«Простоквашино»: чем удивил новый мультфильм

Серьезный не по годам мальчик дядя Федор получает посылку, из которой выпархивает очумевший от долгого сидения в коробке галчонок. Он рассказывает о страшной беде, нависшей над обитателями Простоквашино, и требует помощи.

Фоторепортаж: 40 лет спустя: что не так с новым "Простоквашино" __is_photorep_included11704700: 1

Дядя Федор обращается к отцу и матери, но они заняты заботой о новорожденной дочери Вере Павловне, не обращают внимания на его слова и помогать явно не собираются. Тогда мальчик берет дело спасения друзей в свои руки и отправляется в деревню, где кот Матроскин по-прежнему ругает пса Шарика, а почтальон Печкин снова не хочет отдавать посылку. Правда, современные методы коммуникации творят чудеса – и вот уже родители дяди Федора вынуждены тоже поехать в Простоквашино.

Киностудия «Союзмультфильм» представила первую серию мультсериала «Возвращение в Простоквашино» — продолжения культовой анимационной трилогии 80-х, которое грозится разрастись до невероятных размеров.

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Анонсирован этот проект был еще несколько лет назад, когда «Союзмультфильм» заявил о намерении снять сиквелы популярных советских мультфильмов. Кроме «Простоквашино» речь тогда шла о фильмах про Карлсона, «Котенка с улицы Лизюкова», а также о «Попугае Кеше» и «Котенке по имени Гав».

Идея была встречена с солидной долей скептицизма – совсем недавно вышли переделанные советские фильмы (вроде «Джентльменов удачи!», «Кавказкой пленницы» или «Служебного романа: Наше время»), которые, разумеется, успеха оригинальных картин не повторили. Поэтому и были определенные сомнения в целесообразности возрождения анимационных хитов, сделанных в советские времена. Василий Ливанов (он озвучивал Карлсона) даже назвал это «спекуляцией на уже созданных произведениях».

Тем не менее, от возрождения старых франшиз «Союзмультфильм» не отказался, и «Возвращение в Простоквашино», судя по всему, будет первой ласточкой.

Новые серии – а предполагается выпустить тридцать шестиминутных эпизодов до 2020 года – были представлены в начале марта. Тогда же было объявлено о новых голосах героев — пса Шарика озвучил музыкант Гарик Сукачев, почтальона Печкина — Иван Охлобыстин, маму Дяди Федора — телеведущая Юлия Меньшова, а самого Дядю Федора – 11-летний актер Алексей Онежен. Сложнее всего получилось с Матроскиным: буквально за день до премьеры первой серии представители «Союзмультфильма» рассказали, что Матроскина озвучит Антон Табаков.

«Мы уверены, что генетическое сходство с голосом Олега Павловича даст нашему Матроскину тот тембр и интонации, которые так свойственны первоначальному персонажу. Кроме того, очень символично, что Антон согласился продолжить то дело, которое в свое время начал его отец. Это и есть преемственность, для нас она имеет большое значение», — отметила председатель правления студии Юлиана Слащева.

Отец Антона, знаменитый актер Олег Табаков озвучивал кота Матроскина в трех «классических» выпусках «Простоквашино», и его голос стал одной из характерных примет этого мультфильма. Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни в результате сердечного приступа. Его работа в продолжении серии, разумеется, не предполагалась — первоначально заявлялось, что этот персонаж будет говорить голосом Михаила Ефремова, но за месяц студия свое мнение изменила.

Антон Табаков назвал озвучивание Матроскина данью памяти отцу. «Я даже не пытаюсь «допрыгнуть» до первоначального героя. Важнее продлить ему жизнь и понравиться зрителю», — сказал Табаков-младший.

Все новые серии «Простоквашино» посвятят памяти Олега Табакова – соответствующие титры были добавлены в самое начало эпизодов.

Премьера «Возвращения в Простоквашино» состоялась в официальных группах «Союзмультфильма» в соцсетях, и за 2,5 часа серия получила более 1,4 млн просмотров во «ВКонтакте» и более миллиона – в «Одноклассниках».

Отзывы первых зрителей пока противоречивые – кому-то новое «Простоквашино» нравится, кто-то резко против. Пользователь твиттера Варио отметил «неплохую анимацию», но выказал раздражение упоминанием современных реалий, а также «рекламой божественной Почты России».

Выложили первую серию нового Простоквашино

Вот вроде неплохая анимация, всё более-менее качественно, но сильно отталкивают эти постоянные "блоги/подписчики/сэлфи/интернет/смайлик", зачем это надо? — Варио (@djinjagoman) 3 апреля 2018 г.

При этом озвучку пока, кажется, не критиковал никто из посмотревших новый эпизод.

Впрочем, в скором будущем «Союзмультфильму», видимо, предстоит разбираться с Эдуардом Успенским – первая серия, которая вышла в 1978 году, была созданы по мотивам его повести «Дядя Фёдор, пёс и кот», и он считает, что эти персонажи принадлежат ему. Успенский готовится судиться со студией. «Права им не принадлежат и принадлежать не будут. Пытаются изобразить, что имеют их и возможность действовать. Обязательно буду подавать в суд», — приводит RT слова писателя.

Успенский заявил, что не смотрел новый эпизод «Простоквашино».