Табакову нашли замену

Уход худрука и директора МХТ имени Чехова Олега Табакова почти сразу поставил вопрос о его возможном преемнике на должности главы одного из ведущих театров России. Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни — он находился в больнице с ноября 2017 года, и эти шесть месяцев театром руководил его первый заместитель — актер и режиссер Юрий Кравец. И вот, кажется, интрига разрешилась.

Художественным руководителем МХТ имени Чехова назначен Сергей Женовач, сообщает РИА «Новости».

«Все собравшиеся обещали Сергею Васильевичу Женовачу помогать, оказывать поддержку, это очень важная позиция. Мы со своей стороны просим внимательно подойти к истории театра и к людям… Решение принято», — заявил глава Минкультуры Владимир Мединский на совещании в ведомстве с художественными руководителями и директорами ведущих театров. По словам министра, приказ будет подписан в пятницу, 23 марта, а в театр на работу Женовач выйдет через месяц, с 23 апреля.

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Сергею Женовачу 60 лет, в 1979 году он окончил режиссерский факультет Краснодарского института культуры. Работал режиссером в театре-студии «Человек» и Театре на Малой Бронной, с 2005 года возглавлял основанную им «Студию театрального искусства». Ставил спектакли в Малом театре («Горе от ума» 2000 года, «Правда хорошо, а счастье лучше» 2002-го, «Мнимый больной» 2005-го), в Большом театре («Иоланта» Чайковского), в МХТ имени Чехова («Белая гвардия» в 2004-м). За спектакль «Правда хорошо, а счастье лучше» получил театральные премии «Золотая Маска» («за лучший ансамбль») и «Гвоздь сезона» (лучший спектакль сезона).

По словам Мединского, студия Женовача — «при нормальном стечении обстоятельств» — будет преобразована в студию Константина Станиславского.

Свое отношение к назначению коллектив театра собирается выразить на экстренном сборе труппы.

«В субботу в МХТ пройдет экстренный сбор труппы, на котором коллектив собирается заявить о своей позиции по поводу предлагаемой Министерством культуры кандидатуры на пост худрука МХТ имени Чехова и заявить свою консолидированную позицию о будущем театра», — приводит ТАСС слова пресс-атташе театра Марии Малкиной.

Отметим, что в театр, скорее всего, будет назначен и новый директор. Ранее замминистра культуры Александр Журавский заявлял, что эти должности могут быть разделены, поскольку их совмещение для одного лица делает художественного руководителя «чрезвычайно уязвимым». Эту инициативу поддержал и театральный совет при Минкультуры.

По информации ТАСС, кандидатура худрука МХТ обсуждалась во время совещания, которое проходило в пятницу, 23 марта, в Минкультуры. В этом совещании принимали участие председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, глава Малого драматического театра Санкт-Петербурга Лев Додин, глава Театра имени Пушкина Евгений Писарев, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Щукинского училища Борис Любимов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук Вахтанговского театра Римас Туминас, актер, режиссер и ученик Олега Табакова Владимир Машков.

Попытки угадать, кто возглавит МХТ имени Чехова, уже предпринимались.

Среди наиболее вероятных кандидатур назывались, к примеру, Машков, Сергей Безруков и Евгений Миронов — ученики Олега Табакова. Но Машков сказал, что он это предложение отклонил, а Безруков и Миронов уже руководят театрами — Московским губернским и Театром наций соответственно.

Впрочем, Машков еще может стать преемником своего учителя.

Мединский предложил актеру возглавить «Табакерку» — театр-студию, которую Олег Табаков основал еще в конце 1970-х из студентов, которых учил. Но немедленного согласия Машков не дал, обещал подумать, передает ТАСС.

Также перечислялись кандидатуры Писарева и Валерия Фокина, которые также руководят успешными театрами; Фокин последние пятнадцать лет возглавляет Александринский театр в Санкт-Петербурге. Назывался и режиссер Константин Богомолов, который не раз ставил громкие спектакли в этом театре, и художественный руководитель «Студии театрального искусства» Сергей Женовач, который тоже имеет опыт работы в МХТ. Одним из наиболее вероятных кандидатов считался Игорь Золотовицкий — его опыт в Школе-Студии МХАТ мог помочь его работе в МХТ.

Во время совещании в Минкультуры после обсуждения остались только Фокин и Женовач, но Фокин отказался от этой должности. «Когда мне предложили, я сказал, что не хочу брать на себя ответственность, это очень серьезная, важная работа», — сказал он. Тогда же Фокин заявил, что возглавить театр должен режиссер, и предложил назначить Женовача.