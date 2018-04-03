Беженцы не ко времени

Шериф небольшого городка на побережье Джуд Миллер (комик Стив Зан в серьезной роли) получает неожиданный вызов – на дальнем и забытом пляже обнаружено тело неизвестного человека. Когда он с напарником (Рик Гомес) приезжают на место, обнаруживают, что погибших намного больше, но есть и спасшиеся.

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Спасательную операцию берут в свои руки федеральные агенты во главе с Эммой Рен (Сандрин Холт), шерифа на место происшествия не пускают, да и вообще все засекречивают. Дело в том, что все эти люди – и живые, и умершие – оказались беженцами из далекого будущего, из которого они сбежали в хорошие времена начала XXI века, спасаясь от поголовного истребления.

Геноцид проводят некие апексы – следующая ступень развития человека, — которые захватили власть на Земле и решили истребить своих предшественников. Федералы изолируют всех уцелевших – их около пятидесяти человек – и пытаются придумать, что с ними делать. В это время на шерифа натыкается женщина по имени Рис (Натали Мартинес) – она тоже выжила при переносе, но обладает сверхспособностями, а еще у нее среди основной группы есть дочь, которую ей нужно найти. А федералам становится известно, что это не первый перенос во времени, и на земле уже живут пришельцы из будущего.

Телеканал ABC начал показ сериала «Переправа» (The Crossing) – истории о людях из будущего, для которых наше время оказалось золотым веком.

ABC представляет «Переправу», как новое шоу от канала, который показывал «Остаться в живых» («Lost»). Это, разумеется, правда — сериал Джей Джей Абрамса действительно когда-то выходил именно здесь, его смотрели миллионы зрителей и даже не слишком вменяемый финал собрал вполне приличные рейтинги.

Но с того финала (он был показан в мае 2010 года) прошла целая эпоха, которая кардинально изменила современное телевидение – в первую очередь американское, конечно, но и телевизионщики других стран что-то пытаются делать, глядя на успех «Игры престолов». Онлайн-сервисы – вроде Netfix и Amazon — как-то быстро отвоевали себе место под солнцем и в номинациях (а иногда и среди лауреатов) премии «Эмми». Не учитывать изменившуюся ситуацию при создании нового шоу невозможно – и сложно сказать, насколько пришлись бы ко двору «Остаться в живых» сегодня.

С «Переправой» же проблема в том, что это не «Остаться в живых» даже близко.

Этот сериал относится к твердой научной фантастике, и никакой мистике не предполагает даже на уровне идеи. Люди, сбежавшие от геноцида и диктатуры, не содержат загадки; это знакомое и даже вошедшее в поговорки представление о том, где лучше. Ну а жертвы, которые неизбежно появляются во время поисков лучшего места, ужасают, но статистически неизбежны.

Волна беженцев от войн на Ближнем Востоке, с которой вот уже который год пытаются справиться страны Европы, тоже сопровождались трагедиями – их показывали по телевидению, снимки страданий мигрантов выигрывали престижные премии. Но потом начиналась работа с теми, кто, несмотря на все препоны, все же сумел добраться до места назначения.

США по понятным причинам тоже знакомы с таким явлением – в эту страну стремились мигранты с Кубы и других стран Карибского моря, а справиться с потоком нелегалов из Мексики не удалось ни одному президенту, хотя они и обещали, — Дональд Трамп, например, собирался построить стену на границе. Фактически ситуация, с которой начинается «Переправа», должна быть стандартной и для местных властей, и для федеральных служб. Изюминки добавляет то, что беженцы – из самих Соединенных Штатов, а сбежали они не на разваливающейся лодке, а с помощью самой настоящей машины времени.

Не сказать, что этот сюжет слишком необычен. В сериале «Terra Nova», который канал Fox показывал аж в 2011 году, люди тоже бежали из антиутопии будущего – правда, в поисках ресурсов они забрались в далекие времена, когда на Земле еще бродили динозавры. «Terra Nova» быстро выработала зрительский интерес и была закрыта после первого сезона, так и не доведя историю до конца – впрочем, плодить бесконечные интриги на скудном материале малонаселенной колонии действительно сложно.

«Переправе» тоже сложно, хотя мир начала XXI века населен не в пример лучше.

ABC Studios Кадр из сериала «Переправа»

Но уже в пилотном эпизоде сценаристы прибегают к немного нечестному приему и превращают настоящее в некий проходной двор, по которому бегают толпы пришельцев из будущего — и не все из них с добрыми намерениями. Впрочем, даже великому Джеймсу Кэмерону пришлось посылать в прошлое еще одного терминатора, чтобы как-то освежить сюжет второго – и наиболее успешного – фильма культовой франшизы.

В принципе, пилот «Переправы» выглядит так, словно его создатели до конца не определились, в какую сторону они хотят повернуть сюжет, и на всякий случай застолбили все возможные варианты. Тут и проблема беженцев, и опасность диктатуры и геноцида, которые ожидают неблагодарное человечество, и «чужие среди нас» — благодатная тема, которой кормились и драматические «Секретные материалы», и комедийные «Люди в черном».

И, разумеется, неизвестные «апексы», которые описываются как следующая ступень эволюции человечества и которые по каким-то причинам решили захватить власть и уничтожит всех людей. У братьев Стругацких, которых авторы «Переправы» явно не читали, было нечто подобное, но их люденов даже на первый сезон не хватило бы – они слишком неконфликтны, их занятия людям непонятны, так что бежать от них незачем. Даже с помощью машины времени.