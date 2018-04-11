Вышел из сумрака: Лукьяненко — 50 лет

За свою 30-летнюю литературную карьеру Лукьяненко написал внушительное количество романов и рассказов, стал лауреатом многочисленных премий, а его произведения приобрели статус настоящих бестселлеров.

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Лукьяненко родился в Казахской ССР в городе Каратау. Как это часто бывает, о карьере писателя Сергей начал задумываться уже в достаточно зрелом возрасте. В детстве Лукьяненко притягивала медицина, и, окончив среднюю школу, юбиляр переехал в столицу республики, где поступил в Алма-Атинский государственный медицинский институт.

Уже будучи студентом, Лукьяненко начал пробовать свои силы в литературе, и в 1988 году в журнале «Заря» был опубликован его первый научно-фантастический рассказ «Нарушение».

Литературная деятельность не помешала учебе, и он закончил вуз по специальности врач-психиатр, прошел ординатуру и некоторое время работал в одной из казахстанских больниц.

Попутно Лукьяненко продолжал писать, и в конечном итоге литература перевесила медицину. Он устроился работать в фантастический журнал «Миры» и трудился там некоторое время в должности заместителя главного редактора.

Фоторепортаж: Сергею Лукьяненко -- 50 __is_photorep_included11713873: 1

Еще учась на врача, Лукьяненко работал над своим первым романом «Рыцари сорока островов», который закончил в 1990 году. Книга была издана в 1992 году и сразу принесла писателю определенную известность и несколько литературных премий.

Уже к середине 90-х годов Лукьяненко стал популярным в своем жанре автором, написавшим большое количество произведений. Самыми значимыми из них стали повесть «Атомный сон» и дилогия из романов «Линия грез» и «Императоры иллюзий», написанная под влиянием видеоигры «Master of Orion».

В конце 1996 года Лукьяненко завершил работу над романом «Лабиринт отражений», который стал одной из визитной карточек фантаста, и переехал в Москву.

Писатель объяснил свое решение тем, что в российской столице он находился ближе к издательствам, а многочисленные поездки по России стали менее затратными.

В 1998 году Лукьяненко написал свой самый популярный роман «Ночной Дозор». Книга положила начало целой серии: «Дневной Дозор», «Сумеречный Дозор», «Последний Дозор», «Новый Дозор» и «Шестой Дозор».

Сам автор не исключает, что может появиться продолжение цикла, который он уже неоднократно «завершал».

«Приступить к написанию «Дозоров» я могу в любой момент времени, мне для этого надо только компьютер включить, — цитирует Лукьяненко ТАСС. — Там настолько весь мир проработан в голове, что никакой проблемы не составляет начать ее писать».

Хотя поначалу первый роман цикла вряд ли можно было сравнить по популярности с «Лабиринтом отражений», но именно права на «Дозор» были выкуплены ОРТ, который планировал снять сериал с небольшим бюджетом. Однако проект постепенно разрастался, и в 2004 году в российский прокат вышел полнометражный фильм режиссера Тимура Бекмамбетова о тайной борьбе темных и светлых мистических сил в современной Москве

Роль главного героя книги Антона Городецкого в экранизации исполнил Константин Хабенский. Компанию ему составили известные ветераны кино Владимир Меньшов, Валерий Золотухин и Римма Маркова.

В фильме также сыграли создатель и лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко и на тот момент уже экс-участница «Блестящих» Жанна Фриске.

Картина имела большой коммерческий успех, и уже год спустя вышло продолжение «Дневной Дозор». В определенный момент экранизация стала сильно расходиться с первоисточником, но даже ярые поклонники романов не подвергали критике создателей. Это во многом связано с тем, что автором сценария кинодилогии выступил сам Лукьяненко, и все крупные изменения в сюжете вышли из-под пера автора оригинала.

В 2006 году в прокат вышла еще одна экранизация Лукьяненко, к которой писатель также написал сценарий, — «Азирис Нуна» по повести «Сегодня, мама!», написанной в соавторстве с Юлием Буркиным. Однако фильм прошел незамеченным и провалился в прокате.

25 мая этого года выйдет картина «Черновик» по одноименному роману юбиляра, но в этот раз Лукьяненко не принимал участия в создании фильма.

В ленте снялись Евгений Цыганов, Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Андрей Мерзликин. Одну из ролей также исполнила политик Ирина Хакамада.

Режиссером картины стал Сергей Мокрицкий, известный своей операторской работой в фильмах Кирилла Серебренникова «Изображая жертву» и «Дневник убийцы».