое кино с комедийными вкраплениями.

Все герои тут прописаны светлыми красками. Обаятельны здесь даже разбойничающие казаки, среди которых особенно выделяется, конечно, атаман Юрий Ицков.

Присутствует и симпатичная любовная линия, не слишком, впрочем, необходимая, но в целом украшающая все действо — между звездой «Интернов» и недавнего «Льда» Аглаей Тарасовой и перекочевавшим из «Панфиловцев» Антоном Филипенко просматривается некоторая химия.

В итоге с уверенностью приходим к выводу, что в преддверии майских праздников подкрепить весеннее настроение «Танки», как бы странно это ни звучало, точно помогут.