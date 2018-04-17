Трейлеры недели: подруги Оушен, «Суперсемейка» и «Черновик»

В сети появился первый трейлер драмы Барта Лэйтона «Американские животные» со звездой «Американской истории ужасов» и нескольких последних «Людей Икс» Эваном Питерсом, а также Барри Кеоганом, Блейком Дженнером и Джаредом Абрахамсоном. Премьерный показ воодушевившей многих критиков ленты прошел в начале этого года на «Сандэнсе».

В центре сюжета «Американских животных» оказалась компания друзей детства из Кентукки, решивших украсть из библиотеки Трансильванского университета в Лексингтоне альбом «Птицы Америки» американского натуралиста Джона Одюбона, который считается библиографической редкостью.

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«Мэри Шелли» («Mary Shelley»), Хаифа аль-Мансур

На этой неделе вышел трейлер интригующего проекта первой в истории Саудовской Аравии кинопостановщицы Хаифы аль-Мансур о знаменитой британской писательнице готического жанра Мэри Уолстонкрафт Годвин — Мэри Шелли, создательнице «Франкенштейна». В главных ролях — Эль Фэннинг и Мэйси Уильямс.

В центре сюжета — первая любовь британки, которая вдохновила ее написание книги о докторе Франкенштейне.

Картина расскажет о первой (и последней) любви писательницы, ее отношениях с поэтом и будущим мужем Перси Шелли, а также о событиях, вдохновивших девушку на создание своего самого мрачного произведения.

«Суперсемейка 2» («Incredibles 2»), Брэд Берд

Disney представила очередной трейлер сиквела одного из своих анимационных хитов, созданнового командой Pixar, — «Суперсемейки» Брэда Берда. К озвучиванию своих ролей вернулись Крэйг Т. Нельсон, Холли Хантер и Самюэл Л. Джексон. Также к актерскому составу присоединилась София Буш.

Сюжет второй «Суперсемейки» подхватит повествование практически сразу после событий финала вышедшей 14 лет назад ленты. У супергеройского семейства не лучшие времена — мистер Исключительный проводит все время дома с детьми, а на Эластике лежит все общение с прессой и поклонниками. Однако все меняется после появления нового суперзлодея, с которым должны будут сразиться герои.

«8 подруг Оушена» («Ocean's 8»), Гэри Росс

Студия Warner Bros. опубликовала основной трейлер «женского» спин-оффа криминально-приключенческой трилогии про Дэнни Оушена и его друзей — «8 подруг Оушена». В ленте снялись Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Минди Кейлинг, Сара Полсон, Аквафина, Рианна и Хелена Бонем Картер. Постановщиком новой картины выступил (почему-то мужчина) Гэри Росс.

Фильм расскажет об ограблении, которое организует сестра Дэнни Оушена, Дэбби, заручившись поддержкой команды сообщниц. Стащить планируется дорогущее ожерелье во время бала Института костюма Met Gala.

Состоялся релиз финального трейлера фильма Сергея Мокрицкого «Черновик», снятого по одноименному роману российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. В актерский состав ленты вошли Никита Волков, Юлия Пересильд, Евгений Цыганов и Андрей Мерзликин.

По сюжету картины молодой москвич Кирилл обнаруживает, что все знавшие его люди лишились воспоминаний о нем. Вскоре выясняется, что вселенная состоит из множества параллельных миров, и герою предначертано стать таможенником между ними. Однако главная проблема заключается в том, что большинство этих миров — лишь «черновые» варианты Земли.