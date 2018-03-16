Стрельцов и Есенин: что поддержит Фонд кино

В Фонде кино десять компаний-лидеров отечественного кинематографа представили свои проекты, которые могут получить государственное финансирование. В этом году фонд распределяет среди этой десятки 2,5 млрд рублей, в том числе 2 млрд — на безвозвратной основе.

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«Газета.Ru» выбрала те фильмы, на которые стоит обратить внимание.





«Декабрь»

Yellow, Black & White

Историческая драма о последних дня поэта Сергея Есенина. Фильм снимет режиссер Клим Шипенко («Салют-7»), его делают в сотрудничестве с российским представительством компании Disney. Производство «Декабря» планируется начать осенью 2018 года, правда, актеров на главные роли пока нет, вот только Айседору Дункан может сыграть французская актриса Марион Котийяр.

Что касается финансовой стороны вопроса, то в прокате продюсеры рассчитывают собрать 350 млн рублей. При этом бюджет закладывается 200 млн, еще около 90 млн уйдет на маркетинг. У Фонда кино создатели картины просят 120 млн безвозвратных рублей. Премьера «Декабря» намечена на конец 2019 года.





«Повелитель ветра»

Art Pictures

Проекты компании представлял Федор Бондарчук, который снова попросил денег на «Притяжение 2» (он был на питчинге год назад), а также показал совершенно новый проект под названием «Повелитель ветра». Это рабочее название картины, главным героем которой станет знаменитый российский путешественник Федор Конюхов — речь пойдет о его полете на воздушном шаре вокруг земного шара. Исполнителя главной роли Бондарчук не назвал (по его словам, планируется некая звезда — как, впрочем, и во второе «Притяжение»), а бюджет фильма составит 580 млн рублей. Из них 150 млн рублей компания просит у Фонда кино.





«Стрельцов»

ТПО «Рок»

Кинокомпания Алексея Учителя попала в число лидеров только в этом году, потеснив благодаря «Матильде» бывшего лидера Enjoy Movie. Предполагалось, что будут представлены два проекта, но один — «Возвращение Шурави» — сам Учитель назвал не готовым к защите. А вот второй — «Стрельцов» — представлен был со всем тщанием.

О том, что такой проект существует, известно, в принципе, давно, но сейчас назван его бюджет (300 млн рублей) и исполнитель заглавной роли — Александр Петров. У «Стрельцова» есть поддержка Российского футбольного союза и клуба «Торпедо», а представлял картину вместе с Учителем футболист Александр Мостовой. Режиссером ленты будет сын Учителя — Илья Учитель, выпускник ВГИКа (мастерская Владимира Хотиненко).





Мастер и Маргарита

«Профит»

О новой экранизации романа Михаила Булгакова было громко объявлено на этой неделе. Представила проект на питчинге компания Игоря Толстунова, но это совместная работа с «Марс Медиа», «Амедиа» и Первым каналом. Режиссером картины стал Николай Лебедев («Легенда №17»), бюджет составит 800 млн рублей, а еще 200 млн рублей продюсеры намерены потратить на маркетинг. В прокат «Мастер и Маргарита» выйдет в 2020 году; исполнителей главных ролей так и не назвали — хотя все ожидали именно этого, а в качестве референса назвали голливудский фильм «Фантастические твари и где они обитают».





«Профиль»

Bazelevs

Тимур Бекмамбетов на этот раз вместе с очередными «Елками» (которые снова сделают Жора Крыжовников и его команда, а главные роли снова исполнят Дмитрий Нагиев, Иван Ургант и Сергей Светлаков) представил и свой собственный фильм «Профиль». Эта малобюджетная картина рассказывает о вербовке женщин в ИГ (организация, запрещенная в России), Бекмамбетов снял ее с помощью западных кинематографистов и показал на недавнем берлинском кинофестивале — и даже получил там приз зрительских симпатий.

Денег у Фонда кино режиссер и продюсер попросил на адаптацию «Профиля» для российского зрителя — действие фильма происходит на экране компьютеров и телефонов.





«Ошибка 102»

«Нон-Стоп Продакшн»

Жора Крыжовников и сам появился на питчинге, чтобы представить фильм под рабочим названием «Ошибка 102». Это фантастическая комедия о будущем, в котором роботы неотличимы от людей — и в одного такого робота влюбляется его хозяйка. Крыжовников описал этот проект как «Приключениями Электроника с рейтингом 18+», но позже заметил, что никаких «18+» в картине не будет.





«Копье Лонгина»

Централ Партнершип

«Централ Партнершип» представила на питчинг сразу три проекта — уже известную историческую «Дикую дивизию» Карена Оганесяна, комедию «Миллиард» с Владимиром Машковым, а также мистическое «Копье Лонгина». Название сразу отсылает к библейским мотивам — по преданию, этим копьем был убит Иисус Христос, и оно является символом власти над миром; в ленте, соответственно, будет рассказана история поисков этого артефакта.

В качестве референса создатели картины назвали небезызвестный «Код да Винчи», она будет сниматься в сотрудничестве с французскими кинокомпаниями (сейчас ведутся переговоры). Ну и подразумевается, что у фильма имеется потенциал для выхода на международные рынки. На одну из ролей приглашен французский актер Гаспар Ульель («Ганнибал: Восхождение», «Долгая помолвка»).