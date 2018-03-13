«Мы потеряли Защитника»

Прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым пройдет в МХТ имени Чехова в четверг, 15 марта, сообщил первый заместитель директора МХТ Юрий Кравец.

«Прощание 15 марта, с 9 утра. Двери театра будут открыты», — сказал Кравец.

Реклама

Отпевание народного артиста, по желанию родственников, пройдет в закрытом режиме. «Отпевание будет закрытым для общественности по желанию родных. В связи с этим дата, время и место отпевания не разглашается», — сказал Агентству городских новостей «Москва» источник в Московской патриархии.

По решению мэра Москвы Сергея Собянина, Табаков будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Об этом он сообщил на своей странице в твиттере.

Прощание с Олегом Табаковым пройдет 15 марта в МХТ им. А.П. Чехова. По просьбе супруги, представителей театрального сообщества и министра культуры принято решение о захоронении великого артиста на Новодевичьем кладбище. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 марта 2018 г.

Все расходы по организации похорон возьмет на себя МХТ им.Чехова, передает ТАСС. «Московский Художественный театр полностью взял на себя организационную и финансовую стороны похорон Олега Павловича Табакова. Это даже не обсуждалось, это само собой разумеется», — сообщила пресс-атташе МХТ им.Чехова Мария Малкина.

Кроме того, в ближайшие три дня все спектакли в МХТ им.Чехова отменены.

«Олег Павлович никогда спектакли не отменял, даже в таких ситуациях. Но, поскольку это совершенно другой случай, то театр не готов подчиниться его решению, — пояснила Малкина. — Мы ждем, как только супруга Олега Павловича возьмет трубку, чтобы узнать о ее решении по этому вопросу».

По словам пресс-атташе МХТ, временно исполнять обязанности директора театра будет Юрий Кравец. «Согласно уставу, в таких ситуациях временно исполняющим обязанности директора театра МХТ имени Чехова становится первый заместитель художественного руководителя», — прокомментировала Малкина.

Еще один театр Табакова — знаменитая «Табакерка» — также отменил спектакль «Женитьба», который должен был пройти 12 марта.

Российский актер театра и кино, народный артист СССР Олег Табаков скончался в Москве после продолжительной болезни в понедельник, 12 марта. Ему было 82 года. Он прославился работой в театре — знаменитом «Современнике» и МХАТе, ролями в кино, озвучкой мультфильмов.

Соболезнование в связи с кончиной артиста и главы двух значимых театров — МХТ имени Чехова и «Табакерки» — выразили многие деятели культуры.

Фоторепортаж: Умер Олег Табаков __is_photorep_included11679811: 1

Среди них писатель Эдуард Успенский, режиссер Андрей Звягинцев, Владимир Винокур, Юрий Грымов, Станислав Садальский, Лия Ахеджакова и Михаил Пореченков. Актер и режиссер, председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин заявил, что «ушел великого масштаба актер, великая личность, выдающийся, потрясающий актер».

Находящийся под домашним арестом режиссер Кирилл Серебренников также выразил соболезнования в связи со смертью Табакова.

«Нам всем очень плохо, очень больно... Мы потеряли не просто великолепного Артиста, многие годы с одинаковым успехом игравшем и в театре, и в кино, потрясающего педагога, воспитавшего множество ярчайших звезд российской сцены, блестящего организатора театрального дела, который построил и наполнил жизнью не один театр, а несколько — Современник, Табакерку, МХТ…

Мы потеряли Защитника», — сказано в заявлении Серебренникова, опубликованном на сайте «Гоголь-центра».

Серебренников добавил, что Табаков «всю жизнь истово, самозабвенно, безоглядно отстаивал Театр и его интересы».

«Для меня лично и для многих актеров Гоголь-центра, окончивших Школу-студию Мхат, он еще был настоящим Учителем, гуру, Отцом. Он всегда был тем, к кому можно обратиться за помощью, и он поможет, к кому можно прийти за советом, и этот совет будет по делу, он был тем, одно присутствие которого в нашей жизни давало силы, уверенность и вдохновение. Теперь его нет. И всем нам будет очень тяжело», — заключил режиссер.

Поступили соболезнования и от президента России Владимира Путина, который назвал актера и режиссера Олега Табакова поистине народным любимцем, сообщает сайт Кремля.

«Олег Павлович Табаков был выдающимся режиссером и актером, творческим, увлеченным, безмерно обаятельным человеком», — отметил Путин.

По его словам, Табаков всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей, был настоящим центром притяжения для талантливых единомышленников.

«Уход артиста — огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, учеников и многочисленных поклонников, для всей России», — пояснил Путин.