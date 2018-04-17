Канны: фон Триер в программе, Звягинцев в жюри

О включении Звягинцева в состав жюри Каннского кинофестиваля сообщили представители французского телевидения.

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«Российский режиссер Андрей Звягинцев, получивший в прошлом году приз жюри за фильм «Нелюбовь», войдет в жюри 71-го Каннского фестиваля», — написал Canal+ в своем твиттере.

Через некоторое время это подтвердил и генеральный директор киносмотра Тьерри Фремо. Также он рассказал о ведении переговоров с датчанином Ларсом фон Триером.

«Президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр в последние дни активно занимается снятием статуса персоны нон-гранта [с фон Триера], который был установлен здесь же пять лет назад, и надеется, что Ларс сможет снова приехать к нам в качестве кинематографиста», — сообщил Фремо.

Фон Триер стал «нежелательным лицом» в Каннах после неудачной шутки на пресс-конференции в 2011 году — тогда он приезжал на Лазурный берег со своей «Меланхолией».

Отвечая на вопрос журналистки о своих немецких корнях и частых обращениях к эстетике нацизма, Триер обронил, что долгое время считал себя евреем, после чего в шутку назвал себя «нацистом» и добавил, что с «понимает» и «сочувствует» Гитлеру. Организаторы смотра тут же потребовали от режиссера разъяснить свои слова.

Вскоре фон Триер сделал публичное заявление, в котором извинился перед всеми и еще раз уточнил, что не является ни нацистом, ни антисемитом.

Совет директоров, в свою очередь, окрестил режиссера персоной нон грата, назвав его высказывания «неприемлемыми, нетерпимыми и противоречащими идеалам человечности и благородства». Словами фон Триера заинтересовался даже один из французских прокуроров, который, впрочем не усмотрел в его высказывании «оправдания военных преступлений».

После такого скандала датчанин (кажется, из принципа) выпустил две части «Нимфоманки» в обход расписания Канн, показав первый фильм на Берлинале, а второй — в Венеции.

До «изгнания» Триер девять раз становился номинантом фестиваля. В 1996-м он удостоился Гран-при за ленту «Рассекая волны», в в 2000-м взял «Золотую пальмовую ветвь» за «Танцующую в темноте» с Бьорк.

Несколько дней назад генеральный директор уже давал расплывчатые намеки на возможное включение картины фон Триера «Дом, который построил Джек» в основную конкурсную программу (отборочная комиссия посмотрела ее на той неделе). Еще одним «свежим добавлением в лайн-ап» киносмотра может оказаться лента французской постановщицы Клер Дени «Высшее общество» — эдакий «Отряд самоубийц» здорового человека. Фильм расскажет о научных экспериментах, которые проводятся в космосе над заключенными-смертниками. Целью исследований является обнаружение новых источников энергии. Подробнее об уже объявленной программе можно почитать в нашем отдельном материале.

Пока что известны только два члена состава жюри основной программы: это Звягинцев и австралийская актриса и обладательница двух «Оскаров» Кейт Бланшетт, которая в этом году назначена председателем. Также уже было объявлено, что за программу «Особый взгляд» будет отвечать Бенисио Дель Торо.

Россия в этом году будет представлена в Каннах в двух экземплярах: во-первых, в основную программу было отобрано «Лето» Кирилла Серебренникова (который все еще находится под домашним арестом) — о юности Виктора Цоя и Майка Науменко; во-вторых, в рамках программы «Cinéfondation» будет показана короткометражка Игоря Поплаухина «Календарь» о женщине, которая раз в несколько месяцев отправляется в авантюрные путешествия.

Серебренников получил приглашение лично представить свою новую работу на фестивале.

Что любопытно, он такой не один: на Лазурный берег организаторы киносмотра также позвали иранца Джафара Панахи, которому запрещен выезд из страны и который до недавнего времени также был под домашним арестом. На «Золотую пальмовую ветвь» будет претендовать его «Три лица».

В Каннах подчеркнули, что смотр является территорией свободы творчества и искусства кино: вероятно, поэтому третьим лично приглашенным стал китайский режиссер Цзя Чжанкэ («Пепел белоснежен»), которого никто никуда не сажал, но в КНР половина его фильмов была запрещена.