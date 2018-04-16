Шантаж не прошел: Кончита призналась, что больна ВИЧ

Нойвирт опубликовал признание на официальной странице Кончиты Вурст в инстаграме, отметив, что к этому решению ее подтолкнул факт шантажа со стороны бывшего партнера.

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«Сегодня пришел тот день, когда мне пришло время избавиться от дамоклова меча на всю жизнь: я много лет обладаю положительным ВИЧ-статусом. Это не имеет никакого значения для общества, но мой бывший парень угрожает мне, что расскажет об этом общественности», — призналась Вурст.

«Я никому не дам права в будущем пугать меня и оказывать таким образом влияние на мою жизнь», — подчеркнула она.

По ее словам, она получает медицинскую помощь в течение многих лет.

Артистка отметила, что признаться публично — лучше, чем позволить кому-то третьему раскрыть детали твоей личной жизни. В конце Вурст добавила, что чувствует себя прекрасно, а также полна решимости.

Не совсем ясно, идет ли речь о Кончите — вымышленном персонаже — или о самом Томасе Нойвирте, который в феврале прошлого года грозился «убить» свое альтер-эго.

«Я чувствую, что хочу создать новый образ. Может, даже далекий от самого себя. Но с [образом] женщины с бородой я достиг всего, одержав победу на «Евровидении». Больше я в ней не нуждаюсь», — рассказывал австриец.

Сейчас, похоже, Нойвирт нашел Кончите еще одно применение — с ее помощью он попытался привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфицированных и отношения к ним (в данном случае не столь важно, болен ли сам певец).

Изначально образ Кончиты Вурст — латиноамериканской женщины с бородой -— задумывался как высказывание в защиту толерантности и принятия человека таким, какой он есть. На эту идею Нойвирта натолкнули частые случаи дискриминации и травли, с которыми он сталкивался в детстве.

При этом Кончита и Том Нойвирт — две разные личности. На официальном сайте отмечается, что это два самостоятельных человека, ведущих собственные жизни, однако сообща выступающих за толерантность и против дискриминации. У Кончиты есть даже вымышленная биография, описывающая ее детство и юные годы.

«В будни я работающая женщина, а по выходным — невероятно ленивый молодой человек», — шутил Нойвирт.

В 2014 году Кончита Вурст принимала участие в 59-м песенном конкурсе «Евровидение» с песней «Rise Like a Phoenix». В 2012-м исполнительница не прошла национальный отбор, однако позже ее было решено отправить на следующий конкурс без проведения кастинга.

В итоге она заняла первое место во втором полуфинале, набрав 169 баллов, а в финале конкурса одержала победу, получив 290 баллов.

Интересно, что российские зрители «Евровидения» дали Австрии третье место, а композиция «Rise Like a Phoenix» ненадолго возглавила отечественные чарты стриминговых сервисов. Довольно высокие результаты голосования были и в ряде других восточноевропейских стран, для которых характерны ксенофобные настроения.

После победы на конкурсе, которую Кончита назвала «праздником для всех тех, кто верит в будущее, где будут мир, любовь, толерантность, где людей будут принимать такими, какие они есть»,

певица неоднократно изъявляла желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить права ЛГБТ-сообщества в России.

При этом она подчеркивала, что не намерена «давать ему советов», а лишь хочет понять, «что это такое — быть президентом Путиным». Лидера России Вурст считает крайне привлекательным мужчиной, хотя для идеала у него «многовато пластики».

В 2015-м Том Нойвирт выпустил дебютный (и единственный на данный момент) лонгплей Кончиты Вурст «Conchita», в который вошли 12 композиций и в том числе — прорывная «Rise Like a Phoenix». На альбоме традиционное звучание барокко-попа разбавлялось влиянием электронной танцевальной музыки — в частности, дабстепа и хауса. Пластинка имела большой успех в Австрии, поднявшись на лидирующую позицию в чартах. Также альбом неплохо выступил в Швейцарии — там он добрался до шестой строчки хит-парада.