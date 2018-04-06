Плейлист недели: Эминем, A$AP Rocky и квест от Федорова

Американский рэпер Эминем выпустил клип на «Framed» — самую, пожалуй, удачную композицию со своей последней пластинки «Revival», вышедшей в декабре прошлого года.

Ролик на композицию, выполненную в нетипичном для Маршалла Мэтэрса жанре хорроркор (базирующемся на эстетике фильмов ужасов), снят в соответствующем ключе: музыкант предстал в нем в образе убийцы-психопата, страдающего от психического расстройства и совершающего побег из лечебницы.

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SZA — «Broken Clocks»

Солана Роу, более известная под псевдонимом SZA, опубликовала музыкальное видео на центральный трек с прошлогоднего дебютного лонгплея «Ctrl» — «Broken Clocks».

Единственная девушка на лейбле Кендрика Ламара Top Dawg Entertainment (TDE) в клипе оказывается в летнем лагере «Camp Ctrl», где развлекается с новыми приятелями. Концовка, впрочем, вносит в царящую идиллию нотки психологического триллера.

A$AP Rocky и Моби — «A$AP Forever»

Новый ролик рэпера A$AP Rocky от стандартной поделки в духе современного урбана отличает действительно впечатляющая съемка и монтаж. В течение четырех минут мы наблюдаем нарезку сцен повседневной нью-йоркской жизни успешного рэпера, не забывающего о своих корнях, в определенный момент сменяющуюся психоделическим трипом.

Вынесенный в заглавие композиции фичуринг с Моби, впрочем, справедлив лишь в случае с клипом, в котором музыкант засветился в небольшом камео, — к созданию самой песни, построенной на семплах его нетленки «Porcelain», он не причастен.

Thirty Seconds to Mars — «Rescue Me»

Американские уже давно не рокеры Thirty Seconds to Mars, возглавляемые Джаредом Лето, продолжают эксперименты с электронным звучанием на свежевышедшем пятом студийнике «America».

В самой яркой вещи из числа 12 новинок — «Rescue Me» — прослеживается сильное влияние фьюче-бэйса, что в связке с характерным вокалом Лето неожиданно начинает навевать мысли о творчестве Chvrches (у которых, кстати, на конец мая запланирован третий полнометражный релиз).

Джон Ледженд и БладПоп — «A Good Night»

Адепт неосоула Джон Ледженд отправляется на вечеринку в приподнятом настроении, где встречает девушку, в которой моментально распознает будущую супругу. Помогает ему в этом юный БладПоп, известный в первую очередь по коллаборации с Джастином Бибером.

Достаточно быстро в процесс включаются остальные расслабляющиеся на танцполе посетители и в два счета переодевают Ледженда и его избранницу в свадебные наряды, после чего все окончательно превращается в церемонию бракосочетания.

«Федоров и Крузенштерн» — «Гвидон»

Проект бессменного лидера «АукцЫона» Леонида Федорова и фронтмена израильской авант-рок-группы «Крузенштерн и пароход» Игоря Крутоголова опубликовал музыкальное видео на композицию «Гвидон» с новой пластинки «Постоянство веселья и грязи», целиком состоящей из песен на стихи поэта Даниила Хармса.

В ролике главный герой разбрасывает по черно-белому Петербургу загадочные мешки — на самом деле, их действительно можно было обнаружить утром 7 апреля в районе знаковых для Хармса адресов. Список локаций уже сейчас доступен на официальном сайте проекта. Самые мобильные поклонники творчества Федорова, Крутоголова и Хармса нашли в мешках копии «Постоянства веселья и грязи» и автографами музыкантов.

СБПЧ и Томас Мраз — «Друг»

На восьмой альбом «Мы не спали, мы снились» петербуржцы из команды «Самое большое простое число» позвали петь свою давнюю приятельницу Наадю, а также довольно неожиданного гостя — уфимского рэпера Томаса Мраза, что автоматически выделяет трек «Друг» на фоне остальных (местами, впрочем, не менее удачных).

В конечном итоге (не без продюсерского содействия, надо полагать, Саши Липского из электронного дуэта Simple Symmetry) все звучит так, как будто Джейми xx ударился в ямайский даб, что, собственно, замечательно.

Тим Аминов и Седрик Гасайда — «Orpheus» / «Eurydice»

Московский электронщик Тим Аминов выпустил клип (и по совместительству мини-фильм) на две песни — «Orpheus» и «Eurydice», вокальную партию для которых записал канадский исполнитель Седрик Гасайда.

Действие ролика разворачивается в антиутопичном будущем, где люди лишились речи и общаются при помощи издаваемых звуков — каждое живое существо обладает своим уникальным тембром. Орфеев, чье звучание способно исцелять, безжалостно истребляют.

Украинский поп-певец Иван Дорн для съемок клипа на вещь со своего последнего альбома «OTD» — «Afrika» — отправился в Уганду и задействовал в видео юных учеников танцевальной студии Masaka Kids Africana.

По словам певца, у школы даже нет полноценного здания — в описании ролика оставлена ссылка на форму, которая позволяет перечислить Masaka Kids Africana денежные средства.

Мы — »Être à moi»

Передумавший распадаться российско-израильский поп-дуэт «Мы» выпустил пятый релиз за год — альбом «Ближе». Музыка Даниила Шайхинурова и Евы Краузе все еще придерживается малых форм, однако даже это не освобождает от закрадывающихся мыслях об их творческой истощенности.

Совсем уж неудачной пластинку назвать, впрочем, нельзя: как минимум одна по-настоящему хорошая песня — »Être à moi» — тут имеется. Однако брать все же стоит именно качеством, а не количеством.