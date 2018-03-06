Шпионы и патриоты: зачем разбудили «Спящих»

Начало 2015 года. В пустыне на границе Ливии и Туниса боевики нападают на конвой гуманитарной миссии и убивают всех – кроме одного человека, который имеет важную информацию для своего московского куратора. Этот куратор – бывший полковник Родионов (Игорь Петренко) возглавляет службу безопасности одного из банков, но, получив письмо от агента, приходит к бывшим сослуживцам и выпрашивает командировку в Тунис.

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Галерист Кира (Наталья Рогожкина) тоже летит в тот регион – по просьбе бизнесмена Резника (Игорь Миркурбанов) она должна оценить произведения искусства, которые тот хочет купить в Ливии. Ее сын Артем (Андрей Мартынов) едет с приятелем в Турцию. А журналист Иван Журавлев (Дмитрий Ульянов) теперь возглавляет в Праге интернет-издание «Текущий момент» и учит своих сотрудников, как из рядовой аварии на провинциальной ТЭЦ сделать политическую бомбу.

На Первом канале начался показ второго сезона сериала «Спящие» — шпионского триллера на злободневную повестку, сюжет которого придуман в интернете.

Первый сезон «Спящих» вышел осенью прошлого года и произвел фурор. Конечно, в смысле рейтингов на Первом были и более удачные проекты, но вот подобного обсуждения многосерийные фильмы канала не удостаивались, пожалуй, со времен достославной «Оттепели» Валерия Тодоровского. Тогда, в 2013-м, сериал удачно попал в то настроение, которые прекрасно выражалось строчкой из песни – «Мы думали, что это весна, а это оттепель».

Пресс-служба Первого канала

«Спящие» тоже вышли в подходящее время – хотя, возможно, годом-двумя пораньше они бы тоже пришлись ко двору. Оппозиция, иностранные агенты, происки ЦРУ и условного Запада в целом, продажная пресса – сериал выглядел монументом традиционным ценностям, о которых любят упоминать по поводу и без, даже не представляя, в чем именно эти ценности заключаются. Просто в пику не менее условным либералам, у которых примерно такие же проблемы с ценностями, но уже либеральными.

Правда, дискуссии о том, что происходит в стране, после «Спящих» не получилось.

Дело в том, что режиссером этого проекта по сценарию писателя Сергея Минаева («Дyxless») стал Юрий Быков, и обсуждение быстро перекинулось на его личность – мол, как он, автор таких фильмов, как «Майор» и «Дурак», посмел поставить настолько провластную агитку?

Ответа не нашлось ни у кого, в том числе и у самого режиссера, который в какой-то момент просто заявил, что вынужден уйти из кино; правда, извинения за «Спящих» он поклонникам своих фильмов все же принес. Минаев и продюсер сериала Федор Бондарчук назвали происходящее травлей и были, в принципе, правы – к примеру, нечто подобное (но со стороны тех, кто называет себя патриотом) пережил осенью 2014 года музыкант Андрей Макаревич.

За этими спорами сериал оказался выведен за скобки, но все равно оказался – благодаря скандалу — одним из самых заметных телесобытий 2017 года, хотя успеха «Оттепели» и не повторил.

И поэтому когда в середине февраля появились сообщения о завершении съемок второго сезона, они вызвали, по меньшей мере, удивление – так быстро выпускать продолжение имеет смысл для успешных шоу, рейтинги просмотров которых пусть и не зашкаливали, но были высокими. «Спящие» это все же не тот случай, и ожидания от сиквела свелись к тому, на кого из оппозиционеров на этот раз падет внимание автора сценария.

Да, Минаев остался в команде, как и Бондарчук; собственно, сохранилась вся съемочная группа и актеры. Сменился только режиссер – это кресло досталось Сергею Арланову (сериалы «Солдаты», «Маргоша», «Молодежка»). Ну и концепция поменялась – не сильно, конечно, но основной вектор сместился в область внешней политики.

Пресс-служба Первого канала

В принципе, вторые «Спящие» напоминают сразу все американские боевики об отставном агенте ЦРУ (любом другом представителе силовых структур), который по какой-либо надобности приезжает на Ближний Восток (Голливуд осваивает эту территорию очень давно), попадает в неприятности и с честью из них выпутывается, попутно убивая сонмы врагов и спасая пару друзей.

В нашем случае это сотрудник ФСБ, которому предстоит навести порядок на территории Туниса и Ливии, но основной смысл от этой перестановки не меняется. Ну а скорость, с которой сиквел был снят, привела лишь к тому, что в сезоне всего четыре серии, а также к тому, что использованы, кажется, все штампы такого «ближневосточного» боевика. Например, родные и прочие близкие главного героя совершенно неожиданно – и для самих себя тоже – оказываются в наиболее опасной (особенно в 2015 году) точке планеты. Просто для того, чтобы ему было кого спасать и о ком беспокоиться.

Актуальность, конечно, в «Спящих 2» тоже поддерживается, но как бы между прочим, вскользь.

Несколько западных журналов со зловещим портретом президента, несколько фраз, сказанных генералом ФСБ подчиненным о том, что порядок действия заокеанских партнеров не изменился с Олимпиады-80 – сначала введут санкции, потом найдут нарушения во время Сочинских игр, потом захотят отобрать чемпионат мира по футболу.

По этим фразам, кстати, время написания сценария вторых «Спящих» можно определить довольно точно – если это будет кому-то нужно. Все равно скандала не будет – спорить о внешней политике в преддверии выборов готовы далеко не все.