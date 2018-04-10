Депардье замахнулся на Высоцкого

Как сообщили представители пресс-службы мероприятия, Депардье прибудет в столицу в конце текущего месяца.

Реклама

«Сам Жерар Депардье приедет в Москву 25 апреля, чтобы исполнить песни Высоцкого», — сообщили организаторы. Они отметили, что актер «давно мечтал поработать с Высоцким и его текстами».

«Еще в 1970-х существовал замысел фильма «Венские каникулы» по сценарию Владимира Высоцкого и Эдуарда Володарского — история узников концлагеря, которым удалось сбежать за несколько дней до окончания войны. Марина Влади перевела сценарий на французский и отвезла в Париж, — отмечается в пресс-релизе — Молодые, но уже очень знаменитые актеры Жерар Депардье и Даниэль Ольбрыхский согласились играть в картине без гонорара.

К сожалению, смерть Высоцкого помешала этим планам».

Владимир Семонович встретился с Депардье в Париже в 1975 году — их свела супруга артиста Марина Влади.

«Меня познакомила с Владимиром Марина Влади, — вспоминал позднее французский актер. — Он пел мне свои песни, и хотя я не понимал ни слова, но чувствовал их.

В Высоцком поражали открытость, щедрость души...»

Впоследствии француз неоднократно заявлял о том, что Высоцкий оказал на него огромное влияние — даже больше, чем Станиславский, чьей системе он, по собственному признанию, никогда не следовал.

«Участие в концерте станет данью уважения, которую Депардье отдаст великому барду», — отметили в пресс-службе.

Сын артиста, актер театра и кино Никита Высоцкий заявил, что всецело поддерживает идею с участием Депардье в предстоящем мероприятии.

«Я к этому хорошо отношусь. Они были знакомы при жизни [отца], у них даже была идея вместе работать, — приводит его слова НСН. — Хотели кино делать вместе, так что, по-моему, это очень хорошо».

Депардье должен спеть композиции Владимира Высоцкого как на французском, так и на русском языке. Вместе с ним сцену разделят сам Никита Высоцкий, а также Ольга Кормухина, Юлия Чичерина, Александр Домогаров, группа «Город 312» и другие исполнители.

В январе 2013 года Депардье получил российское гражданство — приказ об этом подписал лично президент страны Владимир Путин.

Комментируя новость о получении российского гражданства, Депардье признался, что является большим поклонником русской культуры и образа мышления, поэтому очень рад тому, что стал частью этой страны. По его словам, больше всего он ценит творчество Пушкина, Лермонтова и Высоцкого.

Он также отметил, что любит президента России Владимира Путина, и это взаимно. Россию актер назвал «страной великой демократии». Он сообщил, что собирается учить русский и рассматривает в качестве места проживания не только Москву, которая является для него слишком крупным городом.

В 2015-м Депардье заявил, что «готов умереть за Россию».

«Я готов умереть за Россию, потому что люди здесь сильные; я не хочу умереть, как дурак, в нынешней Франции», — сказал Депардье, добавив, что он никогда не причислял себя к числу французов и не разделял ценностей, в которых его воспитывали.

Кроме российского паспорта у актера также имеется гражданство Бельгии, которое он получил в 2013-м, а в ближайшее время он рассчитывает стать гражданином Алжира.

«Скоро я буду жить в Алжире. Я выбрал город Алжир. Это великолепная страна», — заявил Депардье в начале года. Он добавил, что ему интересна история Алжира, и он считает алжирцев очень умным народом, который был захвачен «неграмотной армией» в 1830 году.

В феврале и марте этого года спектакль «Любовные письма» с участием Депардье и Изабель Аджани, который должен был пройти в России, дважды отменялся. Как заявила пресс-секретарь спектакля Ольга Бабич, причиной отмены стали проблемы со здоровьем актера.

«Поскольку Депардье не озвучил новую дату, было решено спектакли в Краснодаре и Майкопе отменить, полностью возвратив зрителям деньги за купленные билеты», — отметила она.