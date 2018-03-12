В конце ноября Олег Табаков был экстренно госпитализирован. Причины назывались самые разные — его сын, Павел Табаков, сначала говорил, что это плановое стоматологическое обследование. Позже стало известно, что у Табакова обнаружили сепсис, была проведена операция, а состояние 82-летнего актера врачи оценивали как тяжелое. В декабре его даже ввели в искусственную кому — это было сделано, чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с болезнью органов; в театре, впрочем, опровергли это сообщение. Позже Табаков пришел в сознание.

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В дальнейшем новости о состоянии артиста были разными — но он по-прежнему оставался в больнице. О смерти Табакова сообщил канал РЕН ТВ, эту же информацию РИА «Новости» подтвердили в пресс-службе театра.

Любимых артистов зрители всегда представляют по самых узнаваемым ролям. Для Олега Табакова таких ролей было несколько. Кто-то — чаще всего дети — знают его голос и образ артиста смешивается с образом нарисованного кота Матроскина из знаменитого мультсериала, одни взрослые помнят его по эпопее «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой, в которой он играл Шелленберга, третьи представляют Табакова как «голубого воришку» Альхена из «Двенадцати стульев» Марка Захарова. А для кого-то он — просто голос, начитавший пластинку-сказку «Конек-горбунок» или благородный Али-Баба из аудиосказки, записанной на стихи Татьяны и Сергея Никитиных совместными усилиями артистов МХАТа и Таганки.

Фоторепортаж: Умер Олег Табаков __is_photorep_included11679811: 1

Впервые на сцену Олег Табаков вышел в родном Саратове, где играл в театральном кружке местного Дворца пионеров и школьников; в Москву он приехал после школы, поступать в театральный вуз, сумел сдать вступительные экзамены сразу в два — Школу-студии МХАТ и ГИТИС, — и выбрал в итоге мхатовское училище.

И уже на третьем курсе был взят Михаилом Швейцером в картину «Тугой узел» (1956, в прокат выходила как «Саша вступает в жизнь»).

«Первый фильм оказался для меня очень крупным везением, — вспоминал Табаков в книге «Моя настоящая жизнь». — Михаил Швейцер, являясь, на мой взгляд, одним из наиболее значительных режиссеров советского кинематографа, был традиционалистом в смысле обстоятельности, серьезности и фундаментальности подготовки к съемкам. Он умудрился пройти со мной всю линию Николая Ростова в романе «Война и мир» с той целью, чтобы я почувствовал масштаб художественных задач, которые стояли передо мною в освоении роли Саши Комелева, мальчика из колхозной деревни».

Табаков вообще снимался много и охотно.

Начав сразу с главной роли, он соглашался работать и в тех фильмах, где его персонаж всего лишь появлялся в эпизоде. «Дело «пестрых», «Испытательный срок» (экранизация повести Петра Нилова об уголовном розыске 1920-х), «Чистое небо» Григория Чухрая. Но удивительно, что даже недолгое пребывание Табакова на экране могло запомниться зрителям надолго.

Были в его ранней кинобиографии и большие проекты — вроде Николая Ростова в масштабной экранизации Сергеем Бондарчуком романа «Война и мир» или нацистского разведчика Вальтера Шелленберга в «Семнадцати мгновениях...» (за которую Андропов ему выговорил после премьеры — «Олег, так играть — безнравственно»). Или совершенно замечательный король Людовик XIII в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетёра», Альхен в «Двенадцати стульях» Марка Захарова. Или мисс Юфимия Эндрю в «Мэри Поппинс, до свидания!» — одна из немногих женских ролей в советском кино в исполнении мужчины-актера.

Всего в фильмографии Олега Табакова — более полутора сотен сыгранных и озвученных ролей в кино, на телевидении и в мультфильмах.

Советская анимация в принципе старалась брать реальные образы актеров озвучки — и не просто так Винни-Пух похож на Евгения Леонова, Пятачок — на Ию Саввину, а Карлсон, который живет на крыше — на Василия Ливанова. Для Табакова таким рисованным альтер эго стал Кот Матроскин из серии об обитателях деревни Простоквашино. Ну а сказанное намекающим голосом «Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь…» давно и прочно ушло в народ, как и другие фразы — вроде «Усы, лапы и хвост — вот мои документы!»

Но кино все равно оставалось для Табакова не больше, чем хобби. По-настоящему он нашел себя в театре — для работы в котором и учился в Школе-студии.

Он оказался выдающимся театральным строителем, причем смолоду: в 1957 году стал самым молодым из шести основателей театра «Современник», куда попал из Студии молодых актеров, созданной Олегом Ефремовым в Школе-студии МХАТ. Само появление этого театра было серьезным вызовом в тогдашней культурно-политической среде. На его сцене Табаков и дебютировал как театральный актер — в роли студента Миши в знаменитом спектакле «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова. В 1970 году Олег Ефремов ушел руководить МХАТом — и Табаков не побоялся стать директором «Современника», поддержав Галину Волчек в качестве худрука. Его пребывание на этом посту ветераны театра вспоминают исключительно добром — однако через тринадцать лет он все же оставил «Современник» и перешел в труппу МХАТа в качестве артиста.

В 1987 году при разделе МХАТа Табаков снова поддержал Ефремова, у которого в 2000-м принял руководство главной драматической сценой страны.

Но до этого была еще «Табакерка» — театр-студия, за годы своей жизни ставшая неотменимым и необходимым элементом московской театральной жизни. Оставив директорский пост в «Современнике», в 1977 году Табаков получил в свое распоряжение бывший угольный склад на улице Чаплыгина. Вместе с гитисовским актерским курсом, мастером которого он был, очистил и отремонтировал заброшенное помещение. Первой премьерой стал спектакль «С весной я вернусь к тебе» по пьесе Алексея Казанцева, представителя поколения «молодых и рассерженных». Площадке долго не давали официального статуса, однако выпускники курса Табакова продолжали собираться в «Табакерке» по ночам; фактически, площадка долго работала как любительская студия, в которой играли настоящие профессионалы.

Официальный статус «Табакерка» получила в 1986 году — Минкультуры объявило о создании трёх московских театров-студий, одним из которых стал театр Олега Табакова.

Однако последней — и самой значительной — стройплощадкой для Табакова стал МХТ. Уже одно то, что возглавив театр в 2000 году, он вернул ему прежнее — данное при Станиславском и Немировиче-Данченко — название, говорит о многом. Олег Табаков за считанные годы перестроил работу захиревшей театральной громадины на совершенно новый лад. Фактически, Табаков превратил ефремовский МХАТ в своего рода театральный супермаркет. В один и тот же вечер здесь можно было посмотреть, к примеру, хитовую комедию «Номер 13» по Рэю Куни, «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова по братьям Пресняковым или экспериментальные постановки по пьесам вчерашних лауреатов конкурса «Любимовка».

Он находился в постоянном поиске --

приходил смотреть новых артистов на нарождающихся в Москве маленьких независимых театральных площадках, а потом переманивал в труппу МХТ. Жадно читал новую драматургию. Откровенно увлекался молодыми режиссерами — в 2000-х фактически выдал карт-бланш на работу Кириллу Серебренникову. В 2010-х — Константину Боголомову. Уже зная о болезни мэтра, Богомолов в прошлом сезоне поставил спектакль-приношение «Юбилей ювелира».