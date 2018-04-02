«Первый игрок» приготовился

Американский блокбастер на стыке научной фантастики и фэнтези «Первому игроку приготовиться», снятый Стивеном Спилбергом по одноименному роману Эрнеста Клайна, занял первое место по кассовым сборам в России и СНГ за уикенд 29 марта — 1 апреля. На данный момент картина собрала уже 335 миллионов рублей.

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Выполненный в эстетике киберпанка экшен о виртуальной реальности, напичканный референсами к поп-культуре 80-х и 90-х, продемонстрировал внушительный успех и на родине, собрав $53,2 миллиона за первые четыре дня и также возглавив бокс-офис. Роман Клайна был опубликован семь лет тому назад и мгновенно стал бестселлером, а студия Warner Bros. выкупила права на экранизацию еще до выхода самой книги.

Действие ленты разворачивается в антиутопичной версии 2045 года. Главный герой — юноша Уэйд Уоттс (Тай Шеридан) — вместе с большей частью человечества проводит большую часть времени в гигантской виртуальной вселенной и по совместительству онлайн-игре OASIS. В OASISе его создатель, компьютерный гений Джеймс Холлидей, спрятал «пасхальное яйцо» — любой нашедший его станет мультимиллиардером и владельцем этой вселенной. Игроки-пасхантеры должны обнаружить три ключа, пройдя серию испытаний-квестов.

Но за призом охотятся не только геймеры-энтузиасты, но и зловещая корпорация IOI во главе с Ноланом Сорренто (Бен Мендельсон), который готов на все ради получения власти над OASISом.

«Первый игрок» заметно отъел кассу у остальных штурмующих кинотеатры лент — идущий вторым анимационно-игровой семейный фильм «Кролик Питер» опустошил кошельки родителей только на 123 миллиона рублей. Правда, герой произведений писательницы Беатрис Поттер появился на экранах еще на предыдущей неделе и за первый уикенд собрал более 241 миллиона рублей, также оказавшись на втором месте.

В центре сюжета оказывается молодой фермер Томас Макгрегор (Донал Глисон), которому по наследству от дяди досталась ферма и вражда с семейством кроликов. Эта вечная битва за урожай проходит несколько стадий, в которой участвуют взрывы и прочие неприятности — пока однажды сами кролики не понимают, что без фермеров им негде будет таскать морковку.

Возглавлявший бокс-офис на прошлый выходные сиквел «Тихоокеанского рубежа» Гильермо дель Торо (который на этот раз уступил кресло режиссера и исполнил функции продюсера) съехал на третье место, собрав 100 с небольшим миллионов рублей.

За две недели проката картина заработала 585,8 миллиона рублей. В принципе, от первой части вторая серия отличается почти ничем — все те же роботы сражаются с теми же пришельцами, просто чуть больше и размашистей.

После «Рубежа» идет российская комедия «Каникулы президента», собравшая за выходные 23,8 миллиона рублей. Очевидно, смотреть на двойника Владимира Путина российский зритель не слишком хотел после прошедших 18 марта выборов.

На пятом месте располагается психологический триллер Стивена Содерберга «Не в себе», полностью снятый на айфон и повествующий о девушке (Клер Фой), добровольно оказавшейся в психиатрической лечебнице и вынужденной столкнуться со своими внутренними демонами. В российском прокате картина собрала 22,4 миллиона рублей.

На шестой строчке оказалась еще одна российская комедия «Я худею», вышедшая месяц назад и уверенно выступившая в прокате. За прошедший уикенд лента получила 21,9 миллиона рублей, а общие кассовые сборы достигли отметки 648,9 миллиона рублей.