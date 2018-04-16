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Шантаж не прошел: Кончита призналась, что больна ВИЧ

Кончита Вурст объявила, что уже много лет ВИЧ-положительна‍

Победитель «Евровидения-2014» Кончита Вурст во время выступления на конкурсе 2015 года в... Leonhard Foeger/Reuters
Победитель «Евровидения-2014» Кончита Вурст во время выступления на конкурсе 2015 года в Вене
Австрийская певица Кончита Вурст — альтер-эго музыканта и дрэг-квин Томаса Нойвирта — рассказала о своем положительном ВИЧ-статусе. По ее словам, она живет с этим заболеванием уже много лет.

Нойвирт опубликовал признание на официальной странице Кончиты Вурст в инстаграме, отметив, что к этому решению ее подтолкнул факт шантажа со стороны бывшего партнера.

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«Сегодня пришел тот день, когда мне пришло время избавиться от дамоклова меча на всю жизнь: я много лет обладаю положительным ВИЧ-статусом. Это не имеет никакого значения для общества, но мой бывший парень угрожает мне, что расскажет об этом общественности», — призналась Вурст.

«Я никому не дам права в будущем пугать меня и оказывать таким образом влияние на мою жизнь», — подчеркнула она.

heute ist der tag gekommen, mich fьr den rest meines lebens von einem damoklesschwert zu befreien: ich bin seit vielen jahren hiv-positiv. das ist fьr die цffentlichkeit eigentlich irrelevant, aber ein ex-freund droht mir, mit dieser privaten information an die цffentlichkeit zu gehen, und ich gebe auch in zukunft niemandem das recht, mir angst zu machen und mein leben derart zu beeinflussen. seit ich die diagnose erhalten habe, bin ich in medizinischer behandlung, und seit vielen jahren unterbrechungsfrei unter der nachweisgrenze, damit also nicht in der lage, den virus weiter zu geben. ich wollte aus mehreren grьnden bisher nicht damit an die цffentlichkeit gehen, nur zwei davon will ich hier nennen: der wichtigste war mir meine familie, die seit dem ersten tag bescheid weiss und mich bedingungslos unterstьtzt hat. ihnen hдtte ich die aufmerksamkeit fьr den hiv-status ihres sohnes, enkels und bruders gerne erspart. genauso wissen meine freunde seit geraumer zeit bescheid und gehen in einer unbefangenheit damit um, die ich jeder und jedem betroffenen wьnschen wьrde. zweitens ist es eine information, die meiner meinung nach hauptsдchlich fьr diejenigen menschen von relevanz ist, mit denen sexueller kontakt infrage kommt. coming out ist besser als von dritten geoutet zu werden. ich hoffe, mut zu machen und einen weiteren schritt zu setzen gegen die stigmatisierung von menschen, die sich durch ihr eigenes verhalten oder aber unverschuldet mit hiv infiziert haben. an meine fans: die information ьber meinen hiv-status mag neu fьr euch sein – mein status ist es nicht! es geht mir gesundheitlich gut, und ich bin stдrker, motivierter und befreiter denn je. danke fьr eure unterstьtzung!

Публикация от conchita (@conchitawurst)

По ее словам, она получает медицинскую помощь в течение многих лет.

Артистка отметила, что признаться публично — лучше, чем позволить кому-то третьему раскрыть детали твоей личной жизни. В конце Вурст добавила, что чувствует себя прекрасно, а также полна решимости.

Не совсем ясно, идет ли речь о Кончите — вымышленном персонаже — или о самом Томасе Нойвирте, который в феврале прошлого года грозился «убить» свое альтер-эго.

«Я чувствую, что хочу создать новый образ. Может, даже далекий от самого себя. Но с [образом] женщины с бородой я достиг всего, одержав победу на «Евровидении». Больше я в ней не нуждаюсь», — рассказывал австриец.

Сейчас, похоже, Нойвирт нашел Кончите еще одно применение — с ее помощью он попытался привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфицированных и отношения к ним (в данном случае не столь важно, болен ли сам певец).

Изначально образ Кончиты Вурст — латиноамериканской женщины с бородой -— задумывался как высказывание в защиту толерантности и принятия человека таким, какой он есть. На эту идею Нойвирта натолкнули частые случаи дискриминации и травли, с которыми он сталкивался в детстве.

При этом Кончита и Том Нойвирт — две разные личности. На официальном сайте отмечается, что это два самостоятельных человека, ведущих собственные жизни, однако сообща выступающих за толерантность и против дискриминации. У Кончиты есть даже вымышленная биография, описывающая ее детство и юные годы.

«В будни я работающая женщина, а по выходным — невероятно ленивый молодой человек», — шутил Нойвирт.

В 2014 году Кончита Вурст принимала участие в 59-м песенном конкурсе «Евровидение» с песней «Rise Like a Phoenix». В 2012-м исполнительница не прошла национальный отбор, однако позже ее было решено отправить на следующий конкурс без проведения кастинга.

В итоге она заняла первое место во втором полуфинале, набрав 169 баллов, а в финале конкурса одержала победу, получив 290 баллов.

Интересно, что российские зрители «Евровидения» дали Австрии третье место, а композиция «Rise Like a Phoenix» ненадолго возглавила отечественные чарты стриминговых сервисов. Довольно высокие результаты голосования были и в ряде других восточноевропейских стран, для которых характерны ксенофобные настроения.

После победы на конкурсе, которую Кончита назвала «праздником для всех тех, кто верит в будущее, где будут мир, любовь, толерантность, где людей будут принимать такими, какие они есть»,

певица неоднократно изъявляла желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить права ЛГБТ-сообщества в России.

При этом она подчеркивала, что не намерена «давать ему советов», а лишь хочет понять, «что это такое — быть президентом Путиным». Лидера России Вурст считает крайне привлекательным мужчиной, хотя для идеала у него «многовато пластики».

В 2015-м Том Нойвирт выпустил дебютный (и единственный на данный момент) лонгплей Кончиты Вурст «Conchita», в который вошли 12 композиций и в том числе — прорывная «Rise Like a Phoenix». На альбоме традиционное звучание барокко-попа разбавлялось влиянием электронной танцевальной музыки — в частности, дабстепа и хауса. Пластинка имела большой успех в Австрии, поднявшись на лидирующую позицию в чартах. Также альбом неплохо выступил в Швейцарии — там он добрался до шестой строчки хит-парада.