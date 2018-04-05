«Я в этом никакого страха не вижу, особенно если это русский человек или украинец, — отметил Лушкашенко. — Это же не запрещено? Нет. За Беларусь может выступать украинец, русский человек, и мы за кого-то можем выступать. Такое практикуется в других странах».

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«Знаете, я интернационалист и патриот. То, что Беларусь будет представлять украинец, даже вижу в этом некоторую выгоду для нашего государства, особенно для вас, вашего «цеха» — вот он пришел и всех вас удивил, — добавил президент. — Давайте согласимся, что это талантливый парень, он объективно победил.

Формат «Евровидения»? Абсолютно. Плюс к тому — он раскрученный, как это модно говорить, он известный в России, в той же Украине. Я очень надеюсь, что эти страны нам могут дать по 12 баллов. Что в этом плохого? Ничего плохого не вижу».

Белорусский лидер отметил, что его огорчил тот факт, что часть жителей страны негативно восприняла кандидатуру Alekseev, и напомнил, что это состязание и конкуренция. «Если бы были наши на таком же уровне — мы бы были рады», — признался Лукашенко.

«Я тогда сказал: надо ездить, может, мы не завоюем там места, но надо, чтобы мир нас видел. Европейцы, весь мир смотрит, — отметил президент. — И если там белорусы, Беларусь, то это также маленькое зернышко в нашу пользу».

Лукашенко назвал выступление на «Евровидении» отличной возможностью «заявить о себе» вне зависимости от итоговых результатов конкурса.

«Кстати, этот парень и денег не просил, но где надо, мы плечо подставим, он же едет от нас выступать», — подчеркнул белорусский лидер. По его словам, крайне важно не просто спеть на «Евровидении», а еще и привезти конкурс в свою страну, что обеспечивает победа на нем.

Настоящее имя певца Alekseev — Никита Алексеев, он начал свою карьеру четыре года назад, приняв участие в четвертом сезоне украинского «Голоса» и дойдя до полуфинала. В 2016 году исполнитель выпустил дебютный студийный альбом «Пьяное солнце».

Россию на «Евровидении-2018» в Лиссабоне будет представлять певица Юлия Самойлова, выбранная в качестве делегатки во второй раз. Она выступит под шестым номером во втором полуфинале, который состоится 10 мая.

Вместе с представительницей России сцену разделят также артисты от Норвегии, Румынии, Молдавии, Нидерландов, Грузии, Польши и других стран.

Самойлова будет выступать на конкурсе с песней «I Won't Break», которая была опубликована на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest 11 марта и на данный момент собрала уже более полутора миллионов просмотров.

Авторами песни выступили Леонид Гуткин, Нетта Нимроди и Арье Бурштейн — они же писали прошлогоднюю «Flame Is Burning», с которой Самойлова должна была выступать на «Евровидении-2017». Гуткин также был одним из авторов песен для «Евровидения» для Дины Гариповой и Полины Гагариной.

Самойлова должна была представлять Россию на «Евровидении-2017» в Киеве, но певице запретили въезд на территорию Украины на три года. Европейский вещательный союз предлагал российской стороне транслировать конкурс через спутник или сменить конкурсанта, но на Первом канале эти варианты назвали неприемлемыми.

Президент России Владимир Путин посчитал тогда решение России об отказе от участия в «Евровидении» в Киеве правильным.

«То, что наши структуры, вовлеченные в процесс, отказались принимать участие [в «Евровидении»], думаю, что поступили правильно, потому что, на мой взгляд, сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить мероприятие подобного рода», — отметил лидер страны.

Он так же добавил, что отказ Первого канала от трансляции конкурса не помешает желающим увидеть его.

«Те, кто хотел посмотреть, всегда могли сделать это в интернете», — заключил Путин.

Первый полуфинал конкурса состоится 8 мая, второй, в котором примет участие Самойлова — 10 мая. Финал «Евровидения» запланирован на 12 мая.